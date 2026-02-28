《香港01》「靜觀星球」啟用講座　學生即場試玩另設校園獎勵計劃

《香港01》旗下「01教育」與「01親子」，聯同Re:learn Education共同開發遊戲化情緒教育應用程式「靜觀星球」，之前已邀請多間本地學校參與先導計劃，項目於今年9月正式推行。《香港01》早前到樂善堂王仲銘中學舉行「靜觀星球」啟用講座，讓同學更深入了解程式如何協助正視自己的情緒。



講座由《香港01》頻道業務總監暨高級編輯主任林卓昕主持，一開始她先了解同學最近是否正承受壓力，又引用新聞說明時下學生的精神健康並不理想。接著便介紹「靜觀星球」程式的成立背景，以及如何達致培養正向價值觀的成效。



《香港01》頻道業務總監暨高級編輯主任林卓昕主持「靜觀星球」啟用講座。

獲城大教授任首席專家顧問 進駐本地及海外多個博覽會

參與程式開發的還有城市大學正向教育研究室，更邀得社會及行為科學系教授、正向教育研究室召集人郭黎玉晶教授擔任首席專家顧問，就程式給予專業意見和提供教師培訓，務求內容更加全面，可幫助學生、家長及學校更有效地應對情緒挑戰。其餘合作陣容包括神經科學與身心發展顧問鄭資姿；而曾主持TVB兒童節目《放學ICU》的「Gordon哥哥」蕭徽勇則聲演「靜觀星球」的五隻情緒精靈。

此外，「靜觀星球」亦曾進駐各大博覽進行展示，包括香港電腦通訊節、世界XR產業博覽會及香港學與教博覽等，獲得本地社會及國際教育界關注。

「靜觀星球」程式邀得城市大學正向教育研究室，以及社會及行為科學系教授、正向教育研究室召集人郭黎玉晶教授擔任首席專家顧問。

程式100隻精靈供收集 設季度校園獎勵計劃

林之後再詳細解釋「靜觀星球」程式如何在短時間內提升心理健康、減少焦慮與抑鬱。遊戲整體設計風格為3D可愛風，配合柔和的背景音樂和特效，教導學生靜觀，以及認識不同的情緒。在劇情引導下，學生只要透過每日15分鐘的文章閱讀、練習靜觀、記錄心情等來累積點數，為自己的「無人星球」增添各類角色和建築物，引發持續使用。程式內亦設有AI樹洞，讓學生抒發心情。

《香港01》頻道業務總監暨高級編輯主任林卓昕介紹「靜觀星球」程式如何在短時間內提升學童的心理健康、減少焦慮與抑鬱。

當說到程式內有100隻精靈可供收集，學生均表現雀躍，林透露遊戲於未來將增加社交互動功能，務求更全面創造積極的社交環境；此外，為鼓勵學生積極使用「靜觀星球」程式，特設校園獎勵計劃，將按照使用率每季發放遊戲角色主題禮品，包括貼紙、錦囊、立牌及匙扣等，總完成度達80%或前5名的學生，可額外獲贈迷你公仔及盲盒等。

不少學生即場試用後均表示遊戲介面吸引，操作亦簡單，認為只要透過遊戲內的任務，就已經完成靜觀練習，日後會用作記錄心情。

學生即場試用後均表示遊戲介面吸引，日後會用作記錄心情。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

WhatsApp：35828747

電話：35828747