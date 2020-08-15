【養生花茶】菊花明目茉莉解毒　口臭要飲…4款簡單泡茶食譜必藏

不同的花茶有不同的養⽣功效，有些花茶可以養肝、有些花茶可以養胃，下⾯就介紹4種常⾒花茶的養⽣功效，不只好喝，還能對症改善，⼀起來看看吧！

4種花茶改善身體狀況（點擊下圖看清！）

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1、瀉火明目→菊花茶

菊花味甘苦；枸杞甘平，滋陰潤燥；視力不好、口乾、頭暈目眩者適合服用。

菊花也可以跟枸杞一起沖泡，它能清肝熱，提高肝功能，也能預防視力下降，緩解眼疲勞，對人類的肝火過旺以及目赤腫痛還能視物不清等多種常見癥狀都有顯著的緩解作用。

養⽣⽅：水500cc、白菊花10g、枸杞10g、冰糖少許

先將500cc水煮沸，放入白菊花、枸杞，小火燜煮10分鐘，再加入適量冰糖拌勻即可飲用。

※菊花性涼，脾虛胃寒者包括容易腹瀉者不宜喝；虛寒體質，尤其是平時怕冷、易⼿腳發涼的⼈不宜經常飲⽤。

2、疏肝解鬱→玫瑰花茶

玫瑰花性溫味甘，適合肝胃氣痛、胸口腋下脹滿疼痛、易怒者飲用。

若是女性生理期時心情鬱卒、下腹部及乳房脹痛，不妨將玫瑰、茉莉、黑糖、薑一起沖泡來喝，就能緩解不適。

養⽣⽅：

1. 玫瑰枸杞茶（玫瑰花茶加枸杞可護眼，體質較寒的人則可加龍眼乾一起喝）

做法：玫瑰花4朵、枸杞5粒放入杯中、用開水沖泡、待茶水溫熱後放入蜂蜜調味即可

功效：對臉上長斑，月經不調有良好功效，加入蜂蜜不僅讓這道茶口感更佳，還可潤腸、美顏潤膚，但是陰虛有火，內火熾熱者慎服

2. 玫瑰檸檬草茶 ( 玫瑰花加檸檬草，香氣十足，具有養顏美容、疏肝理氣、抗憂鬱的作用 )

做法：檸檬草2-3g、6朵玫瑰花和450ml的熱水泡開

功效：玫瑰花有疏肝解鬱、潤腸通便的作用，而檸檬草可去除胃腸脹氣、幫助消化，兩者合用可以促進消化、排便，減少腹部脂肪堆積。 肝鬱氣滯、胃腸脹氣、腰腹有贅肉者適宜飲用。

但孕婦及體寒易瀉者不宜飲用。

※玫瑰花最好不要和茶葉泡在⼀起喝。因茶葉中有⼤量鞣酸，會影響玫瑰花舒肝解鬱的功效。此外，玫瑰花活⾎散淤的作⽤較強，⽉經量過多的⼈在經期最好避免飲⽤。胃寒以及容易腹瀉，或腸胃不適者也應停用。

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3、胃部不適→茉莉花茶

屬於涼性的茶。茉莉花茶具有清熱解毒、理氣安神、溫中和胃、強心益肝、振脾健胃、抗菌消炎的功效，舒緩目赤腫痛、迎風流淚、血虛經閉等症狀，對口臭、瘡瘍腫毒，月經失調也有功用。

喝點茉莉花茶可以讓⼈情緒鎮定、舒緩緊張、⼼情清新、舒暢。

養⽣⽅：

茉莉花乾6-10朵，蜂蜜或冰糖適量，熱開水沖開即可飲用。

※體有熱毒者禁⽌飲⽤，孕婦禁⽤。

4、牙痛口臭→桂花茶

桂花味辛性溫，由於其有迷人香氣，能舒緩平時緊張生活的情緒，用桂花泡茶，有緩解作用。其芳香物質，還能稀釋痰涎，將痰化掉，痰去氣管暢通清爽，咳喘亦除。

口臭是日常社交障礙，久而久之會造成自卑，不妨試試煎水飲用或經常嗽口，如此一來便能淨化腸污穢引發的口氣，令口腔恢復清香。

養⽣⽅：

乾桂花1克，茶葉2克，沸水沖泡6分鐘，即可飲用。

去除口臭—桂花⼦3克，煎⽔漱⼝，1⽇3次。

脾胃虛寒及脾胃功能較弱的⼈可以適當喝桂花茶溫胃。

※但表現為胃脘灼熱疼痛，口乾，飢餓卻不想吃東⻄，⼩便⾊黃，⼤便粘膩等症狀的脾胃濕熱的⼈不適合飲⽤。

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