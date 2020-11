癌症｜早上散步助防癌8大好處　長期夜間運動腎上腺素高小心致癌

我們天天想知道吃吃喝喝什麼可以防癌?十月尾的醫療期刊告知我,其實運動,尤其是在早上,是很明顯可以降低罹患乳癌和攝護腺癌。 撰文:黃軒(台灣註冊醫師)

西班牙的病例對照研究顯示:早上運動,可以使罹患攝護腺癌風險下降26%,乳癌的風險也下降27%。這篇醫學論文是發表在今年9月25日的國際癌症期刊(International Journal of Cancer)。Effect of time of day of recreational and household physical activity on prostate and breast cancer risk (MCC‐Spain study)

這些人做了哪些運動來防癌呢?

從運動類型來看,有接近一半最常做的就是散步。現在文明人的通病,只喜歡低強度的運動。這個研究發現,有中等強度運動者也只是3.4%而已。喜歡晨運的人,在此研究中只佔10%,會選擇游泳、騎單車等強度更大一些的運動方式。

最常見的運動:散步(47.6%)、去健身房(10.3%)、游泳(7.2%)、足球(4.3%)、騎單車(3.6%)。夜間常見運動包括 : 去重訓、踢足球、跳舞、打網球和其他中等強度的運動,則較為頻繁。

為什麼早上運動可以有效防癌?

研究人員説明運動,和我們身體內的生理節律變化,其實是有關的。

違反自然生理,罹癌風險自然升高

褪黑激素(Melatonin)

褪黑激素是廣泛存在於許多生物體內的荷爾蒙。

在人體中的角色 :

1. 生理時鐘

在人體中,褪黑激素由一個位在腦部中央的內分泌腺──松果體製造。褪黑激素訊號藉由化學上引起睡意及降低體溫,構成調節睡眠週期的一部份系統,但主要還是中樞神經在控制多數內外分泌系統的日週期變化。

2. 抗氧化

褪黑激素除了調節生理時鐘外,也是很強的自由基抑制劑及抗氧化劑,實驗證實它的抗氧化能力是維他命E的兩倍,據信也是效果最佳的親脂性抗氧化劑。

研究證實褪黑激素不僅為強效的「抗氧化劑」,能有效保護細胞核及粒線體免受過氧化物傷害,同時亦擁有抗發炎及多項癌症基因調控功能。

褪黑激素是白天下降夜間則攀升,一入晚上,尤其入睡後,其血中濃度為白天的10倍,所以有「睡眠荷爾蒙」、「夜的荷爾蒙」、「黑暗荷爾蒙」之稱。

夜間運動,會延遲褪黑激素節律在夜間的發作,褪黑激素產生的時間縮短,其褪黑激素濃度也降低。

在一項實驗中,「夜間運動,男性血漿褪黑激素會低下的」,這導致快速眼動睡眠減少,減慢了直腸溫度的下降,並在第二天晚上的睡眠中加快了心律。這是因為早晨運動會刺激副交感神經活動,而夜間運動,會在隨後的夜間睡眠中,促進交感神經活動,夜晚的交感神經過度活躍,違反了身體自然生理時鐘反應,代價就是身體健康易受破壞。

西班牙的病例對照研究顯示:早上運動,可以使罹患攝護腺癌風險下降26%,乳癌的風險也下降27%。(Greg Rosenke/Unsplash)

2. 細胞激素 ( Cytokine ) 和 腎上腺素 ( Adrenaline )

一項研究報告說,夜間運動後男性的血中細胞激素 ( cytokines ) 和腎上腺素 ( adrenaline ) 上升,明顯高於早上運動。

長期的發炎反應

Pedersen與Hoffman-Goetz(2000)研究指出,體內的許多細胞激素,在激烈的運動中及運動後,血液中濃度會明顯的增加,如細胞激素IL-1β、腫瘤壞死因子α(TNFα)及IL-6等。IL-1β及TNF-α屬於前發炎型細胞激素,因壓力的刺激而產生,產生後會刺激局部血管上皮細胞,造成IL-6的分泌,而IL-6具有促炎特性,夜間運動期間和運動後會大量釋放IL-6。

長期大量分泌腎上腺素(Adrenaline)過高

若是人體內的腎上腺素(Adrenaline)濃度長期過高,將會導致一系列的傷害,如腦細胞死亡(記憶力減退、反應力變差)、腦部萎縮(各種腦部功能退化,甚至平衡與協調變差、情緒改變)、其他器官萎縮(供血不足)、傷害免疫系統(易感冒或導致癌症)。

3. 雌激素(Estrogen)

我們知道女性得乳癌,其中主要原因就是雌激素分泌太多,增加了罹患乳癌的風險。早已有研究發現運動是和較低的雌激素是有關。

尤其是人類身體自然的雌激素(estradiol,雌二醇)產生,主要在早上7點左右達到峰值。與夜間活動相比,早上運動可能會在生理時鐘週期,雌激素在早上最高峰時,就可以即刻下降雌激素,而不是在夜晚模式中。

破壞生理,癌症就會留在身體

國際癌症研究機構(IARC),人類的夜間活動、工作,會使人晝夜節律紊亂,可能對人類健康是具有致癌性(2A組),做出了結論。

因為研究發現在夜間運動,會暴露於人造光,尤其是藍光,這樣人工合成的環境,是和乳癌及攝護腺癌風險有相關。

記得 : 早上運動,好好去運動!依西班牙的研究,是可以防癌效果。不是等你罹患了癌,才來早上開始運動,現在放下手邊的一切,運動去吧!

