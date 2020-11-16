【抑鬱】瞓極唔夠是病或癌先兆？抑鬱荷爾蒙失調慢性疲勞4大警號

每天睡醒後，卻還是覺得沒有睡飽？上班或上課總是精神不濟，回到家累得不想做事，這樣的情節是否天天上演呢？要注意，如果這樣的情形持續六個月以上，就可能是慢性疲勞症候群（Chronic Fatigue Syndrome，簡稱CFS）喔！本文帶你認識慢性疲勞症候群的成因、診斷以及治療方法。 文：徐佳蓁 醫學審稿：台灣註冊醫師姜冠宇／Hello醫師

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慢性疲勞症候群的成因

慢性疲勞症候群也被稱為肌痛性腦脊髓炎（Myalgic Encephalomyelitis，簡稱ME），在醫學上對此的具體成因有許多推論，但確切原因仍未知，所以也沒辦法像其他慢性疾病一樣可以事先預防。以下是可能造成慢性疲勞症候群的原因：

病毒感染：1980年代之後，醫學界開始認為慢性疲勞症候群可能與病毒有關，例如人類皰疹病毒第四型（Epstein–Barr virus，簡稱EB病毒）、黴菌感染、萊姆病（Lyme disease）、反轉錄病毒（Retrovirus）、第六型人類疱疹病毒（HHV-6）、腸病毒等有關。

免疫系統問題：部分研究也認為慢性疲勞症候群與免疫功能異常有關，可能是慢性發炎所導致。

荷爾蒙失調：下丘腦（Hypothalamus）、腦下垂體（Pituitary gland）產生的激素或是腎上腺素（Adrenaline）分泌異常，都有可能導致慢性疲勞症候群。

抑鬱症：抑鬱症（Depression，又稱憂鬱症）也被視為導致慢性疲勞症候群的主因之一。

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當身體經過詳細的檢查，並排除其他慢性疾病因素，如癌症、自體免疫疾病（Autoimmune disease，簡稱AID）、慢性感染或發炎、精神疾病、內分泌疾病等，有連續六個月以上持續或反覆發作的虛弱疲勞感，嚴重影響日常生活的話，就可能會被歸類為慢性疲勞症候群。

各年齡層都有慢性疲勞症候群的案例，但好發族群為40～50歲的成年人，特別是無法適當調節壓力的人，而且女性普遍比男性更多。不過，可別因為覺得疲憊就認為自己有慢性疲勞症候群，也要參考有無其他症狀，包含：

- 低度發燒（35～38.5 度）或畏寒。 - 喉嚨痛。 - 頸部或腋下疼痛性淋巴結（直徑小於兩公分）。 - 全身肌肉無力。 - 肌肉痠痛。 - 即使從事過去可勝任的活動，仍會產生全身疲倦感並持續24小時以上。 - 廣泛性頭痛。 - 移動性的非發炎性關節痛（無紅腫現象）。 - 精神或神經症狀，如畏光、暫時性視盲、健忘、躁動不安、思考力衰退、無法集中精神、憂鬱等。 - 睡眠障礙，如嗜睡或失眠。

過度疲勞不一定是慢性疲勞症候群，也有可能是其他疾病的前兆，所以建議先請醫生診斷，再配合治療。

各年齡層都有慢性疲勞症候群的案例，但好發族群為40～50歲的成年人，特別是無法適當調節壓力的人。（Bruno Aguirre/unsplash）

治療慢性疲勞症候群

因為慢性疲勞還沒有確切的成因，所以也沒有專屬的治療方式，但目前在醫學界較支持的方法為運動治療和認知行為治療法。適度的運動可以提升體能，且運動會讓大腦分泌腦內啡（Endorphin），可以讓人的心情變好；認知行為治療法則是由專業的醫生或心理治療師，每周一次、每次約一小時的治療，了解病患對疾病的想法，找出病患對症狀或疾病本身的錯誤的認知，並給予調適正確心態的技巧，並給予情緒上的支持，進而改善症狀。

根據病人的身體狀態不同，醫生有可能會搭配其他藥物或治療方式，例如：

改變生活方式：鼓勵病患暫時減少非必要的活動，避免身體活動量過大而負荷不了，也減少心理上的壓力。

調整飲食：建議病患可以依照台灣衛生福利部修正的「國民飲食指標」及「每日飲食指南」，依照個人年齡、性別和活動強度，找出合適的熱量需求及建議的份數，均衡攝取六大類食物。

治療神經方面的疾病：某些情況下，慢性疲勞症候群的病患可能會診斷出抑鬱症，醫生會開抗抑鬱的藥物，並且要求病患進行談話治療，但一般來說，病患不會因為抑鬱症治好，就能同時治好慢性疲勞症候群。

止痛：慢性疲勞症候群可能會有頭痛、關節痛或是肌肉疼痛的情況，醫生會選擇開阿斯匹靈（Aspirin）、普拿疼（Panadol）等藥，幫助減輕病患疼痛。

治療過敏反應：醫生會開抗組織胺藥和去充血劑，緩解過敏症狀。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：總覺得沒睡飽？認識慢性疲勞症候群】