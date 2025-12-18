黃明志捲謝侑芯命案驚人反轉　原驗尿4毒品呈陽性「如今變陰性」

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案餘波盪漾，他目前仍全面停工待司法調查，12月18日「中國報」報導，他的律師稱檢方收到黃明志的驗尿報告，對於毒品反應成陰性。



黃明志在事發時被搜出身上有不明藥丸，當時尿檢結果是對安非他命（苯丙胺）、甲基苯丙胺（冰毒）、克他命（氯胺酮）和四氫大麻酚4種毒品呈陽性反應，因而遭檢方指控持毒與吸毒。

黃明志11月5日凌晨現身警局到案說明。（Facebook@Namewee 黃明志）

12月18日開庭黃明志因身體不適未出席，由律師鄭清豐出面，律師稱檢方表示已經收到驗尿報告，要求法院擇期再審，鄭清豐則表示已透過檢方獲知尿檢結果為陰性，希望將此案安排在下周一12月22日再度開庭，此請求也獲得法官批准。

鄭清豐庭外受訪表示，驗尿報告是全案最核心的關鍵，既然報告證實黃明志體內並無藥物殘留，原本的吸毒控罪就無法成立，他相信檢方很快就會撤銷這項罪名。

