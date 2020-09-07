【白露】易皮膚敏感喉乾燥　中醫教潤肺補腎5招煲蓮藕百合3大湯水

白露（9月7日）為廿四節氣中秋天的節氣，夜間氣溫下降較快，令水氣開始凝結成露水，露水晶瑩剔透，因呈白色而得名「白露」。白露早晚溫差偏大，需注意身體保暖，飲食養生要潤肺生津，避免秋燥，出現咽喉乾燥，預防呼吸道疾病。

白露是踏入秋季的第三個節氣，氣候逐漸轉涼，要預防秋燥，咽喉及皮膚乾燥，著重潤肺，並同時補腎。日常也要適當添加衣服，以免風邪入侵。

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潤肺：多食白色食物

白露是典型秋天的節氣，人體易受乾燥之氣所困，容易出現咳嗽、少氣懶言、口乾舌燥、咽痛、目乾澀、耳鳴、皮膚敏感等症狀；因而可選用滋陰、潤肺、養胃、生津等食物去預防秋燥，例如：銀耳、百合、杏仁、梨、蘋果等。

肺氣代表顏色為白色，進食白色食物有助護肺：

杏仁、百合、淮山、雪耳、沙參、玉竹、雪梨

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養腎：多食黑色食物

正所謂「秋天補腎好過冬」，因此除了著重潤肺外，也要同時補腎，為冬天做好儲備。註冊中醫師鄧蕙盈指，入秋後，人身之逐漸潛藏準備過冬。腎氣為先天之本，若果在秋冬時間經常捱夜，就會特別容易傷到腎氣。適當的進食一些補益腎精的食物。腎臟代表顏色為黑色，多吃黑色食物有助補腎：

黑豆、黑芝麻、黑木耳、栗子、黑桑葚、黑糯米

補腎氣：浸腳

「白露」天氣逐漸轉涼，不少人出現手腳冰冷的情況，甚至出現乏力等症狀，這些都是腎氣不足的表現。因此，白露也要補腎氣。除了多食黑色食物外，浸腳可有助改善全身血液循環，以及滋養腎臟。

建議泡腳水大約40度，每次泡腳以15至0分鐘為佳。

保暖免月經不調：適當添衣

雖然白天的天氣仍然和暖，但是由於晚上開始轉涼，早晚溫差漸大，不可以再像夏天時經常打大赤膊，以免著涼。尤其是喜歡穿背心露臍裝的女士要特別注意，不能夠讓肚臍受涼，否則容易引起月經不調，例如痛經等症狀。

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湯水食療

適合秋天潤肺養生的湯水：

• 蓮藕馬蹄百合湯

功效：健脾和胃，養陰潤燥

按圖看材料及做法（按圖）：

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• 杏汁白肺湯

功效：滋陰養顏，健脾潤肺

材料及做法（按圖）：

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• 龍脷葉無花果南北杏瘦肉湯

功效：清肺養陰，化痰利咽

材料及做法（按圖）：

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