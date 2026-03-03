宥勝慈惠離婚是假的？瘋傳同遊日本滑雪　扮切割以保女方團購生意

宥勝與慈惠不停被傳離婚，今卻被《鏡週刊》爆料日本同遊滑雪，被疑離婚是假，只是為團購事業切割。



雖然有網友曝光滑雪影片，表示「謝謝我的好兄弟宥勝，帶我踏進滑雪的世界」，但某領隊在Threads澄清，「只因為我們這一團有人同名」，意指此宥勝非彼宥勝。

宥勝強制猥褻罪成被判刑後已淡出娛樂圈：

但宥勝前經紀人對此說：

有去日本，但我不知道行程。

那是跟慈惠一塊去？他答：「細節我這沒有收到，只知道有日本行程。」

宥勝雖已在社群斷聯蒸發，但慈惠沒有，媒體總從她的字句中猜測離婚與否。如今兩人同遊滑雪，是否真已簽字離婚，或是營造離婚假相都無從得知。

宥勝前經紀人日前針對離婚與否這題則表示：「他們已離開公眾視野了不是嗎？」並不清楚他倆目前最新狀況。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】