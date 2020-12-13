【瞓捩頸】風筒吹穴位1分鐘急救瞓捩頸　免頸椎痛枕頭幾高最好？

一覺睡醒發現落枕（「瞓捩頸」），脖子動彈不得嗎？落枕正確病名為「急性頸椎關節周圍炎」，是一種睡眠後出現的頸部僵直性疼痛。中醫師建議，在家用風筒「溫灸」就能夠舒緩落枕的不適喔！

怎樣才算是「瞓捩頸」？什麼成因？（按圖了解👇👇👇）

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台灣翰鳴堂中醫診所中醫師康涵菁表示，現代人工作生活壓力大，加上長時間維持相同姿勢工作，晚睡早起，全身肌肉因精神緊繃而承受龐大壓力。

「尤其是肩頸肌肉長時間呈現過度拉扯的不正常收縮狀態，如果睡覺時再使用不適合的枕頭，就會因脊椎支撐力不足或枕頭太硬，壓迫頸椎神經，增加頭部掉落枕頭外面的機會，加重病情。」康涵菁指出。

患者通常最顯著的症狀就是起床後發現頸部疼痛，從事某些特定方向的運動時會出現活動力受限或劇痛，嚴重時甚至連喝水、抬起手臂、講話等細微動作，都會引發頸部疼痛。

人的頸椎都有自然的生理弧度，枕頭過高、過低、過硬或者床墊過硬，都會使頸部處於過伸或過屈狀態，引起頸部一側肌肉緊張，頸椎小關節扭錯，導致局部疼痛不適。（Gregory Pappas／Unsplash）

經常落枕跟你的枕頭大有關係

而天氣冷熱交替變化大，門診上突然落枕的患者也會愈來愈多。但是落枕真的是突然的嗎？康涵菁表示其實不然，落枕往往是長期肩頸周圍循環不佳產生的慢性勞損。

而秋冬夜間溫度低，人在進入睡眠狀態後，會不由自主地調整自己的睡姿，睡覺時若頸肩部受到寒冷刺激，頭部位置在枕頭上若擺放不當，使得血管收縮，導致發生痙攣，並牽扯周邊的肌肉引起腫脹疼痛，就是所謂的落枕。

人的頸椎都有自然的生理弧度，枕頭過高、過低、過硬或者床墊過硬，都會使頸部處於過伸或過屈狀態，引起頸部一側肌肉緊張，小關節扭錯，導致局部疼痛不適。

「要避免落枕，首先檢視自己的枕頭與床墊選擇有一定彈性，枕頭高度為一拳左右。仰臥位時，枕頭下緣最好墊在肩胛骨的上緣，不能使頸部落空，可以避免頸部過度屈張。」康涵菁建議。

用家中的「風筒」一分鐘改善落枕疼痛

中醫在治療反覆發作的落枕常常使用「灸療」，民眾在家裡不適合自行實施灸療，因為灸療必須由專業合格的中醫師操作才可以達到療效。但是有個家用法寶風筒，也可以產生跟灸療類似的療效，利用風筒針對每個穴位溫熱一分鐘，就能迅速緩解落枕不適症狀。（按圖了解👇👇👇）

雖然不像中醫師操作艾灸一定要精準定位穴位，但可透過風筒熱風在一定範圍內溫熱穴位周邊皮膚，和艾灸的溫熱原理一樣，透過熱的傳導，也是一種溫灸的概念，可改善經絡循環，提升人體的陽氣，預防反覆落枕的症狀產生。

可以先用藥酒或紅花油等輕揉頸椎疼痛位置，然後用風筒沿肩頸的位置吹熱風，直至局部皮膚微熱，同時配合食指、拇指輕揉，睡前可再吹吹頭頸，讓漲痛感減輕。

使用風筒時一定要維持安全距離約10公分，並且風速維持在低到中強度，不用開到最強，每次吹約1分鐘即可，在吹前先喝500c.c溫水，吹完後局部可擦些保濕乳液。康涵菁特別提醒，嬰兒、無法清楚表達感覺的人或是神經感覺遲鈍，如糖尿病人都不適合使用，以免造成危險。

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