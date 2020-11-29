【杏仁奶營養】護心抗衰老5好處　注意2種營養不及牛奶須額外補充

杏仁奶在奶類飲品中已愈來愈普遍，不少咖啡店或餐廳都加入杏仁奶作牛奶以外的選擇，即使不是素食者也開始轉飲杏仁奶。杏仁奶營養豐富媲美牛奶，但是否便能取締牛奶？有什麼人宜以杏仁奶代替牛奶？

杏仁奶好處

杏仁奶是最受歡迎的植物奶之一，不僅與牛奶同樣香滑，而且益處多多，單看標籤的數字，你可能未必了解，以下參考了美國健康網站Healthline的報道，列出杏仁奶的5大好處，究竟有什麼本事能與牛奶爭寵？你又是否真的適合飲杏仁奶？

▼杏仁奶健康好處（按圖了解👇👇👇）

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1. 低卡低脂助減肥

在眾多植物奶中，杏仁奶既低卡亦低脂，碳水化合物亦偏低，根據美國Prevention Magazine從ESHA的研究指，一杯（240毫升）豆奶含150卡路里，但杏仁奶則只有90卡路里，適合正在減肥人士。比同等分量的全脂牛奶更少六成半至八成卡路里。

但需要提醒大家的是，在購買杏仁奶的時候，應該要多留意食物標籤，

不過，選購時要留意標籤，皆因部分品牌會添加不同口味到杏仁奶，當中可能令原來低糖的杏仁奶變得比牛奶更高糖。

2. 不含飽和脂肪有益心臟

杏仁奶不含飽和脂肪、乳糖和膽固醇，即使患有乳煻不耐症人士都可飲用，同時有助降血壓和預防心血管疾病。而且杏仁奶含豐富奧米加3脂肪酸，有助降低身體的「壞膽固醇」，助你保護心臟。

3. 類黃酮有效抗衰老

雖然杏仁奶的蛋白質較少，但含大量天然維他命及礦物質，如維他命E則有助抗衰老和預防癌症。而杏仁奶更含有牛奶沒有的類黃酮，有助降低體內的自由基，減少患上退化性疾病的機會，例如是骨質疏鬆和糖尿病等等。

▼ 同場加映：除杏仁奶外，吃甚麼可以抗衰老？（按圖 👇👇👇）

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4. 少磷少鉀減腎臟負擔

牛奶含大量的磷和鉀，Journal of Renal Nutrition的研究顯示，240毫升的牛奶含233毫克的磷和366毫克的鉀，相比之下，同等分量杏仁奶只有20毫克的磷和160毫克的鉀。因此腎功能較弱、難以排出鉀的人士，宜飲杏仁奶，減少腎臟負擔。

攝取過量的磷，會增加患上心臟病的風險：攝取過多的鉀質，則會令人心率不正，甚至停頓致死。

5. 額外補充營養

雖然杏仁本身是高鈣食物，杏仁奶卻不是。牛奶一杯（240毫升）就已經提供了鈣質一日建議攝取量的28%。因此製造商也會額外在杏仁奶裡添加鈣，令同等分量的杏仁奶可以提供一日攝取量所需的20-45%。

杏仁奶哪些營養不及牛奶？

蛋白質

杏仁奶所含的蛋白質較少，一杯牛奶有8克蛋白質，杏仁奶就只有2克，若要以杏仁奶取代牛奶，或需從其他食物補充蛋白質，例如：豆腐、魚類、雞胸肉等......

▼ 同場加映：多吃高鈣蔬菜，預防骨質疏鬆（按圖了解👇👇👇）

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按圖了解蛋白質不足身體會出現的症狀：

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碘質

據英國獨立報報道指，植物奶蘊含的碘，約只有牛奶的2%，一杯植物奶約有2微克的碘，但成年人一日的建議攝取量為150微克，孕婦則是200微克，碘不足會引致甲狀腺腄的現象（俗稱「大頸泡」），而孕婦缺乏碘質，則會影響胎兒腦部發育。

因此若然改以飲用植物奶為主的話，應該從魚類、蛋、海藻、麵包等等......的食物，補充足夠的碘質。

（資料來源：Healthline,Prevention）

▼同場加映：含碘量較高的食物：（按圖了解👇👇👇）

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