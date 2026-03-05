留學香港｜滙基書院東九龍增宿位　考慮轉7日宿　照顧跨境生需求

內地教育機構「曦庭學社」涉租用九龍塘一間獨立屋，涉違規經營為赴港升中內地生建設的宿舍，更有3個懷疑僭建的鐵皮搭建物。直資寄宿學校滙基書院（東九龍）校長鄭建德今日指，對內地來港學生而言，「（宿舍）呢個需求都大」，他指跨境學生留港時需要由親戚朋友照顧，會較吃力，如有宿舍照顧會較方便，亦較容易適應。



滙基書院(東九龍)。（學校Facebook圖片）

建新宿舍後料高中設寄宿

鄭建德在商台節目《在晴朗的一天出發》中說，滙基書院（東九龍）的宿舍已運作超過15年，創校校長構思有寄宿安排時，並沒有考慮方便海外生或跨境生等，主要是希望中一學生在寄宿時可有生活體驗，並且與同學一起學習。

他指核心家庭子女數目較少，他們在家中都是「萬千寵愛在一身」， 要學習如何與別人相處等「都係幾大課題」。現時滙基東九龍的寄宿安排為期8至9星期左右，鄭建德指，學生在此期間經歷都相當豐富，不少學生在畢業時都覺得寄宿生活最難忘。他又稱相信學校的寄宿安排在全港有宿舍學校當中「算獨特」。

滙基東九龍將興建新翼增設新宿舍，提供92個宿位，連同現有宿舍的88個宿位，合共180個。鄭建德指新宿舍承接初中學生寄宿的安排，但亦考慮讓高中學生有寄宿安排，內容會轉為生涯規劃等。

滙基書院(東九龍)。(滙基書院(東九龍)圖片)

他續說，興建新宿舍時教育局有提出條件，需留宿位予非本地學生。鄭建德指非本地學生如可住在宿舍，有地方「落腳」可更容易適應香港生活，亦因此考慮將現時寄宿的「5日宿」安排轉為「7日宿」，寄宿學生可一星期七天都住在宿舍。

鄭建德稱本地生在周末可回家與家人相聚，他們寄宿安排的原意亦不是要剝奪學生與家人相處的時間，因此不鼓勵本地生整個星期都住在宿舍，但跨境學生「你叫佢周六周日可以去邊度呢」。不過他指，要照顧非本地生的周末時間有複雜性，現時正在探索及設計中。

他認為跨境學生對宿舍的需求大，以他們學校為例，雖不算有很多內地跨境學生，但有學生來自深圳以外的更遠省份，來港時需由香港的親戚朋友照顧，他們照顧起來亦會較吃力，如有7日宿則會較方便。