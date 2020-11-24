癌症｜早上散步助防癌8大好處　長期夜間運動腎上腺素高小心致癌

我們天天想知道吃吃喝喝什麼可以防癌？十月尾的醫療期刊告知我，其實運動，尤其是在早上，是很明顯可以降低罹患乳癌和攝護腺癌。 撰文：黃軒（台灣註冊醫師）

西班牙的病例對照研究顯示：早上運動，可以使罹患攝護腺癌風險下降26%，乳癌的風險也下降27%。這篇醫學論文是發表在今年9月25日的國際癌症期刊（International Journal of Cancer）。Effect of time of day of recreational and household physical activity on prostate and breast cancer risk (MCC‐Spain study)

這些人做了哪些運動來防癌呢？

從運動類型來看，有接近一半最常做的就是散步。現在文明人的通病，只喜歡低強度的運動。這個研究發現，有中等強度運動者也只是3.4％而已。喜歡晨運的人，在此研究中只佔10%，會選擇游泳、騎單車等強度更大一些的運動方式。

最常見的運動：散步（47.6％）、去健身房（10.3％）、游泳（7.2％）、足球（4.3％）、騎單車（3.6％）。夜間常見運動包括 : 去重訓、踢足球、跳舞、打網球和其他中等強度的運動，則較為頻繁。

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為什麼早上運動可以有效防癌？

研究人員説明運動，和我們身體內的生理節律變化，其實是有關的。

違反自然生理，罹癌風險自然升高

褪黑激素（Melatonin）

褪黑激素是廣泛存在於許多生物體內的荷爾蒙。

在人體中的角色 :

1. 生理時鐘

在人體中，褪黑激素由一個位在腦部中央的內分泌腺──松果體製造。褪黑激素訊號藉由化學上引起睡意及降低體溫，構成調節睡眠週期的一部份系統，但主要還是中樞神經在控制多數內外分泌系統的日週期變化。

2. 抗氧化

褪黑激素除了調節生理時鐘外，也是很強的自由基抑制劑及抗氧化劑，實驗證實它的抗氧化能力是維他命E的兩倍，據信也是效果最佳的親脂性抗氧化劑。

研究證實褪黑激素不僅為強效的「抗氧化劑」，能有效保護細胞核及粒線體免受過氧化物傷害，同時亦擁有抗發炎及多項癌症基因調控功能。

褪黑激素是白天下降夜間則攀升，一入晚上，尤其入睡後，其血中濃度為白天的10倍，所以有「睡眠荷爾蒙」、「夜的荷爾蒙」、「黑暗荷爾蒙」之稱。

夜間運動，會延遲褪黑激素節律在夜間的發作，褪黑激素產生的時間縮短，其褪黑激素濃度也降低。

在一項實驗中，「夜間運動，男性血漿褪黑激素會低下的」，這導致快速眼動睡眠減少，減慢了直腸溫度的下降，並在第二天晚上的睡眠中加快了心律。這是因為早晨運動會刺激副交感神經活動，而夜間運動，會在隨後的夜間睡眠中，促進交感神經活動，夜晚的交感神經過度活躍，違反了身體自然生理時鐘反應，代價就是身體健康易受破壞。

西班牙的病例對照研究顯示：早上運動，可以使罹患攝護腺癌風險下降26%，乳癌的風險也下降27%。（Greg Rosenke／Unsplash）

2. 細胞激素 ( Cytokine ) 和 腎上腺素 ( Adrenaline )

一項研究報告說，夜間運動後男性的血中細胞激素 ( cytokines ) 和腎上腺素 ( adrenaline ) 上升，明顯高於早上運動。

長期的發炎反應

Pedersen與Hoffman-Goetz（2000）研究指出，體內的許多細胞激素，在激烈的運動中及運動後，血液中濃度會明顯的增加，如細胞激素IL-1β、腫瘤壞死因子α（TNFα）及IL-6等。IL-1β及TNF-α屬於前發炎型細胞激素，因壓力的刺激而產生，產生後會刺激局部血管上皮細胞，造成IL-6的分泌，而IL-6具有促炎特性，夜間運動期間和運動後會大量釋放IL-6。

長期大量分泌腎上腺素（Adrenaline）過高

若是人體內的腎上腺素（Adrenaline）濃度長期過高，將會導致一系列的傷害，如腦細胞死亡（記憶力減退、反應力變差）、腦部萎縮（各種腦部功能退化，甚至平衡與協調變差、情緒改變）、其他器官萎縮（供血不足）、傷害免疫系統（易感冒或導致癌症）。

3. 雌激素（Estrogen）

我們知道女性得乳癌，其中主要原因就是雌激素分泌太多，增加了罹患乳癌的風險。早已有研究發現運動是和較低的雌激素是有關。

尤其是人類身體自然的雌激素（estradiol，雌二醇）產生，主要在早上7點左右達到峰值。與夜間活動相比，早上運動可能會在生理時鐘週期，雌激素在早上最高峰時，就可以即刻下降雌激素，而不是在夜晚模式中。

破壞生理，癌症就會留在身體

國際癌症研究機構（IARC），人類的夜間活動、工作，會使人晝夜節律紊亂，可能對人類健康是具有致癌性（2A組），做出了結論。

因為研究發現在夜間運動，會暴露於人造光，尤其是藍光，這樣人工合成的環境，是和乳癌及攝護腺癌風險有相關。

記得 : 早上運動，好好去運動！依西班牙的研究，是可以防癌效果。不是等你罹患了癌，才來早上開始運動，現在放下手邊的一切，運動去吧！

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：黃軒醫師，原文：早上運動，可以有效防癌】