【坐姿】在家工作腰痠背痛？90度坐最完美？5大易錯位唔好再坐錯

在家工作卻周身痠痛，肩頸痛、腰痛、甚至出現手麻痺的情況？可能是你坐姿錯誤所造成的！長期坐姿不正確，容易引起頸部或腰部肌肉痠痛，嚴重的更會因為頸椎或腰椎的神經線受壓，而出現手部麻痹或下肢疼痛無力，甚至是坐骨神經痛。究竟要坐得正確，有什麼要注意呢？

正確的坐姿一定要呈90度嗎？要坐得好，需要其他東西輔助嗎？下面就由註冊物理治療師蔡永基教你如何坐得正確（按圖）：

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坐直90度是完美坐姿？

看似完美的90度坐姿，似乎可以保護脊骨，但其實並不是一個讓你一整日都不會痛的坐姿。此坐姿會令臀部肌肉變成一個拉長、伸展的狀態。另外，大腿前的肌肉呈縮短，繃緊的狀態。

長時間以90度坐姿無伸展，臀部反而會無力，肌肉經常受拉扯，都會容易產生痛症。臀大肌（屁股最大的肌肉）在坐的狀態，是一個被伸展的狀態，不能發力，。維持這個坐姿一段長時間後，這肌肉的發力會被抑制，變得不易發力，當臀部無力，站立時，身體就會自動借助腰部肌肉去支撐身體，造成腰痠背痛的情況 。因此就可解釋到久坐後，出現痠痛的原因。

整天坐也沒腰背痛？

另外，腰前的肌肉（髂腰肌），在此姿勢下，也會長期處於一個緊縮的狀態。髂腰肌會將我們的髖關節屈曲，當這肌肉太緊，站立時就會造成一個盆骨前傾的狀態，同樣會令到腰部肌肉過分緊張。

不過整體來說，90度的坐姿，仍能起到保護腰椎的作用；但就不是一個可以讓你整日久坐後，不會腰痠背痛的姿勢。那麼不想整日坐著後，出現痛症，又應該怎麼做?

臀部要坐滿?

當你懸空坐，也即是臀部沒有坐滿整張椅子，脊骨就會處於一個向前彎的狀態。長期以此坐姿就坐，腰後的韌帶會因長期的拉扯而變得疼痛，甚至發炎。而最理想的姿勢是，腰椎保留天然的生理弧度，即是稍為向前彎曲。

不過當你腰脊骨有少少向前彎而就坐時，後面缺乏承托力，背肌用力維持弧度時，就會變得很緊。所以建議可用坐墊，放在在椅和背的中間，填滿空隙。既可維持腰脊骨弧度，背肌也不用使用過分的力度。

怎樣坐最好？

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坐得好，收肋骨

既然不能向前變，那麼正確坐姿就要坐得直嗎？物理治療師指，大家並不需要將腰完全挺出。坐得好的指標，就是不要將肋骨突出來，反而應該將肋骨收回來，並將肋骨保持在一個較低的位置。

頸要長、收下巴

坐得好，也要留意頸的狀態。頸切忌伸向前，令頸椎周圍肌肉過度緊縮，後頸保持延長的狀態，這樣可以確保頸椎後面的神經線出口不會被擠壓，頸部肌肉亦會較為放鬆；亦要配合下巴稍為收後一點，有點似做出雙下巴的動作。

胸口打開、肩勿前彎

另外，記得要打開胸口，不要寒背。肩部要避免向前彎（圓肩），保持胸部擴闊的狀態，可以避免肩關節因為肩胛骨的錯誤位置，而造成損傷，事實上，很多肩痛症狀，都是因為胸肌太緊張造成。

坐姿5部曲

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• 下巴收回來、頸伸長 • 胸口打開、 不要圓肩 • 降低或收起肋骨 • 背脊留有自然生理弧度 • 用坐墊頂住腰和椅子中間

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