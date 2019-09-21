【高血壓】不痛不癢卻是無聲殺手！　當心高血壓引發4種併發症

高血壓被稱為是「沉默的殺手」，主要是因為血壓是漸進式地升高，通常不會有明顯的不適症狀，等到身體有感時恐為時已晚！

台灣新光醫院健康管理部暨心臟內科主治醫生趙書平醫生表示，若未積極控制高血壓，將可能導致以下疾病......

高血壓可引致的併發症（按圖了解）：

高血壓不痛不癢，也沒有什麼不適症狀，為什麼仍要積極控制血壓穩定呢？趙書平醫生表示，血壓偏高雖不會造成明顯的症狀或不適，但若長期處在高血壓的狀況就容易造成心臟與全身各處的血管病變，常見的併發症包括：

1. 腦中風

長期血壓過高時，血管很容易受到血液衝擊而受損，包括使血管破裂或出現血栓，都可能大幅提高腦中風的機率。趙書平醫生說明，若未積極控制高血壓，血壓衝高時可能會引起腦動脈破裂而導致腦出血、血壓過低時可能會因血流變慢而造成腦缺血，若血壓忽高忽低時，血流可能會激烈衝擊腦頸動脈壁而形成急性血栓，這些都可能是導致腦中風的原因。

2. 眼睛病變

高血壓除了可能對腦血管造成傷害外，也可能造成眼中風！趙書平醫生表示，眼睛具有許多血管，若高血壓的血流衝擊發生在眼睛血管處，也有可能造成眼血管破裂或血栓，以致局部視力受損或暫時性的視力喪失，若未及時診治嚴重恐致永久性的視力受損。

高血壓患者一定要積極就診，並遵照醫囑規律服藥以維持血壓穩定，才能避免發生更嚴重的併發症。（GettyImages）

3. 心臟病

血液是透過心臟擠壓而循環至全身各處，若長期血壓偏高，不僅會使血管壁承受龐大的壓力，也會使心臟負荷增加而導致心臟衰竭，或因冠狀動脈硬化而增加心肌梗塞、心絞痛、心律不整等疾病風險。

4. 腎臟病

高血壓患者可能會因為血壓時高時低而增加腎臟負擔，當血壓低時供氧不足將會導致腎臟缺氧壞死，當血壓過高時又可能會導致腎內血管硬化；此外，腎臟損傷又會再使血壓升高形成惡性循環，故宜積極控制血壓，以免導致不可逆的腎臟損傷。

趙書平醫生提醒，高血壓患者一定要積極就診，並遵照醫囑規律服藥以維持血壓穩定，才能避免發生更嚴重的併發症。

高血壓相關問題，建議諮詢「家醫科、一般內科、心臟內科」。

專家諮詢：台灣新光醫院健康管理部暨心臟內科主治醫生 趙書平醫生

【本文獲「健談」授權轉載，文中用詞依香港慣用語有所調整，圖文內容原文請參考健談網】