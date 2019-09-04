【改善便秘】狂飲果汁未必可紓緩便秘？　話你知邊3款果汁最有效

雖然「多吃水果和蔬菜可有助排便」已是一個常識，不過不少打工仔仍是經常受着便秘困擾。當然，水果還是原個吃的好，不過要是未能經常進食，單靠喝果汁又有用嗎？ 其實果汁都也是有效緩解便秘，其中又以三種果汁最為有效。有意改善者不妨了解更多。

每天肚谷谷的感覺很惱人，因你雖不會因此而痛得大呼小叫，但卻總是令人心中有鬱結，有悶難抒。（Getty/VCG）

根據衛生署指出，當一個人的排便次數少於每周三次、糞便太硬或太小或是很難排便，都已屬於便秘。如果一個人只是偶爾便秘，改變飲食和生活方式已經能夠有效緩解症狀。至於以吸收纖維而言，進食新鮮水果比單喝果汁更佳；由於鮮搾果汁的過程會破壞大部分膳食纖維，因此若要喝果汁，就應儘量連果渣一同飲用。

都市人生活繁忙，便秘已成為最常見的健康毛病之一。大家都知道多吃水果和蔬菜有助舒緩便秘，而出於貪方便，有些人會以果汁取代水果。那麼果汁可不可以有效緩解便秘呢？

要了解果汁能否紓緩便秘問題，便應從它的三種成份說起。

為甚麼果汁能夠有效緩解便秘？

1. 果汁提供纖維

雖然果汁所包含的膳食纖維沒有原個水果和蔬菜那麼多，但有總比沒有好。人體本身不能消化纖維，但消化系統卻需要纖維來促進有規律的腸道蠕動。

衛生署建議成年人每天應該攝取不少於二十五克的膳食纖維。然而，如果只增加纖維攝入量卻不飲用足夠的液體，可能反會加重便秘。因此，為了讓膳食纖維能發揮最佳效能，每天應飲六至八杯流質飲品。

小知識 膳食纖維可分成水溶性及非水溶性兩種，都有助改善便秘。 水溶性纖維：會吸收水分，令糞便更柔軟、更容易通過腸部。水溶性纖維的來源包括豆類、麥皮、水果、蔬菜及堅果。 非水溶性纖維：不吸水，吸收水分後會變軟發大，促進腸臟蠕動，從而改善便秘，又能清除腸道內的有害細菌。水溶性纖維的來源包括全榖麥類食物及蔬菜。

不是所有果汁都一樣有效改善便秘，當中以100%純天然鮮榨效果最好。（Kaizen Nguy/Unsplash）

2. 果汁提供水分

脫水是便秘的主因之一，因消化系統需要大量水份來運送食物殘渣。如若身體缺水，糞便會變硬成塊，難以排走，造成便秘。所以，多飲水和天然果汁有助緩解便秘。

3. 果汁含有山梨糖醇（Sorbitol）

山梨糖醇是一種可以把水分帶到大腸的有機化合物。多了額外的水分，自然有助軟化便便，使它們更容易排出。

含有山梨糖醇的水果包括：蘋果、梨、提子、李子、桃子、杏、棗和西梅，其中西梅是蘊含最多山梨糖醇的水果之一，是改善便秘的最佳水果之一。

哪些果汁最有效改善便秘？

打工仔在揀選果汁時，可從以上三點作考慮，而以下三種果汁就是比較有效改善便秘的選擇。

三種有助紓緩便秘果汁（按圖了解）：

要喝多少果汁才能改善便秘？

為了避免不良副作用，打工仔應該由少量果汁開始飲用，起初數天可嘗試先喝四份之一至半杯。沒問題的話，便可慢慢增加攝取量，達到每天一至兩杯，每杯約為八安士（237毫升，即接近一包細裝的紙包飲品的份量）。

不過亦要留意，如本身是沒有喝果汁的習慣的話，突然增加飲用量是可能會引起消化不良、腹瀉甚至是加重便秘狀況的。另外，經加工過的果汁由於添加了濃縮物和糖份，因此或無法提供鮮榨果汁的緩解便秘效果。

（資料來源：Medicine News Today、衛生署）

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O