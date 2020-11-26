球王馬勒當拿心臟病發猝死　1周前有6大先兆？黃金5分鐘自救貼士

馬勒當拿（Diego Maradona ）一代「世界球王」，腦部手術後回家康復期間，突然心臟病發猝死，終年60歲，阿根廷總統宣布全國哀悼三天。 心臟病是隱形殺手，患者未必知道自己患病，病發雖然來得突然，但原來猝死一周前，身體可能已有警號，只是很多人察覺不到因而錯過疹斷救治的機會。

▼ 馬勒當拿突然心臟病發猝死，終年60歲，還有哪些名人因心臟病猝死？（按圖👇）

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馬勒當拿猝死是心臟病發，心臟病可說是隱形殺手。心臟病在香港疾病中是第3大殺手，僅次於腫瘤癌症（cancer）和肺炎。每年每10萬名港人，就有70至近百人因心臟病死亡。

平時沒有病徵，但其實猝死前的一周，大部分患者都有危險徵兆，卻常常被忽略而失去提早診斷和預防的機會。有研究顯示，猝死前的一天到一周，約有五成的患者有胸痛、兩成的患者有呼吸困難或心悸等症狀，其中女性較男性更容易出現呼吸困難，然而發生上述情況後，僅有不足20%的患者會到急診求醫。

▼ 猝死前一周的6大徵狀（按圖👇）

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因此，出現不明原因的疲勞，或伴有胸悶、水腫等，應警惕猝死的發生。如有上述的症狀出現，應該如何處理？如果身邊又沒有藥物，怎樣可以紓緩情況，減低猝死的風險？

▼ 猝死黃金5分鐘，發現得早救得番？（按圖👇）

▼ 猝死來得突然，除了心臟病患者，還有哪些人屬高危一族應提高警覺？（按圖👇）

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