【心臟病】8種心血管疾病成因症狀治療一文看清　胸悶喘氣即就醫

心臟病（Heart disease）泛指所有對心臟造成影響的疾病，例如冠狀動脈心臟病（Coronary heart disease，以下簡稱冠心病）、心律不整（Arrhythmia）和先天性心臟病等等。談到心臟病時，我們可能經常將心血管疾病（Cardiovascular disease）也一併納入討論，但是心血管疾病主要是指血管狹窄或堵塞而引起的心絞痛、中風或心肌梗塞，另外，一些可能影響心臟肌肉、瓣膜和心律的疾病，也可以歸在心臟病的一種。 文：于承宇 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

心臟病的成因與症狀

不同種類的心臟病，會有不同的症狀和形成原因，以下將一一為你介紹。

1. 心血管疾病

動脈粥狀硬化（Atherosclerosis）往往和心血管疾病脫不了關係，當脂肪斑塊堆積於動脈，便會讓動脈管壁增厚、變硬，使得血液更難通過動脈到達各器官組織。

舉例來說，冠心病就是相當常見的心血管疾病。此外，男性和女性的常見症狀也有所差異，像是男性更容易心絞痛，女性則比較常會有呼吸急促、噁心或特別疲累等症狀。以下為心血管疾病的其他症狀：

- 心絞痛（重物壓迫感） - 胸悶 - 呼吸急促 - 噁心 - 頸部、喉嚨、下巴、腹部和背痛 - 肢體感覺麻木、寒冷且特別虛弱

2. 心律不整

心跳其實並非由肌肉自主控制，而是經由竇房結（SA node，又稱節律點）這個部位所發出的電流訊號，刺激心臟肌肉收縮以產心跳。若這個電流訊號出現被阻擋或延遲等問題，便可能造成心跳頻率異常，導致心律不整（又稱心律不正）。

▼心律不正知多啲？（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

心臟跳得過快、過慢或不規則都可能造成心律不整，但一般來說，心律不整多發生在有先天心臟病或心肌組織受過傷的人身上。以下為心律不整的相關症狀：

- 心絞痛 - 胸部不適 - 呼吸急促 - 頭暈 - 頭重腳輕、快昏倒的感覺 - 昏厥 - 心房顫動（Atrial flutter）

3. 先天性心臟病（Congenital）

大多數先天心臟缺陷，胎兒在媽媽肚子滿一個月後，便可能隨著心臟的發展而一併出現，缺陷可能因藥物和基因所導致。至於成人心臟缺陷，則是因為在小的時候症狀不明顯，而未被檢測出來，直到成年，症狀逐漸顯現後才發現。

心臟先天就有缺陷的患者，罹患其他併發症的機率較高。比較嚴重的先天性心臟病，在出生不久或幼童階段時就會顯現下列症狀。

- 皮膚呈淺灰色或藍色。 - 腿、腹部和眼睛周圍腫脹。 - 寶寶喝奶可能會出現呼吸急促的症狀，影響寶寶成長發育。

有些較輕微的先天性心臟病，可能直到青少年或成人才會被診斷出來，相關症狀如下：

- 運動時特別容易呼吸急促或疲勞 - 手、腳或腳踝腫脹

4. 心肌病變（Cardiomyopathy）

患者的心臟肌肉有肥厚或是擴大的情況，心肌病變可以細分為擴張型心肌病變、肥厚型心肌病變（Hypertrophic cardiomyopathy）、限制型心肌病變（Restrictive cardiomyopathy），以下列出可能出現的症狀：

- 休息或疲累時呼吸頭暈。 - 腳、腿和腳踝腫脹。 - 疲累。 - 不正常的心臟節律，如特別快速或劇烈。 - 頭暈、頭重腳輕。 - 昏厥。

5. 心臟感染

細菌、病毒、真菌和寄生蟲都可能入侵人體，引起心肌炎（Myocarditis）和心內膜炎（Endocarditis）等感染症狀，常見的感染原有克沙其病毒（Coxsackievirus）、流感病毒、金黃色葡萄球菌（Staphylococcus aureus）、克氏錐蟲（Trypanosoma cruzi）等等。

感染心肌炎和心內膜炎的患者可能出現下列症狀：（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

- 心絞痛 - 發燒 - 發冷 - 皮膚起疹子 - 下肢腫脹 - 心律不整 - 不停咳嗽

6. 瓣膜性心臟病（Valvular heart disease）

心臟瓣膜的開合可以控制血液流動；但先天瓣膜缺陷、風濕熱、結締組織疾病，或是心臟感染都可能會造成心臟瓣膜功能受損，引發血液逆流、瓣膜狹窄、脫垂、硬化，甚至破裂等問題。瓣膜性心臟病的患者可能有以下症狀：

- 疲累 - 呼吸急促 - 心律不整 - 雙腿、腳踝腫脹 - 心絞痛 - 心雜音（即血液流經心臟瓣膜的心音） - 昏厥

7. 風濕性心臟病（Rheumatic heart disease）

風濕性心臟病源自細菌感染引發的風濕熱，傷及心臟後則變為風濕性心臟病；風濕熱則是因感染β溶血性A型鏈球菌（Group A β-hemolytic streptococcus）所造成的鏈球菌咽喉炎（Laryngopharyngitis）或猩紅熱（Scarlet fever）。風濕性心臟病會對心臟瓣膜造成傷害，其患者可能出現心律不整、呼吸困難、腹部或下肢腫脹的症狀。以下為風濕熱的症狀：

- 關節紅腫疼痛。 - 發燒。 - 皮膚底下有無痛的小腫塊。 - 心絞痛。 - 邊緣性紅斑（Erythema marginatum）。 - 無法控制的身體運動，如舞蹈症（Sydenham chorea）。

8. 高血壓心臟病（Hypertensive heart disease）

泛指因高血壓而造成的各類心臟病，例如冠心病和心臟瓣膜疾病，而高血壓的成因可能來自高膽固醇飲食、肥胖、吸煙或酗酒等。

長期慢性高血壓是引起高血壓心臟病的主要原因，以下為相關症狀：

+ 3 + 3 + 3

- 心絞痛 - 胸悶 - 呼吸困難、急促 - 疲勞 - 背、脖子、手臂、肩膀疼痛 - 久咳 - 沒有食慾 - 腳踝和腿部發腫

什麼時候該求助醫生？

如果你發現自己有心絞痛、呼吸急促甚至昏厥的症狀，請儘速就醫。及早發現心臟病有助治療，所以若你擔心自己患有心臟病，請諮詢醫生了解預防罹患心臟病的方法或降低心臟病風險，這一點對有心臟病家族史的人更為重要。

心臟病的風險

若你符合以下列舉的狀況，則罹患心臟病的機會較高。

高齡、男性、家族史、抽煙、藥物、高膽固醇飲食、高血壓、糖尿病、肥胖、壓力、衛生不佳

心臟病的診斷方法

進行什麼樣的診斷取決於醫生認為你可能有哪種心臟疾病，除了常見的抽血和胸部X光之外，醫生可能也會使用以下七種方法，診斷心臟病類型。

1. 心電圖（Electrocardiography，簡稱 ECG 或 EKG）

2. 動態心電圖（Holter monitoring）

3. 心臟超聲波（Echocardiography）

4. 冠狀動脈血管攝影（Coronary angiography）

5. 心臟電腦斷層掃描（CT）

6. 心臟核磁共振檢查（Cardiac MRI）

心臟病的併發症

心臟衰竭、心肌梗塞（Myocardial infarction，或稱為心臟病發作）、中風（Stroke）、動脈瘤（Aneurysm）、周邊動脈疾病（Peripheral artery disease）、心臟驟停（Sudden cardiac arrest）

心臟病的治療方法

心臟病的治療不僅因人而異，也因心臟病種類而不同。舉例來說，如果患者是因心臟感染而引起的心臟疾病，便會使用抗生素消滅致病的細菌，但非因感染所引起的心臟病則可能採取其他方式。簡單來說，心臟病的治療可能會分成三個層面：

改變生活習慣、藥物治療、手術治療

心臟病的照顧與預防方法

在接受治療的同時，建構健康的生活方式，戒除有害習慣，有助於提升治療效果並防止心臟病惡化；一般人也可以透過下列方法，降低罹患心臟病的風險。

▼降低罹患心臟病風險的方法（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 持續檢查 2. 測量血壓 3. 檢查膽固醇 4. 戒煙 5. 運動 6. 健康飲食 7. 控制體重 8. 紓壓 9. 避免憂鬱 10. 良好的衛生習慣

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