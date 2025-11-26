博智小學下學年與伍華合併　料90學生轉讀伍華　兩校提前準備銜接

位於黃大仙天馬苑的天主教博智小學將於明年9月起，與同區天主教伍華小學合併。伍華小學校長馮朗表示，初步預計約有70至90名博智小學的學生以及十多位常額教師於下學年到伍華小學就讀及任教，現時兩校現展開合併銜接工作，包括博智小學在本學年起已轉用伍華小學書單；兩校老師亦最少每兩星期會共同備課一次等等，讓學生提早適應。



有博智小學家長主動提早於本學年，安排兩名兒子轉往伍華小學就讀。她表示兩名兒子很快適應新環境，不單認識很多新朋友，亦參與課外活動，學習態度較以往更積極，令她感到心安。



天主教伍華小學校長馮朗預料，下學將有約70至90名天主教博智小學學生，以及約15名f常額教師，會隨併校轉到伍華升班及任教。（陳葦慈攝）

料2026/27學年小三至小六增加共5班

教育局早前批准天主教博智小學與同區的伍華小學合併，2026/27學年，博智小學師生將會轉往伍華小學就讀及任教。

伍華小學校長馮朗預料，將有約70至90名來自博智學生到伍華升班，預料小三至小五會各新增一班，小六則會新增兩班。合併後首個學年會安排「原班人馬組班及任教」，讓師生都有適應期。

舉辦講座校園參觀及體驗活動

為了使博智小學的學生和家長了解併校後的各項安排，馮校長過去數月作出了一系列的規劃及調適。今年6月舉行了兩場家長交流會並作分組討論，讓博智家長了解伍華的教育理念，同時解答家長各種常見疑問，如「多唔多功課？深唔深？校車路線是否涵蓋住宅？學校包唔包容？」。

天主教伍華小學安排了博智小學學生參觀伍華校園，並舉辦課程體驗活動，讓學生透過手作、遊戲與課程介紹，逐步熟悉伍華校園。（陳葦慈攝）

博智本學年採用伍華書單 兩校老師共同備課

此外，學校也安排了博智學生參觀伍華校園，並舉辦課程體驗活動，讓博智學生透過手作、遊戲與課程介紹，逐步熟悉伍華校園。馮校長更於七月到訪博智小學，與每一位教師會面，聆聽他們對合併的看法，並積極溝通以化解疑慮。

兩校在今個學年即為日後合併作銜接安排。馮校長指出，博智在本學年已改用伍華書單；兩校小四及小五老師，亦會定期共同備課；伍華亦開放教學資源，例如工作紙、教案等分享給博智老師共同使用。

在今年的教師發展日，馮校長以AI應用為題親自主持講座，並邀請博智小學老師到校，加強教學團隊之間交流。

聯校運動會讓兩校學生互相認識

天主教伍華小學校長馮朗計劃明年舉辦聯校運動會，增加學生之間互動交流機會。（陳葦慈攝）

為了進一步讓兩校學生打破隔膜，增加互動結成朋友，馮校長計劃明年兩校一同舉辦聯校運動會，並邀請博智學生參與一系列考試後活動，如中華文化日、實驗日等等。

設施方面，馮校長稱現時校舍足以容納合併後的學生人數，不過學校會投放資源去進一步優化校園設施，例如翻新圖書館，為學生營造更舒適的閱讀環境。

天主教伍華小現有課室、空間及資源，可完全消化併校後新增學生人數。圖為學校剛翻新的圖書館。（陳葦慈攝）

設課後托管功課輔導班 加強學生英語培訓

黃大仙區面對適齡學生人數下跌，馮校長預料未來數年區內小學收生情況嚴峻，因應區內大部份都是雙職家長，他特意投放資源設課後托管功課輔導班，另聘請多名教學助理加強學生英語培訓。

對於是次合併，他期望為學校開拓生源帶來正面作用，「希望轉校生的弟弟妹妹會來伍華升學」。

天主教伍華小學校長馮朗表示，學校設課後托管功課輔導班，又聘請多名教學助理，加強學生英語培訓。（陳葦慈攝）

博智學生提早轉校至伍華 讚老師細心教得好

為了讓子女提早適應新環境，家長許太安排兩名兒子，於本學年提早由博智小學轉校至伍華小學，二人本學年就讀小四及小六。就讀小四的弟弟許博森性格開朗，轉校後加入了籃球隊，認識很多新同學，在學業亦跟上進度，目標保持考試前三名；至於哥哥許博熙亦表示同學及老師友善，而且轉校後學業表現甚至進步，又稱「老師教得好好」，讓他英文成績由原先七十幾分提升至九十分以上。

許博熙及許博森（右）兩兄弟，提早於今年轉入伍華小學升讀小六及小四，他們異口同聲表示對新環境表示滿意。（陳葦慈攝）

家長讚校園關愛 兒子學習變得積極

許太表示，兩名兒子轉校後學習較以往更積極學習，讓她倍感安慰。談及安排兩名兒子提早轉校的原因，她表示兩校同屬天主教學校、校風契合，加上她希望兒子能盡快適應新環境故有此決定。

她續稱，儘管長子博熙本學年升小六需面對呈分試，但考慮到若兩名兒子在不同學校就讀難以兼顧，因此在與伍華小學馮校長溝通後，獲校方接納讓兩兄弟同時提早轉校。許太亦特別提到，伍華小學是關愛校園，班主任經常主動與家長溝通學生情況，讓她感受到老師教學熱誠與溫度。