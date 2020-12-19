缺氧｜吃飯太快易缺氧？腦心肺7大部位缺氧症狀2招改善勤練甩手操

氧氣對維持生命的重要性人人都知，但身體出現慢性缺氧卻未必知道。TVBS節目《健康2.0》其中一集指出，如果你常常打哈欠，有時候會頭暈眼花、胸悶，或者忘東忘西就要注意，可能是身體血氧濃度不足的警號。如果身體缺氧，慢性病便會跟著來，輕則注意力不集中、反應變慢、皮膚乾燥暗沉、失眠，嚴重更可能導致心肌梗塞、失智等問題。

身體缺氧對大腦、心臟、肺部等器官都會造成影響。（影片截圖）

血氧量85%大腦受損

人體由數十億個細胞組成，每個細胞都需要攝取足夠的氧氣，進行相互分工合作，才能維持生命。一般正常人血氧含量大概是99%，不過，現代人生活習慣不良，容易造成慢性缺氧的問題，導致健康受到威脅。TVBS節目《健康2.0》其中一集提到，身體缺氧對大腦、心臟、肺部等器官都會造成影響。基隆長庚醫院外科副教授江坤俊醫生指，當血氧含量剩下85%時，大腦的記憶力就會開始受損。

▼理想的含氧量是多少？身體缺氧又有什麼症狀？（按圖 👇👇👇）

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不同器官部位缺氧有什麼影響？

大腦、神經：注意力不集中、打哈欠、恍惚、嗜睡、視力下降、記憶力衰退、反應變慢、

心肺循環：皮膚乾燥、暗沉、失眠、易煩躁、血壓，血脂飆高、頭昏無力

肌肉系統：常肌肉痠痛、僵硬、常被靜電電到、身體酸化

呼吸系統：爬樓梯就會感到胸悶，很喘、早上起來胸悶氣喘、腰痠背痛

心臟：耳鳴、眼花、嘔吐、胸悶、氣喘、疲累、心律不整、心肌梗塞

▼想知自己有沒有慢性缺氧，立即看看以下問題！（按圖 👇👇👇）

氧氣不夠導致血脂高

江坤俊醫生指，大腦重量大概佔人體重量的2%，但它的耗氧量是25%到30%。因此你一缺氧，第一個受影響的就是大腦，理解力、記憶力、視力等會變差，嚴重有可能導致失智症。

此外，氧氣對身體的新陳代謝非常重要，假設你每天吃2000卡路里的食物，就需要500公升的氧氣去代謝它。因此，如果長期氧氣不夠，血脂就會高。

江坤俊醫生指，一旦缺氧，第一個受影響的就是大腦，理解力、記憶力、視力等會變差，嚴重有可能導致失智症。（影片截圖）

身體缺氧易被靜電電到

如果身體缺氧，血液循環就會變差，心臟內科及整合醫學專科醫生林承箕指，「氧氣送不來，營養來不了，垃圾帶不走，身體乳酸就會堆積。」身體太酸就會有靜電吸附效應，常被靜電電到。

牙科醫生趙哲暘又表示，曾有一位睡眠窒息症的病人，他當時建議病人使用陽壓呼吸器或止鼾器改善問題，病人在半年後才預約做一個止鼾器，怎料還未做好，便不幸中風，可見缺氧對身體可以帶來很嚴重的影響。

牙科醫生趙哲暘指，一般正常人血氧含量大概是99%，而睡眠窒息症患者約90%-94%，嚴重睡眠窒息症患者更只有70%。（影片截圖）

呼吸窒息症會增加心臟病風險？

林承箕醫生續指，阻塞型的呼吸窒息症患者有心臟病的機會約2%-20%，而氧氣不足也會影響肝臟代謝乳酸及腎臟平衡電解質，嚴重可能導致心、肺、肝、腎多器官衰竭而猝死。

那麼究竟人體的血氧含量需要多少才是足夠？牙科醫生趙哲暘指，一般正常人血氧含量大概是99%、肥胖和亞健康狀況人士約97至98%、有抽煙習慣人士 96%-97%、睡眠窒息症患者 90%-94%、嚴重睡眠窒息症患者只有70%。

▼呼吸與身體血氧含量息息相關，不過，現代人生活習慣不良，導致呼吸出現不少問題。（按圖 👇👇👇）

缺氧成因

首先，趙哲暘醫生指，現代人吃飯吃很快，想要把飯趕快扒到嘴裏，咬不了幾口就要吞下去，自然容易屏住氣，吞下去後用口吸一口氣之後又繼續狂吃，用嘴巴呼吸又屏住氣就很容易令血氧量下降。

現代人吃飯吃很快，常常咬不了幾口就吞下去，原本這樣也會令血氧量下降。（影片截圖）

第二，由於緊張和壓力，現代人常不自覺咬牙切齒，造成交感神經亢進，全身不自覺會緊繃，肌肉耗氧量更高，亦有機會造成慢性缺氧。

第三，常常彎腰駝背打電腦，下巴後掉，呼吸道變窄，呼吸量減少，心跳和呼吸次數加快，氧氣量較低。

兩大方法增加血氧含量

因為生活習慣不良，令呼吸又急又短，身體容易慢性缺氧。節目中介紹了一個呼吸練習及一個簡單動作，有助改善呼吸，增加血氧含量。

▼吸管呼吸法：改善呼吸及增加肺活量（按圖 👇👇👇）

腹部收緊時腹內壓會提升，橫膈膜會下降，肺部膨脹讓空氣流入，之後用吸管呼氣令氣吐得乾淨，有助增加肺活量。如果沒有吸管可以用圓唇（唇部做吹口哨狀）呼氣。當習慣了這樣呼吸，平日生活鼻吸鼻呼的血氧含量也會增加。

▼甩手功：改善呼吸及血液循環（按圖 👇👇👇）

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