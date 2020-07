【減肥】立食會瘦又防胃酸倒流？站着吃你最關心的4件事1類人不宜

都市人工作忙碌,平日很難找時間做運動,加上為了抗衡工作時久坐,不少人選擇站著吃飯。究竟站著吃飯是否有助減肥、什麼情況下站著吃比坐著吃好呢?

康奈爾大學 (Cornell University)的研究指出,坐下來吃飯可以幫助大腦記錄你已經吃了「真正的飯菜」,從而減少了在下一頓飯中吃得過多的可能性。(《一起吃飯吧》劇照)

香港許多小店不設座位,不少人習慣站著吃,有些人貪快,有些人貪可以有助減肥。但另一方面,亦有些人認為進食時站立,可能對消化有害,並會導致過量進食。究竟吃飯時站立或坐下比較好?下文將從不同角度分析。

站著吃飯的好與壞:(按圖了解)

1. 立食可以減肥?

有些人認為,站著進食比坐著進食能夠減輕體重。但是,情況可能恰恰相反。

雖然站起來每小時可以比坐下來多燃燒約50卡路里,可是,據薩里大學(University of Surrey)的研究,比較了兩組女性,一組吃意粉時站立,另一組則坐下,而站立的一組發現自己在吃飯後會吃更多零食,如朱古力、薯片等,變相攝取了更多卡路里。

相反,坐下吃飯會降低進食速度,營養飲食協會期刊(Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics)研究表明,進食速度較慢會降低食慾,並增加飽腹感,每餐少攝取達88卡路里。康奈爾大學 (Cornell University)的研究則指出,坐下來吃飯有助大腦記錄你已經吃了「真正的飯菜」,從而減少了在下一頓飯中吃得過多的可能性。

家營營養中心創辦人兼認可營養師吳耀芬(Kathy)則認為,即使站立進食可能消耗的熱量比坐著進食的多,但其差異實質不足以形成影響。再者,站立時進食容易令人心急地完成正餐,可能不經意地進食比所需要的多。換言之,減肥與否,實際重點在飲食控制,而非進食的坐姿或站姿。

2. 有助減少胃酸倒流?

當胃中的食物重新回到食道時,就會發生胃食道反流,這會導致灼熱感,即胃灼熱。

對於有胃食道反流的人而言,站立進食可以減輕胃部壓力,減少反流的可能性。猶他大學醫學院的研究指,一邊進食一邊站立和走動,可以幫助食物更快地從胃中排出,從而進一步降低反流和胃灼熱的可能性。此外,那些有胃食道反流的人亦應避免在飯後幾個小時內躺臥,因為這會增加胃中的壓力,使食物更有可能被推回食道。

Kathy補充,久坐容易令腸道的蠕動減慢,引起消化不良、胃脹、胃痛等,如有以上情況出現,可嘗試立食或進食後站立、散步,令腸胃得以伸展,減少壓迫感,亦有助減少胃酸倒流的機會,如情況未能改善,就應尋求醫生的協助找出不適的原因。

3. 容易腹脹?

站立時進食可能會影響進食速度和營養吸收,從而增加氣體和腹脹。首先,進食時站立可能會使某些人進食更快,增加進餐時吞嚥的空氣量,加劇氣體和腹脹。



長野縣短期大學的研究指,消化快會減少營養物質與腸壁的接觸時間,使身體更難以吸收它們。當碳水化合物消化不良時,它們易於在腸道內發酵,從而導致氣體和腹脹。

Kathy指,腸易激症患者特別不適宜立食,原因是立食會容易令人減少用餐時間,而進食時也較為趕急,過量進食或咀嚼食物不足可令腸胃的消化負擔增加,可能引起腸胃不適的症狀如腹脹。

4. 難以享受進食的樂趣?

印第安納州立大學(Indiana State University)研究指出,進餐時練習正念可以幫助你在進餐時獲得更多樂趣,並減少暴飲暴食的可能。

正念飲食要求你將所有感官都集中在飲食體驗上,因此你要花一點時間慢慢吃,享受餐桌上的飯菜。相較之下,坐下吃飯比站立吃飯更能促進正念,因為你不會因為急著吃完而三扒兩撥把東西塞進口中。

如果你習慣在吃飯時站著,不妨特別提醒自己慢慢享用食物,並不讓手機、電腦、電視分散自己的注意力。

小結:

Kathy認為,無論是立食者或坐食者,能否享受到正餐時食物帶來的滿足感更為重要。如立食令人無法自在地進食,腦中不斷想著盡快吃完就離開餐桌,那麼立食就不是一個適當的進食姿勢。但如果立食令一個常因工作久坐的人得以在吃飯時間舒張身體,令精神更佳,那麼立食則是一個不錯的選擇。

(資料來源:healthline,science direct,pub med)

