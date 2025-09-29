上智英文書院放下傳統　學生辦破格辯論奇趣盃　思辨思維生活化

寶血會上智英文書院是深水埗區傳統英文中學之一，但勇於破格創新，其中最有代表性的就是於十多年前起創辦「奇趣盃」至今，成為學界別樹一幟的辯論比賽，辯題貼地而有趣，百分百生活化，例如「識人好過識字」、「香港女團愈做愈好」、「在動畫Chiikawa中，Chiikawa應放棄考五級除草證」等。



上智英文書院中文辯論隊負責老師盧美雪坦言，的確有前輩表示「（辯論）唔應該係咁」，但學校決定放低一些傳統包袱，以另一形式考驗同學。她指奇趣盃生活化的辯題同樣測試到學生內功，而且辯論完結後更能將辯論過程的得著帶回生活之中，「其實都係辯論，唔想同學學完就完，而係生活嘅」。



辯戀愛觀、人生觀、商業策略 將思辨思維生活化

寶血會上智英文書院中文辯論隊負責老師盧美雪表示，奇趣盃辯題有助學生將思辨能力帶到生活之中。（廖雁雄攝）

傳統辯論比賽的題目，離不開世界大事、社會政策，不過奇趣盃的辯題卻包羅萬有，涵蓋民間智慧、網民觀點、娛樂、卡通等貼地題材。盧老師舉例一些奇趣盃經典辯題，例如「婚姻是戀愛的墳墓」、「生離比死別更難受」；而今屆比賽與愛情相關的辯題則是「將伴侶訓練成戰士比將他養成公主好」，學生就要思考應該要多照顧伴侶還是讓伴侶獨立一點。

她指這些題目都與愛情相關，表面上看來單純是別開生面的辯題，但當學生認真準備辯論時，「你真係會令學生諗好多人生嘅嘢」，有助學生培養學生思辨能力。

盧老師又以辯題「識人好過識字」為例，笑言一般比賽很難以此作為辯題，但其實這是於社會中很赤裸而現實的事情，「日常生活都一定會諗，無論大人細路都一定會諗，讀咁多書做咩嘢呢？」。另外一條辯題「YG娛樂公司應延後Nest Moster出道計劃」就涉及商業策略，同樣難以登上一般辯論比賽，但這些題目既剛好觸及學生的興趣，亦能討論商業策略背後的正當性，是其他比賽未能做到的空白位置。

第十四屆奇趣盃已經於2025年8月24日完滿結束，當日的決賽辯論題目為「人應『寧做雞頭不做鳳尾』」。（寶血會上智英文書院提供）

寶血會上智英文書院中文辯論隊負責老師梁智鋒又提到，奇趣盃辯題多元化，推動學生探索不同知識。（廖雁雄攝）

另一位中文辯論隊負責老師梁智鋒亦指，奇趣盃辯題多元化，變相推動學生探索不同知識領域。數年前的比賽曾有辯題以「區塊鏈」為題，學生要在事前作大量資料搜查，「你問坊間咁多人，他們都未必答到你，但我哋嘅學生會去了解，會比同齡人更通透」。

比起增長見聞，一些從辯論中學到的軟技能及處世態度亦相當重要。梁老師指，參與辯論隊的學生，由於要在短時間內清楚表達出論點，說話往往一針見血，更重要是習慣多角度思考，不會武斷地下結論，利助人際溝通。

奇趣盃已成學校標誌性活動 辯題曾掀網絡瘋傳

寶血會上智英文書院馮鄭惠儀校長服務學校多年，見證奇趣盃的誕生，更希望比賽可以一直舉辦下去。（廖雁雄攝）

奇趣盃於今年踏入第十四屆，馮鄭惠儀校長直言已經成為學校的「Signature Event」，對於辯論界亦是一個很好的活動，希望可以直一舉辦下去。她笑言，活動最初由一班有心的學生及老師希望嘗試舉辦一個有新意的辯論比賽，「有人參加就舉辦」，沒有想過比賽可以舉辦至今。

梁老師補充指，現時每屆奇趣盃有16個名額，但每年收到的報名數字都多於名額，最後只能依特定準則錄取入圍隊伍。他更指，「每年踏入10月至11月，就會有其他學校打電話到校務處，問今年會不會舉辦（奇趣盃），佢哋會期待」。

值得一提的是，奇趣盃的辯題會放上社交媒體宣傳，向公眾推廣辯論活動。某年，奇趣盃的辯題引起了網民瘋傳，甚至揚言要到學校觀看比賽，使負責主辦比賽的學生們都緊張了起來，學校亦嚴陣以待，不過馮鄭校長笑言，「原來佢哋唔係真係要嚟踩場」，但事件對學生而言是很好的經驗，又堅持不視社交媒體是洪水猛獸，畢竟社交媒體是現今世代的文化，也是學生的主要溝通渠道。事實上，學校亦一直教導學生在網上發言要深思熟慮，特別是代表學校時要為自己的言行負責。

活動已超額完成最初目標 推動校內辯論氣氛

寶血會上智英文書院馮鄭惠儀校長認為，奇趣盃已經超額達成當年設定推廣辯論的目標。（廖雁雄攝）

奇趣盃即使在疫情期間仍然以視象形式舉行，連續14年沒有間斷，馮鄭校長認為比賽已經超額完成當初設定的目標，成功以有趣的形式推廣辯論，學生亦會對有機會主辦奇趣盃而感到自豪，特別是師姐們傳承給師妹們，都會再三叮囑一定要以最高規格舉行比賽，確保比賽得以順利完成。

梁老師亦指，奇趣盃的出現亦在校內推廣了辯論風氣，例如初中班際辯論比賽舉行期間，每一場都會吸引大量學生觀賽，更會為勝負而興奮或流淚。學生們對辯論如此投入，正是老師們希望看到的畫面及成果。

