《逐玉》田曦薇8件事：曾獲封校花　卻是不良少女曾抽煙出貓打架

撰文：JUKSY 街星
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《逐玉》開播後迅速登上 Netflix 與愛奇藝熱榜，成為 2026 年最受關注的古裝陸劇之一，演員陣容由田曦薇與張凌赫主演，劇情講述屠戶之女樊長玉與落難侯爺謝征，從假婚逐步發展為真愛的故事，田曦薇這次不走柔弱路線，以個性鮮明的角色成功吸粉，再加上與張凌赫之間的高 CP 感，也讓《逐玉》討論度持續攀升。

早前田曦薇亮相 New Balance 廣告，以都會知性風格驚豔登場，腳踩人氣鞋款 NB471，氣質完全顛覆「長玉」印象，讓粉絲直呼認不出本人，她多變的時尚魅力與專業演技，再次展現全方位女神氣場。這次小編就帶大家一起認識《逐玉》田曦薇的8件事。

田曦薇亮相 New Balance 廣告（微博@NewBalance中國）

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《逐玉》田曦薇8件事

1. 田曦薇是上海戲劇學院校花

田曦薇與張凌赫在背景上其實有很大差異。張凌赫出身理工科系，而田曦薇則是戲劇系出身，畢業於上海戲劇學院。學生時期，她因外型亮眼，被認為神似趙薇，因此擁有「校花」封號。相較於張凌赫從理工領域轉戰演藝圈，田曦薇從一開始就走在表演這條路上，也讓她在角色詮釋上更顯自然靈動，展現出穩紮穩打的表演功底。

田曦薇大學時期照片。（微博＠田曦薇）

2. 田曦薇學生時期黑歷史曝光

田曦薇在小有名氣後，學生時期的一些「叛逆往事」被翻出，內容包括食煙、作弊、打架，以及早年的感情經歷。對此，田曦薇大方回應，坦言自己年少確實叛逆過，但強調：

從未做過違法或欺負他人的事。

她坦率面對過去，也讓不少網友對她的誠實態度表示讚賞。

3. 田曦薇擁有　168厘米的魔鬼身材

田曦薇雖然擁有娃娃臉，但實際身高 168 厘米，身形纖細修長，曲線勻稱且肌肉線條明顯。高挑又立體的身材讓她無論在古裝劇還是現代劇中都十分搶眼，也成為粉絲津津樂道的亮點之一。

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4. 田曦薇曾與屈楚蕭傳緋聞

田曦薇出道以來鮮少有戀情傳聞。不過，狗仔曾爆料她與《一閃一閃亮星星》屈楚蕭，曾入住同間酒店，且在社群平台互相關注，引發討論。不過兩人都未正面回應，消息停留在傳聞階段。

5. 田曦薇與王安宇是10年好友

如果說演藝圈有友誼典範，那田曦薇與王安宇絕對榜上有名。兩人自18歲因藝考相識，結下深厚情誼，並一路從默默無名到在演藝圈發光發熱。多年來，無論是在綜藝節目還是頒獎典禮上，他們經常同台展現穩定的友誼與默契，成為圈內少見的友情典範。

田曦薇與王安宇。（微博＠田曦薇）

6. 田曦薇 MBTI 是 INFP

別看田曦薇平時在節目中活潑開朗、像小太陽一樣，她的 MBTI 其實是 INFP。雖然鏡頭前總是笑容滿面、充滿能量，但 INFP 通常內心相當細膩、敏感，對朋友和周遭事物有強烈的共情能力，能夠感受他人的情緒與需要，也常以真誠和理想投入自己的生活與人際關係，展現出與外表截然不同的內在世界。

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7. 田曦薇憑藉《如此可愛的我們》爆紅

田曦薇憑藉電視劇《如此可愛的我們》一舉爆紅，在劇中飾演活潑大方、呆萌可愛的「黃橙子」，這個角色與她戲外開朗活潑的形象十分契合。劇中黃橙子性格善良、充滿治癒力，是班上和劇中朋友們的開心果，也讓觀眾對田曦薇留下深刻印象。這部劇不僅展現了她自然的演技與魅力，也讓她的知名度迅速提升。

《如此可愛的我們》劇照（微博＠如此可愛的我們官微）

8. 田曦薇戲劇作品推薦　必看代表作一次整理

1.《卿卿日常》

田曦薇主演《卿卿日常》，飾演只想安逸回家的「李薇」。因聯姻擢選，她與新川六少主「尹崢」（白敬亭 飾） 意外結緣，兩人逐漸心意相通，共同經歷新川大家庭的三餐四季與成長點滴，展現溫暖又趣味十足的日常生活。

《卿卿日常》劇照（微博＠卿卿日常官微）

2.《大奉打更人》

田曦薇在《大奉打更人》中飾演 臨安——元景帝次女、太子親妹，天真浪漫，機智聰慧，常與長公主鬥智鬥勇。劇情講述楊凌（王鶴棣 飾）意外穿越至大奉王朝成為許七安，憑藉現代智慧化解家族險境，並與夥伴們對抗朝廷黑暗勢力。田曦薇的臨安以活潑可愛的性格為緊張的冒險故事增添趣味，成為劇中亮眼角色之一。

《大奉打更人》劇照（微博＠大奉打更人官微）

3.《半熟男女》

田曦薇在《半熟男女》中飾演 何知南，一個出身普通的女孩。她與富二代男友高鵬（張哲華 飾） 的感情起伏不定，多次分分合合。劇中何知南在愛情中經歷掙扎與矛盾，即便已有伴侶，也曾在不同男生之間徘徊，呈現出青春期愛情的複雜與迷惘。

《半熟男女》劇照（微博＠半熟男女-全熟版）

隨著《逐玉》在 Netflix 和愛奇藝持續熱播，田曦薇飾演的樊長玉也成了熱議焦點。她靈動的演技、鮮明的角色個性，再加上古裝高顏值形象與戲外話題，都讓粉絲討論不停。

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