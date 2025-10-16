賽馬會撥2.65億開展「賽馬會探索科學」計劃　擬於120間小學推行

香港賽馬會透過慈善信託基金審批撥款逾2.65億元，展開全港首個大型探究式學習計劃「賽馬會探索科學」，屬香港首個大型探究式學習計劃，擬於全港120間小學推行，料3萬名小學生受惠，並為500名教師提供專業培訓及支援。計劃今日（16日）舉行啟動禮，項目為期4年半，配合本學年推行的小學科學新課程，旨在提升小學科學教師實施探究式學習的教學能力，並透過課堂內外的科學實踐，激發學生對科學的好奇心與探究精神。



教育局常任秘書長陳穎韶（左四）、馬會董事龔楊恩慈（右四）與一眾嘉賓主持啟動禮。（賽馬會提供圖片）

教育局常任秘書長陳穎韶在致辭表示，透過探索科學，銜接中小學的科學課程，培養學生善於思辨，馬會董事龔楊恩慈表示馬會支持教育發展，支持學生在每個階段能夠逐漸培養科學素養。

增加實地考察活動 理論融合現實

賽馬會探索科學計畫目的為從小培養學生對科學的興趣，迎合小學科學新課程，包括課堂內外學習和教師培訓，課堂內有300分鐘的延伸課程，配備教學資源及實驗套件，引導學生從觀察、提問到探究及發現，課堂外增加實地考察活動，將理論融合現實，並透過科學比賽及工作坊，讓更多人對科學產生興趣。此計劃將與教大合作，聯同北京師範大學和史密森尼科學教育中心等頂尖教育機構，共同設計教學資源。

科學團隊主管Dan Plane於活動中示範互動科學表演，嘗試使用日常用品和科學工具產生熱能、動能、電能，經過反復挑戰，體驗科學精神，總共8個實驗活動，同學由當初被動，到後來產生興趣，並舉手踴躍參與。（賽馬會提供圖片）

計劃包括「先鋒教師培訓計劃」，每年提拔科學教師到內地和外地考察，將國際教學經驗融入本地教育，推動創新科學教育。

參與先鋒計劃的浸信會沙田圍呂明才小學和聖公會主風小學校長和老師分享實踐經驗及成果。（妍創傳播提供）

先導計劃學校為沙田圍呂明才小學校長尹紹光表示，此計劃推動學生自主探究後，找出相關科學現象，並融合STEM設計主題式學習任務，成功增加課堂上學生之間的互動和交流。

主風小學黃副校分享以往學生只背誦科學知識，現在能夠從實驗中找出因果和培養解難能力，並從人文科和常識結合科學知識，達至跨學科學習，學校設有流動實驗角和提供網上學習，多方面接觸科學知識，眼見學生對科學提高興趣。