樂天女孩2026寫真桌曆｜若潼穎樂人氣驚人　韓女神河智媛性感搶灘

樂天女孩「RAKUTEN GIRLS 2026桌曆」一上架就掀起搶購熱潮。



銷量榜上的人氣成員包括若潼、穎樂與韓籍成員河智媛。

河智媛首度推出個人桌曆。（樂天桃猿）

為了回饋粉絲的熱情支持，女孩們紛紛推出特別福利！

其中，穎樂特別準備美國行的「實戰球衣」、簽名桌曆及私藏即影即有，送給首位購買50本桌曆的鐵粉，誠意滿滿。

若潼的桌曆。（樂天桃猿）

若潼近日在IG發文感謝粉絲們購買她的桌曆，喊話：

謝謝陪我一起走過2025，也一起迎向2026的溫柔與期待吧！

穎樂感謝粉絲們對她桌曆的支持。（樂天桃猿）

穎樂則透露：

美國實戰球衣已送出！也好多人陸續獲得桌曆簽名即影即有了，剩下數量不多了要趕快喔，非常感謝大家的支持。

這次的桌曆可說是樂天女孩們親手打造的心血結晶，從主題、風格到攝影師挑選都親自參與，只為展現最真實又獨特的自己，不同於球場上的熱血應援照，桌曆呈現出她們私底下的模樣，若潼展現氣質風、河智媛走清新可愛、穎樂則以性感亮麗風吸睛，每一本都散發出不同魅力，有清純可愛，也有性感火辣的風格，每一頁的美照還都能撕下當作明信片，值得收藏。

