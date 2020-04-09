【躁鬱症】自殺機會較抑鬱症高！非因性格脆弱壓力大成因竟是...

時抑鬱、時躁狂，情緒波動停不了，可能患上躁鬱症？躁鬱症是情緒病中較嚴重的一種，相較抑鬱症，躁鬱症患者除了情緒低落的抑鬱期外，還會反覆穿插着情緒高漲的躁狂症狀，令病情更難處理。想知道躁鬱症與抑鬱症的差異還有多少？躁鬱症的治療又難在哪？不如一起來了解躁鬱症的世界。

最近被身邊的人指出說話突然多了？時常感覺腦海湧現很多宏大計劃？突然發現自己花多了錢？被別人阻止或批評時覺得特別煩躁？這些狀況看起來與我們所了解的情緒病症狀好像八竿子打不着，卻正正是躁鬱症患者發作時的行為。

躁鬱症，即雙相情感障礙（Bipolar Disorder），根據英國皇家精神科學院撰寫、香港青山醫院翻譯的資訊，患者發病時會有嚴重情緒波動。每次波動可持續數天，亦可長至數周甚至數月，其間會經歷抑鬱、躁狂以及兩個極端的混合，「鬱期」及「躁期」的常見症狀如下（按圖）：

+ 8 + 7 + 6

抑鬱期

情緒：持續低落及絕望、喪失對事物的興趣、無法享受事物、覺得自己無用、脾氣比平常暴躁 生理：食慾不振、難以入睡、疲倦、便秘、性慾減退 行為：經常哭、避免與他人接觸

躁狂期

情緒：非常快樂和興奮、覺得自己比平時更重要、對不同意你的人感煩躁 生理：精力充沛、性慾增強、無法或不願意入睡 行為：自我吹噓、過度活躍、說話很快且難理解、胡亂花費

與抑鬱症有什麼分別？

躁狂期自然會躁，但原來抑鬱期也會躁？精神科專科醫生何浩賢指，躁不一定是躁鬱症，抑鬱其實也有躁狂一面，「像產後抑鬱症患者忟憎起上來可能會想掉個仔出街」，但躁鬱症無論是「躁」和「鬱」的表現，都與抑鬱症有一定分別：

鬱：帶衝動更易自殺

進入鬱期的躁鬱症患者，抑鬱狀況會較一般抑鬱症更嚴重、持久，對患者造成的影響也更為危險，何醫生解釋：「自殺率更高，因為鬱中可能還帶着激動，以致忽然有了悲觀念頭就去做了，而很多時自殺都是一剎那的決定」。

躁：自信心爆棚

何醫生表示，躁鬱症的「躁」可以是開心，也可以是生氣，主要是情緒高漲，伴隨自信心爆棚，「覺得自己好powerful、好叻、好靚，所以也會易忟，行路時會覺得別人是擋住，情況嚴重的甚至會有幻聽，常聽到有人讚自己」。

隨這種「自信」而來的，是過多的主意和薄弱的自制能力，導致患者做出不理性的行為，何醫生舉例：「會思考太快，很多大計，容易亂花錢，衝動去搞生意、投資，曾有患者試過病發時跟人借錢買了幾層樓，過了躁期後就發現自己還不起」。

躁鬱症發作時，患者的情緒會反覆在抑鬱及躁狂兩個極端來回，無法自制。（Javi Hoffens/unsplash）

了解更多躁鬱症的其他特徵（按圖）：

+ 6 + 5 + 4

鬱和躁可無故「發來發去」

對一般人來說，情緒轉換是自然而然地發生，有好事會開心、遇壞事會不快，但躁鬱症患者卻是平白無故就來回天堂與地獄，何醫生說：「鬱和躁的轉換，可能與生活上的遭遇有些許關係，但更多時只是自己發來發去，期間又有可能暫時回復正常狀態。」

不過，情緒波動是人之常情，如何判斷是本身情緒起伏較大抑或患上躁鬱症？何醫生就指，性格通常比較穩定，從小到大都類似，但躁鬱症會令人「忽然間不同了」，進而嚴重影響正常生活功能如工作、社交，「令人亂晒籠，無辦法停止思考，完全集中不到做事，更可能做出怪異的舉動」。

基因影響大非性格脆弱

躁鬱症常見首發於二十多歲，多數先出現抑鬱，過後再步入躁期。何醫生指，很多患者不能自行察覺，「通常情緒低落了，本人會感覺深刻點，反而高漲就不太覺，所以當過了一段時間，抑鬱症狀沒了，就會以為沒事」。

坊間不少人愛把情緒病歸咎於患者的性格問題、抗壓力低，何醫生表示，躁鬱症與其他情緒病一樣，都是因大腦神經遞質（如多巴胺、血清素）分泌異常，主要影響的因素其實是基因，而壓力雖然不是完全不相關，但通常只是誘因。

不是他們好脆弱，更可能是本身身體就對這種病predisposed（易患上）。

不少人認為情緒病不需要服藥，但躁鬱症的治療卻非常需要藥物的配合。（Laurynas Mereckas/unsplash）

如慢性病須長期跟進控制

藥物在躁鬱症的治療裡十分重要，何醫生指用藥一般有兩個主要階段，第一階段先穩定患者情緒，第二階段則是保護患者不再復發，其後可開始與醫生商量減藥，過程一般以年計，期間如可配合有規律作息、避免過度的壓力，並慢慢培養對情緒的覺察力，便事半功倍。

何醫生強調，躁鬱症復發機會高且快，不能貿然停藥，「很多人會覺得自己沒事了，為什麼要吃藥？但很多案例會看到，患者明明病情好轉了一段時間，卻突然就自殺了。」因此，他指躁鬱症需要不停監察，不少患者更會選擇一直維持服藥。

等於糖尿病，血糖起了變化，就要服藥；但到停了藥，血糖是可能會再升高，躁鬱症其實也一樣，可說是一種慢性病。

精神科專科醫生何浩賢（受訪者授權提供）

（資料來源：香港青山醫院）

相關文章：【抑鬱症測試】暴飲暴食決斷遲緩 9個症狀有5個或已患上抑鬱症！

抑鬱症不知不覺？（01製圖）