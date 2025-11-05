網紅稱手握王子與粿粿「大尺度照片」預告今晚大爆料：第一手消息
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
粿粿與范姜彥豐鬧出婚變，更爆出女方出軌王子（邱勝翊）。
有網紅玉米泉哥近日就在社群發文指出，要爆料關於粿粿的獨家內幕，甚至還發出不自殺聲明。
玉米泉哥11月4日晚間先是在Threads上發文爆4件事，第一件是當初范姜彥豐家拿出36萬聘金，而粿粿這邊沒有任何嫁妝；第二件是范姜彥豐拿出18萬投資飲料店，粿粿卻委屈表示「范姜有賺，卻不分我」，實際上投資的飲料店根本沒有賺，最後還倒店。
第三件婚後兩人一開始是住在老爺奶奶家，家中有幫傭，所以粿粿不用做什麼家事，也因為粿粿在社群常曬夫妻家庭，所以那時才開始接到一堆業配並有賺到錢，但粿粿卻常半夜不回家，後來有錢了才搬出去買房；最後一件事是曝手握粿粿與王子大尺度的照片，嗆女方：
如果你真的愛老公，會做這件事？
玉米泉哥痛批粿粿之前的聲明操作，都是同一套公關劇本，並透露11月5日晚上會公開一份關於「粿粿」的獨家炸裂大瓜消息，並強調：
第一手消息且還沒外流，是有人在內部、知道真相，也希望事情能被看見——但他不方便露面，所以交給我來講。
延伸閱讀：王子偷食人妻｜范姜彥豐拍拖6年前女友曝光 獲讚：靚過粿粿好多
+27
鄧麗欣前度疑偷食人妻 傳粿粿未離婚「已住進王子家」被拍到斷正網友爆出軌人妻曾在520曬與鄧麗欣前度合照 女方反擊惟避談緋聞鄧麗欣前度對人妻調情「啪啪啪」證據被挖 後者認錯「關心過度」王子租昆凌豪宅遭鄰居大曝是惡鄰：狂歡到凌晨3點 他出面回應了
延伸閱讀：
范姜彥豐房子雖登記粿粿名下 律師呂秋遠分析：離婚他一樣能索一半殘值
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】