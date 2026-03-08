有片│港鐵MMA白衣男激戰飛腳大媽！挑釁隻揪被打爆　後續震驚全網

【港鐵MMA】乘搭港鐵應互諒互讓勿動手。本港Facebook群組「車cam L（香港群組）」瘋傳影片，港鐵荔景站月台有1名穿白色卡通連身衣服男子，與1名大媽激烈打鬥，其間大媽連環錘打男子及「起飛腳」，男子則用手機猛打大媽頭部。男子被打到節節敗退，但仍挑釁「嚟吖！」，結果大媽怒氣更盛，出腳更狠，反嗆「臭X！嚟吖！」，男子則怒吼「等我出去先入嚟啊！」。



影片引來網民熱議，「阿姨好揪得」、「阿姨食過下隔夜粥水喎」、「阿姐嗰幾腳好型！荔景無影腳？」。不過也有網民認為，無論如何不應當眾打鬥，「2個都告」、「打贏入差館，打輸入醫院」、「不知所謂」。



本港Facebook群組「車cam L（香港群組）」瘋傳影片，港鐵荔景站月台有1名穿白色卡通連身衣服男子，與1名大媽激烈打鬥。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

「港鐵站揩揩碰碰開拖事件」。有網民於Facebook群組「車cam L（香港群組）」發布影片，顯示港鐵荔景站月台有1名年輕男子與1名大媽爭執打鬥。

港鐵大媽激戰白衣男 連環拳、起飛腳怒罵：臭X！

影片長33秒，見到港鐵荔景站月台當時乘客眾多，人群中有1名穿白色卡通連身衣服年輕男子，與1名戴口罩大媽在月台上激烈打鬥。大媽左手抓着男子右手，右手連環錘打男子，男子伸手抵擋節節敗退，但突然一個轉身用手機重打大媽頭部。大媽大力反擊「起飛腳」，怒罵「臭X！」，男子退後拉開距離。

人群中有1名穿白色卡通連身衣服年輕男子，與1名戴口罩大媽在月台上激烈打鬥。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

男子挑釁「嚟吖！」 後續更狂

大媽之後轉身想離開，不過男子走前再挑釁「嚟吖」！，大媽怒極向男子連環「起飛腳」，男子則邊退開邊揮袋格擋反擊。影片最後雙方對峙，大媽斥責「臭X！嚟吖！」，男子怒吼「等我出去先入嚟啊！」。

2人打鬥期間，不少乘客在旁邊經過，也有乘客要急步避開，場面混亂。

網民看過影片笑言「阿姨好揪得」。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

網民笑：阿姨好揪得 指不應打鬥

網民看過影片議論紛紛，有人笑言「阿姨好揪得」、「阿姨食過下隔夜粥水喎」、「阿姐嗰幾腳好型！荔景無影腳？」、「中年好揪得」。

不過亦有網民認為，無論如何不應當眾打鬥，「2個都告」、「打贏入差館，打輸入醫院」、「不知所謂」。另有網民表示，影片於2025年4月拍攝。

公眾地方打鬥有什麼刑罰？

根據《港鐵附例》第28H(A)條，不得鬧事、行為不檢、行為不雅或作出使人反感行為，違者最高可罰款5,000元。而根據《公安條例》第25條，任何人在公眾地方參與非法打鬥，即屬犯罪，一經循簡易程序定罪，可處罰款5,000元及監禁12個月。