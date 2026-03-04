澤尻英龍華：從國民妹妹到全國最討厭女星　始於那改變命運的下午

「每月性生活不超過5次，超過一次付50萬日元。出軌一次罰款1000萬日元，若發生性行為再追加2000萬日元。離婚時女方可分走男方90%的財產。」這份近乎荒誕的婚前協議，在2009年曝光時震驚了整個日本。簽下這份協議的，是當時年僅22歲的女演員澤尻英龍華，以及比她年長22歲的多媒體創作者高城剛。



這個曾經憑藉《一公升的眼淚》成為「國民妹妹」的清純偶像，用一紙冰冷的契約，將婚姻徹底量化為金錢交易。媒體轟動，公眾譁然。人們震驚於她的強勢與算計，卻很少有人去追問：

一個22歲的女孩，究竟經歷了什麼，才會用如此極端的方式來保護自己？

16年後的2025年4月，東京街頭再次出現了澤尻英龍華的身影——這一次，是在彩色隱形眼鏡品牌「Kaica」的巨幅廣告牌上。黑髮波波頭，妝容清透，眼神中似乎重現了20年前那種未經世事的清澈。

16年後的2025年4月，東京街頭再次出現了澤尻英龍華的身影——這一次，是在彩色隱形眼鏡品牌Kaica的巨幅廣告牌上。（Instagram@kaica_official）

這場精心設計的「視覺回溯」，試圖將公眾的記憶拉回《一公升的眼淚》的純真年代。但對於了解這位女演員過去二十年軌跡的人來說，這張看似完美無瑕的面孔下，摺疊着太多劇烈的動盪：從國民偶像到「全日本最討厭的女星」，從離經叛道的契約婚姻到震驚列島的涉毒被捕。

更多澤尻英龍華的相片：

+ 25

澤尻英龍華的人生，從未像她的這幅新廣告一樣靜止和純粹。它是一部充滿了榮耀、毀滅、反叛與掙扎的殘酷物語。

破碎的童話底色

1986年，澤尻英龍華出生於東京都。她的面孔是東西方基因融合的傑作：父親是日本人，母親則是阿爾及利亞裔法國人。這種獨特的混血背景，賦予了她一張極具辨識度的面孔，也似乎預示了她性格中不安分的因子。

儘管後來被包裝成如水晶般易碎的純愛女主角，澤尻的成長底色卻充滿了喪失與離別。在她9歲那年，父親突然離家失蹤，直到她初三時才再次傳來消息——卻是父親因癌症去世的噩耗。命運的打擊並未就此止步，僅僅過了一年，也就是澤尻高一的時候，一直疼愛她的二哥在一次交通意外中不幸喪生。

青春期接連失去至親的經歷，在澤尻的內心深處鑿出了一個巨大的空洞。這種源自原生家庭的創傷，或許成為了她日後在演藝圈中極度缺乏安全感、卻又表現出極強攻擊性的心理根源。她渴望被愛，卻又本能地推開親密關係；她追求極致的掌控，卻往往在失控的邊緣試探。

被眼淚淹沒的平成頂流

2005年，19歲的澤尻英龍華迎來了她職業生涯的第一次，也是最耀眼的一次爆發。在富士電視台的電視劇《一公升的眼淚》中，她飾演了身患脊髓小腦變性症的池內亞也。澤尻用一種近乎本能的演技，將一個花季少女面對絕症時的恐懼、不甘與堅強演繹得淋漓盡致。當她那雙蓄滿淚水的大眼睛望向鏡頭時，日本觀眾似乎都被打動了。該劇大結局收視率突破20%，澤尻英龍華一夜之間成為了「國民妹妹」，清純、堅韌、楚楚可憐成為了貼在她身上最牢固的標籤。

16年前的日劇經典《一公升眼淚》，澤尻英龍華飾演患有小腦萎縮症的女主嶄露頭角（《一公升眼淚》劇照）

次年，她在TBS電視劇《太陽之歌》中飾演了患有色素性幹皮症的街頭歌手雨音薰,並以劇中角色的名義歌手出道。單曲《太陽之歌》一經發售便以驚人的速度登頂Oricon公信榜，一度成為女藝人出道單曲的銷量冠軍。

那兩年的澤尻英龍華，站在了流量與讚譽的巔峰。她是所有制作人眼中的寵兒，是廣告商爭搶的對象。然而，這種被過度包裝的「完美人設」，對於性格本就叛逆直率的澤尻來說，與其說是皇冠，不如說是一道緊箍咒。

那個改變命運的下午

濾鏡在2007年9月29日那個著名的下午徹底破碎。在電影《塵封筆記本》的宣傳活動現場，面對主持人關於「拍攝中有沒有什麼特別花絮」的常規提問，身着豹紋裝束、頂着金色假髮的澤尻英龍華，全程雙手抱胸，面若冰霜：

沒什麼特別的。（別に）

這句簡短、冷漠且充滿挑釁意味的回答，瞬間凝固了現場的空氣，也通過電視鏡頭引爆了日本社會的輿論。在極其講究「讀空氣」和禮貌的日本社會，這種公開的傲慢被視為不可饒恕的冒犯。

一夜之間，輿論反噬。媒體口誅筆伐，觀眾群情激憤。儘管她後來在電視節目中流淚道歉，但被普遍解讀為經紀公司逼迫下的公關表演。那個「清純亞也」的幻象碎了一地，取而代之的是連續多年霸榜「文春周刊」評選的「最討厭女星」榜首的「惡女」澤尻。

多年後，澤尻在回顧這一事件時曾坦言，當時的自己處於精神緊繃的極限。過早成名的壓力、公司嚴苛的管理、以及自我認知的迷失，讓她在那個下午選擇了最糟糕的宣泄方式。這並不能挽回她斷崖式下跌的公眾形象。

契約婚姻與自由的代價

在事業遭遇重創、被主流媒體追放的時刻，澤尻英龍華做出了一個令外界更加咋舌的決定。2009年1月，22歲的她宣佈與比自己年長22歲的多媒體創作者兼DJ高城剛結婚。這段「忘年戀」從一開始就充滿了非典型的色彩。與其說是基於愛情的結合，不如說更像是一場各取所需的聯盟，或者是澤尻對傳統演藝圈規則的又一次激烈反叛。

澤尻英龍華跟丈夫高城剛於2013年正式離婚。（網上圖片）

文章開頭提到的那份近乎荒誕的婚前協議，將婚姻徹底剝離了温情面紗，赤裸裸地量化為金錢交易。它展示了澤尻當時極度的防禦心理——她試圖通過嚴苛的契約來掌控生活，掌控那個比她強大得多的伴侶，以及掌控自己搖搖欲墜的安全感。

建立在條款而非情感之上的婚姻註定脆弱。2009年9月，澤尻被所屬的Stardust Promotion（星塵傳播）解僱，理由是「重大違約」。隨後在2010年4月，她便宣佈了離婚意向。這場離婚拉鋸戰持續了三年半，直到2013年12月才正式畫上句號。

藥物依賴下的十年假面

離婚後的澤尻似乎一度找回了狀態。2012年，她憑藉蜷川實花執導的電影《狼狽》（Helter Skelter）驚豔回歸。片中那個全身整容、精神崩潰卻渴望愛的莉莉子，簡直就是澤尻自身的某種投射。她憑藉此片獲得了日本電影學院獎優秀女主角獎，似乎向世人證明：作為演員的澤尻英龍華，依然有着無可替代的才華。

命運的轉折總是猝不及防，或者說，草蛇灰線早已伏脈千里。2019年11月16日，日本警方突襲了澤尻位於東京目黑區的公寓，搜出了微量MDMA（亞甲二氧甲基苯丙胺，俗稱搖頭丸）粉末的膠囊。澤尻當場被捕。如果說2007年的「黑臉」事件只是態度問題，那麼2019年的涉毒則是法律底線的崩塌。更令公眾震驚的是她在調查中的供述。她承認，自己不僅持有MDMA，而且有着長達10年的吸毒史：

我使用過大麻、MDMA、LSD和可卡因。

這句話如同深水炸彈。原來，從「閉嘴筆記事件」後的低谷，到《狼狽》的翻紅，再到即將出演2020年NHK大河劇《麒麟來了》的重要角色（濃姬），這十年來，她一直生活在藥物編織的幻覺與現實的夾縫中。她供述，每當看到有名人因吸毒被捕，她都會感到心驚膽戰：

這一天終於還是來了。

她原本定好的大河劇角色被緊急撤換，已拍攝部分全部重拍，給製作方造成了鉅額損失。2020年2月，東京地方法院判處她有期徒刑1年6個月，緩刑3年。在法庭上，澤尻表示：「我沒有資格復出。」她似乎已經接受了演藝生涯徹底終結的結局。

延伸閲讀：木村拓哉娶工藤靜香秒被雪藏 老婆成全國公敵 25年後他終吐心聲

+ 4

廢墟之上的再次起舞

演藝圈是一個健忘卻又惜才的地方，而澤尻英龍華似乎總有一種「置之死地而後生」的魔力。在經歷了四年的沉寂與反省後，2023年11月，澤尻英龍華宣佈復出。這一次，她選擇的起點不是大銀幕，也不是電視劇，而是最為考驗演技與體力的舞台劇。

2024年2月，她在舞台劇《慾望號電車》中飾演女主角布蘭奇。這個角色——一個沉溺於幻想、脆弱且神經質的沒落名門之後——與澤尻的人生經歷形成了某種互文。據觀看過首演的劇評人描述，澤尻在舞台上的爆發力令人戰慄，她將布蘭奇的瘋癲與悲劇性演繹得入木三分。門票瞬間售罄，觀眾的掌聲似乎表明，人們願意再給她一次機會。

緊接着是商業價值的回歸。2025年4月，她成為了Kaica彩色隱形眼鏡的代言人，也就是文章開頭那一幕。而在2026年2月，她主演的電影《擴散》也將上映。這一次的復出，不再有當年的張揚與傲慢。現在的澤尻，少了一份尖鋭，多了一份經過歲月淘洗後的沉靜。

結語：在被凝視中尋找自我

回顧澤尻英龍華近四十的人生軌跡，我們看到的是一個不斷在「被定義」與「打破定義」之間掙扎的靈魂。大眾曾通過《一公升的眼淚》將她定義為「聖女」，她便用「惡女」的面目去打破；大眾曾以為她將永遠沉淪於毒品的泥沼，她卻又在廢墟之上重新站立。

她的人生像是一面鏡子，映照出日本演藝圈殘酷的造星機制與公眾輿論的複雜心態。人們消費她的清純，也消費她的墮落；人們期待她的毀滅，也圍觀她的重生。那份曾經充滿爭議的婚前協議，現在看來，更像是一個缺乏安全感的女孩試圖用笨拙的方式保護自己；而那長達十年的藥物依賴，則是她在高壓與空虛中迷失方向的慘痛代價。

如今，重回大眾視野的澤尻英龍華，或許不再是那個完美無瑕的偶像，也不再是那個不可一世的女王。她只是一個揹負着沉重過去、卻依然選擇向前行走的演員。在這個光怪陸離的名利場中，她能否最終實現真正的自我救贖，或許還需要下一個十年去驗證。但至少，她已經重新站在了聚光燈下，用自己的方式，繼續書寫着未完的劇本。

【本文獲「日本物語」授權轉載，微信公眾號：Japanch】