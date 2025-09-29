上智英文書院奇趣盃　學生辯論史迪仔應否被毀滅　反思本性與包容

「史迪仔應否被毀滅」、「在現今世代，識人好過識字」、「YG娛樂公司應延後Nest Moster出道計劃」、「在動畫Chiikawa中，Chiikawa應放棄考五級除草證」，這些都是寶血會上智英文書院第十四屆奇趣盃的辯題。與一般辯論比賽相比，奇趣盃不會辯論時事議題或社會政策，反而強調生活化，只為帶出辯論可以是有趣及貼地的活動，而且同樣可以訓練思維、帶來反思。



舒傲晨（Angel）是第十四屆奇趣盃的籌委之一，亦是學校中文辯論隊的成員之一。她對今屆比賽之中「史迪仔應否被毀滅」的辯題印象最為深刻，一來因為史迪仔是他喜歡的卡通人物，二來是從旁觀看辯論過程後，反思了史迪仔生性兇殘，但仍然可以被教化，啟發了更加包容的思維。



寶血會上智英文書院舉辦奇趣盃多年，一直由學校的中文辯論隊學生負責，學校只擔當支援角色。上圖為中文辯論隊學生手持自行設計的決賽場刊及紀念品，圖左起為鄧子恩（24-25學年隊長，本學年升讀中六）、仇諾詩（23/24學年副隊長，本學年升讀大學一年級）及學生舒傲晨（24/25學年副隊長，本學年升讀中六）。（廖雁雄攝）

生活化辯題同樣推動思考與成長

舒傲晨最初喜歡卡通人物史迪仔，只是因為其可愛的外表，觀看電影後才得知史迪仔是為了毀滅世界而被創造出來，不禁反思「到底呢件事（史迪仔）應唔應該被毀滅呢？」。雖然電影結局是史迪仔已經被教化，因而獲准留在地球，但她內心仍然有所猶豫，或多或少認為史迪仔應該要被毀滅。直至比賽期間，她從辯論之中獲得啟發，即使本質是惡的事情，仍然有扭轉成為善的機會，「當佢有轉變嘅時候，可唔可以帶畀我地社會多一啲包容？我哋應唔應該去更加多包括一啲群體？」。

她解釋，類似的卡通動漫角色類辯題是為了啟發參賽雙方以至是觀眾，在觀看卡通及動漫之餘，亦可能深思不同角色背後的故事及定位，從而反思不同價值觀。

另一位籌委仇諾詩（Josie）就對「香港女團愈做愈好」的辯題最感興趣，她說辯題對很多人而言只是生活上的小事，大眾單純就是喜歡或不喜歡一個女團，但其他女團背後可能很辛苦地追尋夢想，「因為可能我哋有時候睇到網上嘅人討論,就只係好一面倒咁支持或者有一啲反對嘅聲音」，而辯論就提供機會深入地從正反兩面了解。

比賽前隨機抽卡 辯員有機會被沒收稿件、發言前高歌

學生們手持的，正是奇趣盃賽制特別是處的「奇趣卡」，為比賽增添不少刺激的元素，例如抽中「雪崩卡」就會收走隊伍準備的講稿及資料。（廖雁雄攝）

奇趣盃除了辯題特別，賽制亦別出心栽。鄧子恩（Dora）解釋指，每一位辯員於發言前都會在台上即時抽取「奇趣卡」，例如抽中「移形換影卡」的辯員就要臨時調換辯位，如果抽中「雪崩卡」更會被收走事前準備的講稿及資料，只能憑記憶完成比賽。仇諾詩笑言，特殊賽制是為了讓比賽更有趣，同時也能真正考驗辯員的臨場應變能力。舒傲晨亦補充指，雖然不少學校會擔心抽到「雪崩卡」，但亦有辯員樂於接受挑戰，想以此證明自己的能力 。

基於奇趣盃的特殊性質，比賽也成為了經驗較少的辯員小試牛刀的場地，因為一般辯論比賽的題目較為艱深，較適合經驗較好的辯員參加，而奇趣盃的題目貼近生活，即使辯員的經驗較少亦可輕鬆上手。籌委員亦希望透過奇趣盃可以使較少經驗的辯員明白，辯論是有趣的事，未來繼續參加。

辦奇趣盃打破傳統定型 生活小事亦有辯論價值

舒傲晨表示，她與同學們都希望透過奇趣盃告訴大眾，即使是生活中的瑣事亦有辯論價值。（廖雁雄攝）

奇趣盃已經舉行至第十四屆，而且一直由學生主辦，學校只在旁提供資訊及協助。舒傲晨指籌委們之所以會繼續舉辦比賽，既因為喜歡辯論，亦因為希望傳承歷屆師姐的想法，打破大眾對辯論的刻板印象，告於大眾辯論不一定只圍繞世界議題或社會政策，不必然是沉悶而遙遠。奇趣盃刻意選取流行熱話及價值觀議題，是希望證明「一啲生活當中嘅小事，或者是一啲有娛樂成份嘅事情，都係有辯論價值」。

