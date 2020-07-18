【減肥】立食會瘦又防胃酸倒流？站着吃你最關心的4件事1類人不宜

都市人工作忙碌，平日很難找時間做運動，加上為了抗衡工作時久坐，不少人選擇站著吃飯。究竟站著吃飯是否有助減肥、什麼情況下站著吃比坐著吃好呢？

康奈爾大學 （Cornell University）的研究指出，坐下來吃飯可以幫助大腦記錄你已經吃了「真正的飯菜」，從而減少了在下一頓飯中吃得過多的可能性。（《一起吃飯吧》劇照）

香港許多小店不設座位，不少人習慣站著吃，有些人貪快，有些人貪可以有助減肥。但另一方面，亦有些人認為進食時站立，可能對消化有害，並會導致過量進食。究竟吃飯時站立或坐下比較好？下文將從不同角度分析。

站著吃飯的好與壞：（按圖了解）

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1. 立食可以減肥？

有些人認為，站著進食比坐著進食能夠減輕體重。但是，情況可能恰恰相反。

雖然站起來每小時可以比坐下來多燃燒約50卡路里，可是，據薩里大學（University of Surrey）的研究，比較了兩組女性，一組吃意粉時站立，另一組則坐下，而站立的一組發現自己在吃飯後會吃更多零食，如朱古力、薯片等，變相攝取了更多卡路里。

相反，坐下吃飯會降低進食速度，營養飲食協會期刊（Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics）研究表明，進食速度較慢會降低食慾，並增加飽腹感，每餐少攝取達88卡路里。康奈爾大學 （Cornell University）的研究則指出，坐下來吃飯有助大腦記錄你已經吃了「真正的飯菜」，從而減少了在下一頓飯中吃得過多的可能性。

家營營養中心創辦人兼認可營養師吳耀芬（Kathy）則認為，即使站立進食可能消耗的熱量比坐著進食的多，但其差異實質不足以形成影響。再者，站立時進食容易令人心急地完成正餐，可能不經意地進食比所需要的多。換言之，減肥與否，實際重點在飲食控制，而非進食的坐姿或站姿。

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2. 有助減少胃酸倒流？

當胃中的食物重新回到食道時，就會發生胃食道反流，這會導致灼熱感，即胃灼熱。

對於有胃食道反流的人而言，站立進食可以減輕胃部壓力，減少反流的可能性。猶他大學醫學院的研究指，一邊進食一邊站立和走動，可以幫助食物更快地從胃中排出，從而進一步降低反流和胃灼熱的可能性。此外，那些有胃食道反流的人亦應避免在飯後幾個小時內躺臥，因為這會增加胃中的壓力，使食物更有可能被推回食道。

Kathy補充，久坐容易令腸道的蠕動減慢，引起消化不良、胃脹、胃痛等，如有以上情況出現，可嘗試立食或進食後站立、散步，令腸胃得以伸展，減少壓迫感，亦有助減少胃酸倒流的機會，如情況未能改善，就應尋求醫生的協助找出不適的原因。

3. 容易腹脹？

站立時進食可能會影響進食速度和營養吸收，從而增加氣體和腹脹。首先，進食時站立可能會使某些人進食更快，增加進餐時吞嚥的空氣量，加劇氣體和腹脹。



長野縣短期大學的研究指，消化快會減少營養物質與腸壁的接觸時間，使身體更難以吸收它們。當碳水化合物消化不良時，它們易於在腸道內發酵，從而導致氣體和腹脹。

Kathy指，腸易激症患者特別不適宜立食，原因是立食會容易令人減少用餐時間，而進食時也較為趕急，過量進食或咀嚼食物不足可令腸胃的消化負擔增加，可能引起腸胃不適的症狀如腹脹。

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4. 難以享受進食的樂趣？

印第安納州立大學（Indiana State University）研究指出，進餐時練習正念可以幫助你在進餐時獲得更多樂趣，並減少暴飲暴食的可能。

正念飲食要求你將所有感官都集中在飲食體驗上，因此你要花一點時間慢慢吃，享受餐桌上的飯菜。相較之下，坐下吃飯比站立吃飯更能促進正念，因為你不會因為急著吃完而三扒兩撥把東西塞進口中。

如果你習慣在吃飯時站著，不妨特別提醒自己慢慢享用食物，並不讓手機、電腦、電視分散自己的注意力。

小結：

Kathy認為，無論是立食者或坐食者，能否享受到正餐時食物帶來的滿足感更為重要。如立食令人無法自在地進食，腦中不斷想著盡快吃完就離開餐桌，那麼立食就不是一個適當的進食姿勢。但如果立食令一個常因工作久坐的人得以在吃飯時間舒張身體，令精神更佳，那麼立食則是一個不錯的選擇。

（資料來源：healthline,science direct,pub med）

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