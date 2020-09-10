【腎病】糖尿高血壓易致慢性腎病　6大居家療法多吃蘋果少吃蛋！

慢性腎臟病（Chronic kidney disease, CKD），又稱為慢性腎衰竭（Chronic kidney failure），指腎臟功能逐漸喪失，腎臟的功能是過濾體內的水分和多餘液體，形成尿液，當慢性腎臟病發展到後期時，體內體液、電解質和代謝廢棄物含量都會達到危險的程度。 文：W.R. Su 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

慢性腎臟病有多常見？

慢性腎臟病很常見，各年齡層都可能發生，但是這是可以預防的，建議諮詢醫生以獲得更多資訊。

慢性腎臟病的症狀

▼慢性腎臟病的常見症狀：（點擊下圖看清！👇👇👇）

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噁心（Nausea）、嘔吐（Vomiting）、食慾不振、疲倦無力、睡眠問題、尿量改變、精神敏銳度降低、肌肉抽搐、抽筋、足部和踝部腫脹、持續瘙癢、體液積在心臟層而胸痛、體液積在肺臟而呼吸短促、難以控制的高血壓（Hypertension）

慢性腎臟病的早期徵兆、症狀通常並無特異性，除非腎功能已明顯受損才會出現症狀。

以上僅列出部分症狀，若有疑問，建議諮詢醫生做出更精確的診斷。

何時該看醫生？

若有前述症狀或相關疑慮，請諮詢醫生。每個人的身體反應不同，請就醫來獲得最適合的診斷及治療。

診斷慢性腎臟病，可能需要進行血液、尿液、影像等檢查，甚至腎臟組織切片檢查。(VCG)：

慢性腎臟病的原因

慢性腎臟病是由於疾病或健康狀況數月或數年長期傷害腎臟功能所導致。

慢性腎臟病末期稱為末期腎臟疾病（End-stage renal disease, ESRD），在此階段，腎臟已無法為身體排除廢棄物及多餘水分，患者需要洗腎（Hemodialysis，或稱血液透析）或腎臟移植。

引起慢性腎臟病的疾病或健康狀況有：

- 糖尿病（Diabetes）。 - 高血壓。 - 腎絲球腎炎（Glomerulonephritis）。 - 間質性腎炎（Interstitial nephritis）。 - 多囊性腎病變（Polycystic kidney disease)。 - 長期泌尿系統阻塞，例如前列腺肥大（Enlarged prostate）、腎結石（Kidney stones）、癌症腫瘤。 - 膀胱輸尿管逆流（Vesicoureteral reflux）。 - 經常性腎臟感染（Recurrent kidney infection）。

慢性腎臟病的風險因素

慢性腎臟病的風險因子很多，例如：

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糖尿病、高血壓、心血管疾病（Cardiovascular disease）、吸煙、肥胖、非裔美國人、美洲原住民族或亞裔美國人、家族腎臟病病史、腎臟構造異常、衰老

慢性腎臟病的診斷與治療

此篇文章並不代表任何醫療建議，請務必諮詢醫師以獲得進一步的資訊。

如何診斷慢性腎臟病？

若你曾服用可能影響腎功能的藥物，並留意到排尿發生變化，或您有家族成員罹患腎臟病，您的醫生會詢問您個人以及家族是否有高血壓病史。接著醫生會進行理學檢查，以及是否有心血管疾病的徵兆，並安排神經系統檢查。

診斷慢性腎臟病，您可能需要進行以下檢查程序：

血液檢查：從您血液中代謝物質，例如血清肌酸酐（Creatinine）、尿素（Urea）值來確認您的腎功能。

尿液檢查：分析尿液檢體可以找出是否有慢性腎衰竭的異常現象或幫助確認慢性腎臟病的原因。

影像檢查：醫生可能進行腎臟超音波，檢查腎臟結構與體積，也可能加入其他影像檢查。

腎臟組織切片檢查：您的醫生可能安排腎臟活體組織切片檢查，程序是進行局部麻醉後用一細長針扎入皮膚抵達腎臟採檢，切片樣本將送驗以釐清造成腎臟問題的原因。

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如何治療慢性腎臟病？

依據致病原因，有些類型的慢性腎臟病是可以治療的，治療方式包含：

- 高血壓藥物（High blood pressure medications）：血管收縮素轉化酶抑制劑（Angiotensin-converting enzyme, ACE inhibitors）或血管收縮素受體阻斷劑（Angiotensin receptor blockers, ARBs）常被用來維持血壓低於130/80毫米汞柱（mmHg）。

- 降膽固醇藥物：醫生可能會開立他汀類降血脂藥物（Statins）來降低您的膽固醇，以避免心臟病的發生率。

- 治療貧血的藥物：就某些個案，醫生可能會推薦使用含鐵荷爾蒙補充品。

- 消水腫藥物：慢性腎臟病患者因身體會滯留水分，導致腿部腫脹及高血壓，利尿劑（Diuretics）可幫助維持體內水分的平衡。

- 健骨藥物：醫生可能會開如鈣、維他命D補充品以及磷酸鹽結合劑（Phosphate binder）等給你。

- 低蛋白飲食可以降低血液中的代謝物質，因為身體消化蛋白質時，會產生很多需要腎臟過濾的廢棄物。而為了降低腎臟的負擔，醫生可能會要求低蛋白飲食，且營養師可能會提供最低蛋白質的攝取方式，並維持身體健康的基本需求。

若您已罹患末期腎臟疾病（End-stage renal disease, ESRD），則需要洗腎或腎臟移植。

慢性腎臟病的生活調整與居家療法

以下生活調整與居家療法或許可以幫助對抗慢性腎臟病：

- 避免添加鹽分的產品，少吃微波食品、罐頭湯品、速食、鹹的零食、罐裝蔬菜、加工肉品和芝士。

- 選擇低鉀食物，如蘋果、高麗菜、胡蘿蔔、青豆、葡萄、士多啤梨等。

- 限制蛋白攝取量，高蛋白食物如瘦肉、蛋、牛奶、芝宜、豆類，低蛋白食物如蔬菜、水果、麵包、麥片。

- 規律運動，建議向醫護人員諮詢適合做的運動。

- 戒煙。

- 維持理想的體重。

若還有其他疑慮，請諮詢醫生以了解更詳細的資訊。

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認識腎臟病

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：慢性腎臟病】