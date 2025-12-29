Daddoa驚傳逝世年僅29歲 初代美妝YouTuber 韓妝國際化重要推手
被視為韓國第一代美妝網紅「Daddoa」（다또아），驚傳日前去世，年僅29歲。
綜合韓媒報導，韓國美妝網紅經紀公司「Leferi」12月24日證實，「Daddoa」於12月16日去世，至於死因並未透露。
1996年出生的Daddoa，高中時曾赴寮國留學，感受到外國人對韓國化妝品及化妝技術的高度興趣，回國後開始經營美妝部落格，1年內迅速走紅，成為知名美妝網紅。她的部落格年度訪問量曾高達1000萬人次，並入選「Cyworld TOP100」部落客。
Daddoa在出道1年後即與中國大陸最大影音平台優酷簽訂合約，正式進軍大陸市場，2015年10月更成為首位與阿里巴巴「淘寶」合作舉辦「K-美妝」（韓式美妝）特別展的韓國創作者，2016年1月被新浪微博評選為「2015年中國最佳美妝創作者」。此外，她也致力推廣韓式美妝至東南亞與越南。
報導指出，她自2016年起，多數時間處於沉潛期，近年重返學業，進入首爾一所大學研究所深造，準備新的生活。「Leferi」經紀公司表示：
Daddoa不僅是第一代美妝YouTuber，更是最早證明韓國美妝可以走向世界的人。她對美妝的真誠與勇於挑戰的精神，將永遠留在K-美妝歷史中。
