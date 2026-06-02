校長老師資助機票食宿　李惠利中學獨木舟澳洲參賽奪四金

循道衞理聯合教會李惠利中學獨木舟隊由助理校長張偉侖於10年前成立，在學生背景和家庭資源有限的情況下，由校長老師資助機票、食宿，多次到海外參賽。憑藉師生10年的堅持，學生近日更遠赴澳洲墨爾本參加「維多利亞州學校獨木舟比賽」，一口氣摘下四面金牌。



李惠利中學獨木舟隊過去10年堅持克服長途跋涉練艇之難點，學生用划槳划出一片天。（循道衞理聯合教會李惠利中學提供）

循道衞理聯合教會李惠利中學獨木舟隊成員大多是被老師推薦的「韌皮」學生，助理校長張偉侖認為，學生頑皮往往因為缺乏自信，若找到一件他們做得到的事就會改變，而獨木舟這項運動正好成為學生成長奮鬥目標，助他們下定決心，克服困難。

學校位於葵涌半山，學生每逢周末都要犧牲休息時間，比平時上學更早起床，乘搭個多小時巴士前往西貢，由早上九點練艇練習至下午四點，再長途跋涉回家。

李惠利中學獨木舟隊在校長及老師資助下，多次獲次機會到海外參賽。（循道衞理聯合教會李惠利中學提供）

獨木舟隊部份學生來自基層，家庭資源不算充裕，學校特意透過參加比賽，帶學生外出比賽，並由校長與老師出錢，資助他們到海外參賽的機票和食宿。

張助校表示，曾有中六學生因為參賽才首次搭飛機，「學生覺得好尷尬，我就安慰她：你已經比我更早坐飛機啦！」

兩名獨木舟隊成員獲澳洲邀請，遠赴當地參加「維多利亞州學校獨木舟比賽」，展開一段融合技術挑戰、文化交流與個人成長的難忘旅程。（循道衞理聯合教會李惠利中學提供）

獨木舟隊曾多次在本地學界比賽獲獎，今年初代表港隊出戰新加坡獨木舟馬拉松比賽，奪得兩銀成績；4月又獲邀到澳洲墨爾本參加「維多利亞州學校獨木舟比賽」贏得四面金牌。

其中一位金牌得主平日非常怕醜，但學生在澳洲之旅卻能鼓起勇氣用英文訪問當地學生。帶領獨木舟隊10年的張助校亦常以「划艇比喻」來鼓勵學生﹕「人生總有順風和逆風的時候，只要用些時間，堅持下去，總會見到終點。」