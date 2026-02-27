《老豆死開一陣先》導演驚傳醉駕　保時捷失控撞的士再撼民居外牆

曾執導奇幻電影《老豆死開一陣先》 （一度死んでみた）的日本導演濱崎慎治，2月25日深夜驚傳酒駕事故，遭警方以現行犯逮捕，所幸事故未造成人員傷亡。



日媒《TBS》報導，根據日本警方消息，這起事故發生於2月25日深夜11時30分左右，民眾報案東京都世田谷區發生車禍，警方到場後發現，濱崎慎治駕駛的保時捷轎車，與的士發生碰撞，還擦撞路旁民宅外牆。

濱崎慎治（YouTube@TBS NEWS DIG Powered by JNN）

警方當場對其進行酒測，結果顯示呼氣中酒精濃度超過標準，遂於2月27日凌晨將他以現行犯逮捕。面對偵訊，濱崎坦言酒駕：「酒後開車並發生事故，確實沒如此。」

警方指出，事發當時現場正在下雨，初步研判，濱崎在行駛過程緊急踩煞車，導致車輛打滑，先撞上的士後再碰觸民宅外牆，詳細事故原因仍在進一步調查中。警方呼籲民眾切勿酒後駕車，以免危及自身與他人安全。

現年50歲的濱崎慎治是鳥取市人，畢業於埼玉大學，曾執導2020年上映電影《老豆死開一陣先》，由知名男星吉澤亮、女星廣瀨鈴主演，在日本影視圈享有知名度。

