【火鍋飲品】打邊爐易肥易水腫？營養師推薦34款飲品清單無糖低卡

打邊爐一年四季都喜歡，一啖肉一啖汽水更覺涼快，不過，汽水、啤酒、涼茶等常見的打邊爐飲品原來暗藏致肥危機。有營養師指出，打邊爐飲品最重要是選無糖，以免增加額外的熱量，而且火鍋高鈉，為免水腫也應選擇高纖飲料，並推介了7款吃火鍋的飲品，包括茶類、梳打水、蔬菜汁等。

打邊爐進食時間比較長，不少人外出吃任食放題時，更容易因「唔執輸」心態而過量進食。（VCG）

湯底高鈉易水腫

打邊爐進食時間比較長，外間又有不少任食放題，認可營養師吳耀芬指，不少人因「唔執輸」的心態而過量進食，如肥牛、香腸、午餐肉、內臟等含較高飽和脂肪，若進食過量易致肥胖、消化不良及膽固醇上升，而側重攝取蛋白質食品，亦缺乏纖維吸收。

加上大部分火鍋湯底也高鈉或高脂，例如麻辣湯、沙嗲湯、豬骨湯、雞湯等，攝取過多易血壓上升和容易水腫。

喜歡飲啤酒的人士，可以在打邊爐時選擇無酒精啤酒，滿足口腹之慾之餘又比一般啤酒低熱量。（資料圖片）

減慢脂肪吸收飲品

吳耀芬表示，打邊爐飲品的功效主要用以解渴，以及補充足夠的水分，幫助身體排走多餘的鈉質。挑選飲品時，以無糖飲品為首選，當中茶類飲品亦有助降膽固醇和血脂，以及改善消化和消滯；有汽飲品能夠提供少量飽腹感，幫助減少食量；純蔬菜汁則含膳食纖維，幫助減慢脂肪吸收。

▼1.低糖、低卡飲品：減少攝取額外糖分與卡路里（按圖了解👇👇👇）

+ 20 + 20 + 20

▼2.含膳食纖維飲品：促進腸胃蠕動、減慢脂肪吸收（按圖了解👇👇👇）

▼3.有汽飲品：增飽腹感，有助減少食量（按圖了解👇👇👇）

+ 9 + 9 + 9

▼4.無酒精啤酒：滿足口腹之慾且低熱量（按圖了解👇👇👇）

▼打邊爐挑選飲品貼士：（按圖了解👇👇👇）

「家營營養中心」創辦人、認可營養師吳耀芬（受訪者提供）

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