教育臻善｜從「初嘗成功」至「習慣成功」再到「將成功化為習慣」

文：佛教茂峰法師紀念中學廖萬里校長

「失敗乃成功之母」這金句，更是經常被人提及，用以鼓勵別人不要懼怕失敗、不要輕言放棄。但筆者曾經反問自己，自己的多次失敗是否真的會迎來成功的呢？相信聰明的讀者的心中早已有答案了，任何的錯敗只是一時的，它其實可以是我們人生中寶貴的歷練，但如果我們不作改進，只沿著之前的方法，無論我們再試多少次，也很難成功的，所以沒有從之前不成功的經驗去分析及改進的不斷嘗試，只會一直的不成功，更甚者，會讓「失敗成為習慣」。因此，筆者認為「失敗」絕不可怕，不輕言放棄、堅毅不屈、不言艱苦、不斷的努力，均是成功必需的素質；但我們更應從之前不成功的經驗作分析，要找出不成功的原因，繼而透過對應的學習、創新及改進，讓我們找出更佳的方案，然後再嘗試，我們就是透過這種「嘗試＞分析當中不成功的原因＞學習及改進＞找出更佳的方案＞再嘗試」的循環，經過我們努力，成功是指日可待、必然達到的。



本校生命教育 Pet Pet Buddy 的學習活動照片。（作者提供）

筆者於這 28 年的教育生涯中，有時會遇到一些較少成功經驗的同學，他們甚至會說自己做甚麼也不會成功，他們對學習乃至很多事情也提不起勁，好像已認定自己的人生是不成功的。對於這些同學，我們會透過多元化的學習活動，讓他們從中找到自己的興趣、長處及潛能，並提供多元機會，讓他們在自己的專長發揮，更重要是引領他們、協助他們及陪伴他們把事情或作品完成、優化及做好，以讓他們嘗試成功、感受成功及了解成功的美好，當他們「習慣」了「成功」，便有機會開始提升對自己的要求，繼而更有機會透過學習及改進，而提升自我，以期待更多、更大的成功，所以每次的成功，也會化作為了下次成功的動力，有如「成功乃成功之母」，而同學們亦會從「習慣成功」化為「將成功化為習慣」。

本校生命教育AI老友記，是供長者學習編寫AI程式系統的培訓課程。（作者提供）

四年多前，筆者剛開始服務現今的中學，便開始跟同事們透過多元化的學習活動，讓同學發掘自己潛能，並把握或創造一個個寶貴的機遇，讓同學發揮，經我們從旁指導、鼓勵及陪伴下，故縱使有些同學過往的學習動機及能力也是有待改善，也可讓不少的同學初嘗成功的滋味，同學們成功時的喜悅，讓我們同工忘卻了指導同學時的辛勞。

同學憑自己開發的腦電波檢測及靜觀訓練系統，於InfoMatrix 國際ICT創科大賽勇獲國際金獎。（作者提供）

就於過去的一年(2024 年 11 月中旬至 2025 年 11 月上旬)，我校同學共獲得三百多個校外獎項 (包括7 個國際獎項、80多個全國及大灣區獎項，較以往高出數倍)，而且涵蓋了 STEAM 科創、音樂、藝術、校際或公開體育賽事、語文及其他學科的領域，而讓筆者更欣慰是同學們將其成功的喜悅延伸至日常生活，現在我校的同學較過往更顯現出歡愉及自信，他們對自我的形象及要求也有所提升呢，這都給予我們教師團隊慰藉及正能量，讓我們更投入我們的教育工作，讓我們能協助及陪伴我們同學的茁壯成長。

本校的步操管樂團於2024年7月在印尼舉行的國際大賽中的表演，並榮獲兩項國際大獎。（作者提供）

學生的成功亦為學校團隊帶來成功感，讓全校師生一同「習慣成功」，繼續散播成功的種籽，「創建更大舞台，讓孩子發光發亮」亦正正是我校的教育使命，讓我們與孩子並肩「將成功化為習慣」吧！

本校粵劇團的演出。（作者提供）

佛教茂峰法師紀念中學廖萬里校長（作者提供）

作者：廖萬里

佛教茂峰法師紀念中學校長

教育局課程發展議會 STEAM 教育常務委員會委員

新界校長會學生事務委員會主任

香港科技創新教育聯盟理事

教育評議會資深會員

天水圍及屏廈區分區委員會委員

關愛隊(慈祐)成員

M.Phil. (Computer Science), M.Ed., B. Eng. (Computer Engineering)



香港津貼中學議會簡介：



香港津貼中學議會成立超過半個世紀，致力提升教育專業發展，組織不同活動供會員學校參與，並就各種教育政策和措施提出意見，成為業界與政府溝通的重要橋樑。我們秉持專業精神，追求卓越，致力發展學生的天賦，為香港優質教育貢獻力量。

