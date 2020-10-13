【減肥】提高代謝率6個肌力訓練不復胖　掌上壓徒手深蹲1周時間表

想要減輕體重的你是否還在認為，只要靠飲食控制就能快速達到目標呢？基本上來講，控制飲食加上減少卡路里的攝取，在短時間內會一定看到一些成果，但你減掉的是體脂肪還是肌肉？

想要不復胖就必須要增強肌力訓練，讓體脂肪降低增加能燃燒更多卡路里的肌肉，而只靠飲食控制容易造成肌肉的蛋白質等營養素的不足，再加上缺乏肌力訓練與刺激肌肉生長的要素，就很容易瘦下來變成泡芙人外，還很容易因為恢復正常飲食而復胖！所以想要不復胖的你，就必須要加強肌力訓練增加肌肉量並提高代謝率，以下就介紹6個自重式全身肌力訓練動作，讓你在家也能簡單的進行自主訓練。

▼6個瘦身訓練動作（按圖看清步驟👇👇👇）

+ 20 + 20 + 20

1. 基礎版仰臥起坐

COUNTS：20次X3組

步驟1：仰躺於地板或瑜伽墊上，背部整個貼平於地板，手臂交叉於胸前或放置於耳朵兩側，膝蓋微彎。

步驟2：視線看向肚臍，邊吐氣邊讓上半身起身。

步驟3：想像脊椎一節節的離開地面，再一節節的貼回地面，起身時盡量讓脊椎彎曲及收縮肚子。

2. 徒手深蹲

COUNTS：20次X3組

步驟1：雙腳打開比肩膀略寬，腳尖微向外15度，手臂交叉於胸前或伸直與地面平行。

步驟2：身體略為向前傾，膝蓋與腳尖成一直線方向，髖關節啟動身體慢慢下沉。

步驟3：身體下沉至大腿約與地面平行，屁股略往後推，將重心放置於腳跟。

步驟4：起身時要注意腳不能變成內八或背部彎曲，過程中保持脊椎平行。

3. 掌上壓

COUNTS：20次X3組

步驟1：身體朝地面呈現趴姿，雙手撐地雙手張開寬度約肩寬的1.5倍，兩手撐直手指朝向前方。

步驟2：胸部、腰部、膝蓋與腳成一條平行線，手臂彎曲手肘朝外。

步驟3：彎曲手肘身體向下沉，注意背部與臀部依然要呈一直線，屁股不可翹起或腰部反折。

4. 毛巾下拉

COUNTS：10次X3組

步驟1：雙腳與肩同寬，挺胸身體往前傾約45度，雙手舉起將毛巾置於額頭前方。

步驟2：保持上半身角度不變，雙臂將毛巾往身體後方外側拉開，順勢將毛巾移置頭部後方，感受肩胛骨的運作。

步驟3：雙臂持續保持外拉的狀態，慢慢將雙臂往下降，感受背部肩胛骨有明顯的收縮感。

身體朝地面呈現趴姿，雙手撐地雙手張開寬度約肩寬的1.5倍，兩手撐直手指朝向前方。（James Barr/Unsplash）

5. 窄距掌上壓

COUNTS：15次X3組

步驟1：雙手放在肩膀正下方的位置，兩手距離比伏地挺身為近，雙手手尖朝向前方。

步驟2：胸部、腰部、膝蓋與腳成一條平行線，手肘微彎朝後。

步驟3：彎曲手肘身體向下沉，注意背部與臀部依然要呈一直線，屁股不可翹起或腰部反折。

6. 原地弓步蹲

COUNTS：15次X3組

步驟1：採站姿單腳往前跨一大步，步距不用過大約讓體重能分配於雙腿上，前踏的那隻腳保持直立。

步驟2：重心往正下方放保持上半身直立，接著後腿彎曲往下蹲。

步驟3：後腳下蹲到前腳大腿與小腿呈90度，接著回復到步驟1的動作。

瘦身者一周建議課表

周一：基礎版仰臥起坐／20次X3組＋徒手深蹲／20次X3組 周二：掌上壓／20次X3組＋毛巾下拉／10次X3組 周三：窄距掌上壓／15次X3組＋原地弓步蹲／15次X3組 周四：休息 周五：基礎版仰臥起坐／20次X3組＋徒手深蹲／20次X3組 周六：掌上壓／20次X3組＋毛巾下拉／10次X3組 周日：窄距掌上壓／15次X3組＋原地弓步蹲／15次X3組

+ 4 + 4 + 4

延伸閱讀：