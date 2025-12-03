校長灼見｜從泳池到人生賽道：以體育成就自強孩子

文﹕東莞同鄉會方樹泉學校曾英賢校長

作為教育工作者，最大的成就，往往不是一張成績表，而是看到孩子真實的改變。成為校長後，我常問自己：當孩子離開校園，踏入人生另一個階段時，他會帶走甚麼？會否在某個困難時刻，忽然記起小學老師的一句說話、一段在操場上咬緊牙關的經歷，讓他選擇堅持，而不是放棄？



最近一次學界游泳比賽，給了我很深的觸動。那天，我到場為本校的學生打氣。等候比賽時，他的媽媽輕聲跟我分享：孩子為了今次比賽，替自己訂下了一整年的計劃 — 每星期四節操練、固定的早睡時間、調整飲食，連周末活動也要「為訓練讓路」。這份自律，並不是父母或老師強逼，而是他自己選擇承擔。

結果，他如願以償，連續第二年奪得同一個項目的冠軍。我當然替他高興，但更欣慰的，其實不是獎牌，而是背後那一年的堅持。一個小學生，能夠為了目標調整作息、犧牲娛樂甚至調節飲食，談何容易？但他做到了。這是將對游泳的熱愛內化為動力，這種內驅力，比任何外在的獎賞都來得強大。

《易經》有言：「天行健，君子以自強不息。」體育訓練，正是一個讓孩子學習「自強不息」的最佳場域。訓練本身往往枯燥：重複的動作、體力的透支、技術樽頸帶來的一次又一次挫折。站在頒獎台上的光芒，也不過是短短數十秒。但正因為走過這段路，孩子變得更堅韌、更能吃苦、更懂得面對壓力，也更懂得珍惜得來不易的榮譽。真正重要的，不是一場比賽的勝負，而是他學會了如何與自己那份「想放棄」的心搏鬥。

落筆之時，全運會正在如火如荼地進行。一次偶然機會，我在關於香港曲棍球隊賽事的報導中，看到了一個熟悉的名字。那是我們早年畢業的校友。那一刻，心中滿是感恩 — 原來她當年的體育夢，並沒有在畢業那天劃上句號，而是化成一團不滅的火，在更大的舞台延續下去。運動帶給他們的，不只是技巧，而是一種面對人生賽道的姿態。

正因如此，我們在學校推動體育的核心理念很清晰：體育不是「額外活動」，而是品格與價值觀教育的重要一課。配合教育局《體育課程指引》及「MVPA60」的方向，我們從三個層面規劃學校的體育教育：

第一，普及化 — 讓每一個孩子動起來。

我們在時間表中預留固定的早操時間，由體育科與班主任協作，透過集體進行武藝操及活力操，帶領學生做帶氧運動和伸展，培養運動的習慣；大息設有「AI運動小站」，讓學生以安全的人工智能設備進行簡單體適能訓練；學校亦安排學生一星期四天穿著運動服回校，鼓勵學生多動，透過政策的改變實踐「Active Students, Active People」的精神。目標很簡單：不分能力高低，每個孩子都能在校園找到屬於自己的運動節奏；校園的每一個角落，都能充滿孩子躍動的身影。

第二，多元與循序漸進 — 從參與到專長。

在正規體育課之外，我們按學生興趣與校本特色，發展游泳及曲棍球校本課程，開設排球、田徑、籃球、曲棍球、乒乓球、花式跳繩、跆拳道等校隊及興趣班，設計由「初學─進階─代表隊」的分層訓練，讓不同起點的學生，都看到自己可以進步的階梯。「不積跬步，無以至千里」，《荀子》的這句話，我們常在訓練後與學生一起反思 — 今天多走的一小步，都是送給明天的自己一份最寶貴的禮物。

第三，自我管理與生命教育結合 — 學會為自己負責。

學校排球運動員，學習撰寫簡單的「訓練日誌」，記錄每週目標、訓練感受和需要改善的地方；教練會在訓練及賽後時間，帶領他們回顧：面對壓力時，我怎樣調整情緒？比賽失利時，我如何重整信心？這不單是為了成績，更是回應教育局近年強調的價值觀教育和正向教育：讓學生在真實情境中學會堅毅、責任感與感恩。

在資源運用上，我們善用教育局的「學校體育推廣計劃」及不同基金，邀請專業教練入校，並與區內體育會合作，為有潛質的學生提供更系統化的訓練，同時照顧基層家庭的需要，減低經濟因素對孩子參與體育的限制。學校與家長亦保持緊密溝通，協調作息及學習時間，避免訓練變成額外壓力，而是成為孩子身心健康成長的重要支柱。

回到文章開首的提問：當我們的孩子離開小學，他會記得甚麼？也許他未必記得每一次測驗的分數，但我盼望，他會記得在泳池邊、在跑道上、在球場中，那些曾經想放棄卻選擇再試一次的瞬間。這些片段，會在他將來面對人生難關時，在心中輕聲提醒：「我曾經做得到，今次也可以。」

如果說課室裡教會孩子「知道」甚麼是堅毅，那麼體育場上，則教會他們真正「活出」堅毅。這，就是我們在東莞同鄉會方樹泉學校推動體育教育最想守護的一件事，也是我們希望送給孩子一生的禮物。

東莞同鄉會方樹泉學校曾英賢校長（作者提供）

作者簡介

曾英賢先生為東莞同鄉會方樹泉學校校長，從事教育二十多年，現任中國香港學界體育聯會九龍南區小學分會執行委員會委員。 「體育教育在於使孩子明白：人生賽場的價值，不在於撃敗他人，而在於超越自我。」曾校長重視體育教育，深信運動不僅強健體魄，更能培養品格與情操，致力推動學校於課程中融入「常守規、常挑戰、常感恩、常欣賞」四大品德元素，培養學生正向價值觀。

