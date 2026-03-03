宥勝慈惠離婚是假的？瘋傳同遊日本滑雪 扮切割以保女方團購生意
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
宥勝與慈惠不停被傳離婚，今卻被《鏡週刊》爆料日本同遊滑雪，被疑離婚是假，只是為團購事業切割。
雖然有網友曝光滑雪影片，表示「謝謝我的好兄弟宥勝，帶我踏進滑雪的世界」，但某領隊在Threads澄清，「只因為我們這一團有人同名」，意指此宥勝非彼宥勝。
宥勝強制猥褻罪成被判刑後已淡出娛樂圈：
+11
但宥勝前經紀人對此說：
有去日本，但我不知道行程。
那是跟慈惠一塊去？他答：「細節我這沒有收到，只知道有日本行程。」
宥勝雖已在社群斷聯蒸發，但慈惠沒有，媒體總從她的字句中猜測離婚與否。如今兩人同遊滑雪，是否真已簽字離婚，或是營造離婚假相都無從得知。
宥勝前經紀人日前針對離婚與否這題則表示：「他們已離開公眾視野了不是嗎？」並不清楚他倆目前最新狀況。
相關閱讀：宥勝認性騷擾 10年前與型男溫昇豪濕吻卻現生理反應 性取向成謎
+6
《星光2》「最美空姐」林佩瑤震撼宣布已離婚 前夫為名廚武俊傑內地晶片龍頭卓勝微董事長離婚 前妻分走近13億股票補辦婚禮僅一月即離婚！《戀愛捕手》金智妍揭球星老公涉家暴偷食「兒童台最正姐姐」與網紅老公10年婚姻觸礁 揭已印好離婚協議書不滿丈夫癱瘓 妻子出軌懷孕逼離婚 外父成女婿訴訟代理當庭反水
延伸閱讀：
前主播吳中純離世！女兒不解醫師「在開心什麼？」 痛訴沒嚴肅看待
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】