減肥｜食飯太快易致肥失智？患脂肪肝風險增23倍　食飯幾耐最好？

你吃一頓飯都花多少時間？是狼吞虎嚥型、還是細嚼慢嚥型，根據韓國研究統計，90%的韓國人會在15分鐘內用完餐，但其實吃飯時間過短，容易導致肥胖與代謝疾病風險增加，脂肪肝更是高出23倍。

小心肥胖是吃太快吃出來！

過去早有研究指出，許多肥胖、糖尿病、腸胃疾病以及心臟病，都跟「吃太快」有關，也幾乎是現代人的常見的問題之一。《國際肥胖期刊》曾統計，把吃飯速度快跟吃飯速度慢的人相比，吃快的人身體質量指數（BMI）平均多了1.78。

根據韓國脂質動脈硬化學會發表的研究，其中對8,775人用餐時間進行分析，只有10％的人吃飯超過15分鐘，36.2％的人用餐時間在10-15分鐘，其中最常見44.4％的人是用餐5-10分鐘之間。

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吃得慢才會吃得少！15分鐘才會分泌「瘦蛋白」

當人狼吞虎嚥地進食時，食物沒有經過充分的咀嚼，停在胃中停留時間變長，會分泌更多胃酸讓消化功能下降，除了損傷表層粘膜外，也有可能造成慢性炎症，韓國江原大學醫療管理學教授趙熙淑指出：「特別是用餐時間不到5分鐘的人罹患異常血脂症的風險會增加1.8倍，脂肪肝風險是23倍。」

為什麼吃得慢那麼重要，因為其實能幫助增加飽足感、抑制食慾的瘦蛋白，會在開始吃飯後15分鐘才會慢慢開始分泌。因此在15分鐘內提前就把飯吃完，瘦蛋白就不會被分泌出來，會讓人感到不飽，反而有機會導致暴飲暴食，卡路里反而攝入攝取更多。

當人狼吞虎嚥地進食時，食物沒有經過充分的咀嚼，停在胃中停留時間變長，會分泌更多胃酸讓消化功能下降。（Dan Gold/Unsplash）

食物應咀嚼約20-30次 同時刺激大腦皮層

韓國國民健康保險醫院的家庭醫學教授崔英恩建議：「食物應長時間咀嚼約20至30次，讓食物變得細碎，同時增加唾液的分泌，使磨碎的食物和唾液充分混合。」更重要的是咀嚼過程還能夠刺激大腦向胃腸發出信號。

因為咀嚼食物對大腦健康相對重要，不僅可以刺激大腦皮層，增加大腦的血流量，並向腦細胞提供足夠的氧氣和營養，從而降低失智症風險。過去更有一些研究表明，咀嚼習慣較差的人更容易患失智症。

因此從今天開始，不如養成良好的飲食習慣，慢慢吃就能讓自己變得更加健康。

參考資料：비만·당뇨 부르는 후다닥 식사… 10명 중 9명 “15분내 끝”

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】