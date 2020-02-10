【抑鬱症】焦慮點解暴吃零食？　抑鬱食不知飽愛甜食

抑鬱、焦慮常被當成單純的情緒病，其實不少抑鬱症和焦慮症患者都會出現生理問題，進食異常就是常見一種，患者既可能厭食，又有機會暴食，而抑鬱、焦慮引發的厭食、暴食更有着不少差異。到底情緒如何影響進食？其帶來的厭食和暴食又有什麼具體行為？由精神科醫生張力智為我們解答。

說起情緒病，不少人會聯想到不開心、消極、緊張等問題，但其實情緒病並不只是「心病」。精神科醫生張力智指，人的行為表現、情緒、思想、生理狀態都是由大腦控制，管理情緒的系統出了問題，很多時亦會牽涉生理上的改變。

情緒可以影響人的感官，例如視覺上看到的顏色會變得沒那麼鮮艷，味覺上都會覺得食物沒那麼美味。 精神科醫生張力智

進食行為異常是其中一種常見會受情緒影響的生理狀況，尤其抑鬱、焦慮問題都有機會導致人暴食或厭食。

注意：情緒問題衍生的進食行為異常與厭食症 （Anorexia nervosa） 和暴食症 （Bulimia nervosa），在病因、徵狀及治療上都不盡相同。

（Dan Gold/unsplash）

至於暴食、厭食的具體表現，與每個患者的病情有關，很難一概而論，但張醫生指抑鬱及焦慮所導致的暴食和厭食，徵狀常見會有着以下特徵：

抑鬱

抑鬱如何影響進食行為？（按圖了解）

+ 5 + 4 + 3

抑鬱所導致的厭食，患者會覺得胃口不佳，沒有進食的動力，失去了對美食的享受，覺得進食只是為了飽肚，張醫生說：「曾有遇過患者是平日很貪吃，但抑鬱發作的時候，卻覺得食物淡而無味。」

至於走向另一個極端的抑鬱，則很多時會吃下大量食物都「不知飽」，如果不能夠進食更會覺得不開心，吃到後心情就能舒緩，而且特別愛選擇高糖分的甜食，張醫生解釋：「飽足感會令大腦分泌安多酚（Endorphin），它是一種有止痛作用的物質，可以改善人的情緒，而糖分亦有同樣的作用。」

焦慮

焦慮如何影響進食行為？（按圖了解）

+ 3 + 2

焦慮問題較常會出現厭食傾向，患者會覺得吃不下去，或者只吃一點就飽，甚至會嘔心、肚瀉。張醫生解釋，焦慮症是很「古惑」的病，它可引致的生理問題非常廣泛，而腸胃不適就是最常見的一種，「例如有患者是會有腸易激、胃酸倒流，不舒服自然無法好好進食」。

不過，焦慮的主要症狀之一是持續感受到壓力，故亦有些患者會「停唔到口」吃零食減壓。張醫生表示，這類人常有一個有趣的特徵：「就是不長肉！因為焦慮其實是人應對危機的機制，會令身體新陳代謝率提高，有患者更誤以為自己得天獨厚，但當治好了焦慮之後，體重就回復正常。」

焦慮及抑鬱都可以引起厭食傾向，患者可能連平日愛吃的食物都吃不下。（Antor Paul/unsplash）

飲食習慣改變要注意

有人天生愛「吃」，有人對「食」不感興趣，這些情況又算暴食、厭食嗎？張醫生指，分別在於情緒問題導致的暴食、厭食是不受控制的，而且會與過往的飲食習慣有明顯分別，旁人其實很容易察覺。他列舉數個可判斷為異常的症狀：

暴食

- 食量不正常，可能達幾個人的分量 - 吃不到不心息、很不開心，甚至做不到其他事 - 經常想着食物

厭食

- 正常三餐都感困難 - 明明覺得餓都不想吃 - 以前喜歡的食物都不想吃

情緒問題涉及大腦分泌失調

為什麼情緒可影響進食行為？其實大腦管理情緒的地方，主要會透過血清素（Serotonin）、去甲腎上腺素（Norepinephrine）和多巴胺（Dopamine）等化學傳導物質傳遞訊息。當這些物質分泌水平下降，除了可以引致情緒問題，還會波及人的生理狀態。

下圖為血清素、去甲腎上腺素和多巴胺失調所導致的症狀：

缺少血清素、去甲腎上腺素和多巴胺會導致的問題（受訪者授權提供）

「所以有些人（患者）可能會沒胃口、沒動力吃東西；又有些人會衝動，控制不到不停吃。」張醫生說。那兩種情況可以並存嗎？他指，其實抑鬱與焦慮同樣是因大腦缺少了上述物質所致，很常見同時出現，曾有病人透過調節血清素解決了焦慮情況，改善了厭食，但抑鬱的問題開始明顯，反過來出現暴食症狀。

長遠可演變為厭食症、暴食症

張醫生提醒，暴食、厭食不止是吃得多、吃得少的問題，如果沒好好處理，令身體開始了不正常的進食機制，如習慣「吃到就開心」，或會惡化為精神科定義為疾病的進食失調（Eating disorder），包括厭食症 （Anorexia nervosa）、暴食症 （Bulimia nervosa）和狂食症（Binge eating disorder），帶來更嚴重的身體問題。

病向淺中醫，張醫生指一旦出現進食異常的情況，最重要是尋找問題根源，首先應審視自己有沒有同時出現抑鬱或焦慮的其他症狀，如有就應該盡快求醫。在得到適當治療前，都最好盡量控制進食行為，張醫生就有以下建議（按圖）：

+ 6 + 5 + 4

暴食

1. 留意進吃的情況、速度，盡量多咀嚼才吞下 2. 留意揀選的食物，控制卡路里攝取量 3. 不要放置太多食物在家，減低隨手就找到食物的可能性 4. 進行其他可減壓、感興趣的活動，例如運動、社交、藝術，分散注意力

厭食

1. 真的感覺吃不下的話，寧願少食多餐 2. 盡量選擇自己容易接受、喜歡的食物 3. 營造更開心的進食環境，如約朋友一起吃飯

精神科醫生張力智（受訪者授權提供）

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