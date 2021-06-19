花旗參水｜補氣提神燥底啱飲　飲用5貼士加種材料減寒涼宜幾時飲?

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花旗參（又稱西洋參），不少人會用來焗水飲，材料和製法都很簡單，只需花5分鐘便可飲用。事實上，花旗參有什麼益處？是否任何人都適合飲花旗參水？一日內什麼時候飲用最好？

花旗參味甘性涼，益氣養陰，清熱生津，對人體有補氣提神，舒緩疲勞作用。（資料圖片）

花旗參水，每每熬夜、打邊爐過後，總愛沖泡一杯清熱氣，不少人甚至把它作清水般飲用，其實花旗參性質如何，有什麼功用？

按圖看花旗參的功效：

花旗參，味甘性涼，益氣養陰，清熱生津，註冊中醫師周穎欣表示，花旗參對人體有補氣提神，紓緩疲勞作用。由於花旗參比較寒涼，較適合於秋天天氣乾燥之時生津清熱，不過，燥熱體質人士也可以因應個人需要飲用。

你適合飲用花旗參水嗎？（按圖了解）

花旗參焗水比較適合熱性體質、口乾、喜冷飲、大便燥結、容易煩躁而又容易疲倦的人士飲用；而寒性體質者如手足冰冷、食生冷食物會腹瀉胃痛、感冒、發燒、體質虛弱的人不宜飲用。周醫師又提醒，長者、行經婦女、懷孕婦女須向註冊中醫師查詢方可飲用。

花旗參水飲用貼士（按圖了解）

花旗參水應該點飲？

1. 花旗參益氣，有提神作用，白天飲用為宜。

2. 如果在夜晚飲可能會影響睡眠質素，導致失眠。

3. 周醫師建議，用花旗參焗水，分量一般每次5-8克，沖水焗至無味可停，一次分量可泡兩至三杯，一天飲用以5-8克花旗參為上限。

4. 如飲得過多，會傷脾胃陽氣，導致肚瀉、手腳冰冷等。

5. 若怕寒涼，周醫師還提供兩個花旗參焗水的簡單食療，加點食材可減寒涼。

花旗參焗水食療（按圖了解）

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1. 花旗參圓肉杞子水

材料： 花旗參5-8克、圓肉３粒、杞子６粒

功效：益氣提神，補肝腎和明目，而且圓肉杞子可減輕寒涼

注意：服薄血藥華法林（warfarin）人士不可服杞子

2. 花旗參玫瑰花水

材料： 花旗參5-8克、玫瑰花３克

功效：益氣提神，疏肝解鬱。玫瑰花屬溫性，助減輕寒涼

注意：玫瑰花活血，行經及懷孕女、長者、兒童、體質虛弱、有出血傾向、正服用薄血丸人士不宜。

由於花旗參並沒有相剋食材，因此沒有特別食用禁忌。不過，如果飲用後胃部不適、腹瀉嘔吐者，須即時停止飲用，並向中醫師查詢。

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