《香港01》資訊素養教師講座　如何善用人工智能減輕負擔增加效能

人工智能發展迅速，借助AI加快工作效能已經是大趨勢，但要怎樣才算用得其所？《香港01》早前邀請到香港科技創新促進組（HKtag）創辦人兼會長張詩翺、以及Prister專案專家吳子靖，於順德聯誼總會梁潔華小學舉行資訊素養教師講座，講解如何善用人工智能協助教學，從而減輕工作負擔。 講座深入淺出介紹生成式AI應用於不同科目的技巧，期望為教師每週節省5到10個小時的工作時間，變相將集中力放在學生身上。



吳子靖是HKTag的專案專家，對人工智能運用有豐富經驗。他早前與HKtag創辦人兼會長張詩翺到順德聯誼總會梁潔華小學舉行資訊素養教師講座。（梁鵬威攝）

主講的香港科技創新促進組（HKtag）創辦人兼會長張詩翺有逾 20 年資訊科技業經驗的，曾於英國深造四年，他同時是互聯網專業協會理事會成員，於電訊網絡、物聯網應用等領域有深厚的認識。吳子靖亦是HKtag的專案專家，對人工智能運用有豐富經驗。

使用AI要精準提示 免生成無關資訊

講座一開始，二人先提到現今網絡資訊的真實性需要謹慎判斷，影片亦有可能為偽造，例如早年網絡瘋傳的特朗普與奧巴馬影片事件，然後說明何謂生成式AI，包括文字辨識、文字生成、圖像識別、圖像生成、語音識別及語音生成。他們其後進一步解釋AI的演算方法，是基於概率和推理模式，並根據用戶的日常習慣和搜索行為來推斷最想要的答案，所以，若要正確使用AI，精準的提示詞（Prompting）是發揮功能的關鍵。

高品質提示詞的五個主要部分，包括人物設定、詳細任務、格式與語氣、框架與限制，其中的框架與限制（Context and Constraints）是使用AI最重要也最常被忽略的部分，也稱為「Negative Prompt」。所以，必須明確告知AI「不要」的部分，並且設定一個框架，才能避免生成大量無關的資訊。

人工智能助批改確保公平 大幅縮減備課時間

當使用高品質提示詞後，AI所生成的回應會非常詳盡，不僅包含活動流程，還會列出每個環節所需的時間、材料和具體程序，內容不但細緻、更能貼合使用者的實際需求。張舉例指出，AI可以處理難以辨識的手寫文字，如遇上學生的手寫作業比較潦草，可轉換成數位文字，方便閱讀和批改；其次是將評分標準化，教師只需設定評分風格和標準，讓AI根據這些規則為學生的作業評分，確保公平性，並能快速生成評語；最後便是製作教學計劃，AI能夠根據教育局的指引及校本課程要求，生成詳細的教學計劃或教案，大幅縮短教師的備課時間。

二人亦介紹了如何使用Gemini幫助減輕工作量，特別是在制定課程、填寫學習重點、解決學習難點等教學文件方面，Gemini作為Google原生AI，最大優勢是可與Google Workspace無縫整合。教材製作方面，內容可涵蓋生成無版權圖片、互動式模型及小遊戲等，只要透過文字指令，已可讓Gemini生成互動式教學工具（如太陽系模型）和簡單的遊戲（如食豆人），用家無需編寫任何程式碼。

隨著AI技術普及，詐騙將更普遍，兩位專家籲教師必須保護私隱，使用AI平台時應避免分享個人敏感資訊。（梁鵬威攝）

詐騙手法層出不窮 保護私隱及善用防騙工具

講座尾聲，兩名講者再次提醒教師，隨著AI技術普及，詐騙手法將變得更加逼真和普遍，故必須保護私隱，由於AI已經發展到可以模仿人類對話，故使用AI平台時應避免分享個人敏感資訊，需要時可善用香港政府推出的「防騙視伏器」。

HKtag創辦人兼會長張詩翺聯同專案專家吳子靖完成講座後大合照，出席教師都認為獲益良多。（梁鵬威攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

