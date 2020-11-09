【維他命B雜】減焦慮助安眠晚上食反致失眠？台藥劑師一文揭真相

很多人吃維他命B雜是為了「提振精神、消除疲勞」，所以不但會選在早上吃B雜，還會特別留意避免在晚上吃，就是怕吃了B雜反而睡不著。台灣微笑藥師藥局廖偉呈藥師（港稱藥劑師）表示，維他命B雜除了能提振精神外，補充適量B雜還能幫助睡眠！廖藥師叮嚀，由於B雜中各類維他命B皆有不同作用，若有特殊的補給需求可主動諮詢藥師建議！

▼維他命B雜可以晚上吃嗎？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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補充B雜能幫助提振精神，因此不少上班族開工前都會先吞一粒，還有人說B雜不適合晚上吃，就怕吃了睡不著！但台灣廖偉呈藥師指出，其實每日補充建議劑量的維他命B雜反而是有助於睡眠的！

廖藥師說明，維他命B6能維持神經穩定性、消除焦慮，若與維他命B1、B2作用可在腦中合成血清素（Serotonin），有助於幫助色胺酸（Tryptophan）轉換成菸鹼酸和褪黑激素，進而達到幫助睡眠的效果。此外，身體若缺乏足量維他命B3（亦即為菸鹼酸）恐出現焦慮、易怒、睡不好的狀況，若能適量補充維他命B3可以延長睡眠期間快速動眼期的時間，減少失眠患者在夜間醒來的次數；而B12則有助於維持神經系統健康、消除煩躁和不安，亦有助於穩定情緒、幫助睡眠。

然而，廖偉呈藥師也叮嚀，上述成分雖有助睡眠，但劑量卻非愈多愈好！研究指出，若睡前服用高劑量的維他命B1、B6卻可能會影響睡眠而造成反效果。因此，若有特殊需求時不妨先諮詢藥師的建議，選對合適產品、補對營養素，才能真正有助於促進健康。

維他命B雜可以晚上吃嗎？（健談授權使用）

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