【頸痛】紓緩2大方法忌吹頭唔乾　小心頸背受冷致寒濕「瞓捩頸」

頸痛困擾不少人，你也經歷過「瞓捩頸（落枕）」？頸緊膊痛是都市人常有的都市病，低頭玩手機、長時間維持單一動作、洗頭沒吹乾頭髮等也可致頸痛。 註冊中醫師陳駒博士撰文指頸椎病大致可以分為5種，當中頸型頸椎病更包含寒濕型、氣滯血瘀及筋脈失養型，並提供紓緩頸痛的妙法。 撰文：註冊中醫師陳駒博士

頸椎病的症狀，包括頸緊膊痛、轉動頸部時可能會聽到「咔咔」聲等，但原來手麻痹、眩暈、頭痛、經常落枕、甚至上肢肌肉的萎縮等，都可能是由頸椎病所造成。

原來洗頭後沒吹乾頭髮也是頸痛原因之一！（Unsplash/ Jesper Aggergaard）

頸椎病類型大致可分為5種：頸型、神經根型、椎動脈型、脊髓型和交感神經型。不少人周不時「瞓捩頸」，其實是頸型頸椎病的一種。

頸型頸椎病的徵狀及成因：（按圖）

+ 6 + 5 + 4

長期低頭可致「頸型頸椎病」

這類型的患者大部分都以頸部及肩胛骨內緣肌肉緊張痠痛為主要症狀，頸部容易疲勞，而且「瞓捩頸」的頻率會愈來愈密。其發病原因主要是長期低頭、姿勢不佳及長時間維持或反覆單一的動作而造成頸部肌肉勞損。

及早治療可預防其他頸椎病

出現頸型頸椎病後，如果忽略不理，將會發展出頸部神經根、血管、脊髓或交感神經受壓的其他類型頸椎病，所以應該及早治療，效果往往較好，也可有效預防其他類型頸椎病的發生。

頸型頸椎病可分為3類型

中醫認為頸椎病屬於痹症範疇，按照患者不同體質大致可分為寒濕型、氣滯血瘀型及筋脈失養型。而針刺、艾灸、推拿、拔罐等的治療都可以有效改善不適，醫師經過辨證後再去選用最適合的治療方案作出治療。治療可以將繃緊的肌肉放鬆，閉阻不通的經絡變得通暢而令疼痛消失，又或者令氣血充裕頸部筋脈，使其筋脈得到濡養而改善疼痛。

「寒濕型」頸痛

寒濕型頸痛多數由於頸部濕水後未能及時抺乾又或頸背部受冷風吹襲所造成，例如淋雨或洗頭後沒有吹乾頭髮就去睡覺。

紓緩頸痛的２大方法：（按圖）

+ 4 + 3 + 2

此類型頸痛可以自行熱敷，以頸背部的肌肉為主。但不建議用毛巾加熱水，可以選用暖水袋或暖包，每次熱敷10-15分鐘，注意避免灼傷皮膚。

如果出現頸部活動欠佳，甚至「瞓捩頸」，可以按摩「落枕穴」以紓緩頸部疼痛。「落枕穴」即是外勞宮穴，位於手背的第2及第3掌骨之間，掌指關節之後0.5吋，可以用手指按揉穴位，局部痠脹為度，同時配合緩慢活動頸部，作上下、左右及左右側頭的動作，維持大約3-5分鐘即可。

「氣滯血瘀型」及「筋脈失養型」頸痛

如果發現舌頭有瘀點、頸部刺痛而且痛處固定、頸部肌肉變得削弱乏力，則可能為氣滯血瘀型或筋脈失養型，多數由於頸部外傷或年老體虛所造成。此時應該尋求註冊中醫師的協助，作出準確的辨證後再計劃治療方案，以免耽誤病情。

註冊中醫師陳駒博士（撰稿人授權提供）

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