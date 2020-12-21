【猝死】一日兩宗行山跑步猝死個案　天冷運動5大因素猝死風險高

猝死來得突然，運動猝死不時會聽到，日前16小時內接連發生兩宗運動猝死不幸事件，一人行夜山、一人跑步，兩人已屆中年。究竟猝死與年齡有沒有關係？什麼情況下最易出事？運動期間猝死的高危因素不可忽視，猝先前的先兆，不可不知！

猝死事件分別於周六（12月19日）及周日（ 12月20日）發生，一名49歲童軍團長行夜山暈倒，以及60歲業餘跑手跑步昏迷，他們送院後均告不治，有醫生認為可能與猝死有關。

▼了解兩宗運動猝死事故：（按圖👇👇👇）

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運動後猝死多數與心臟有關？

心臟科專科醫生張誠謙指，醫學界一般定義運動猝死為在運動期間或運動後短時間內發生非意外、突發性的死亡，背後原因多為心臟問題，有研究指9成運動猝死都與心臟有關。有什麼原因會導致猝死？

運動猝死的成因

▼何謂運動猝死？常見成因？（按圖了解👇👇👇）

劇烈運動令心臟超出負荷？

當人們在運動時，心臟需加速輸送更多血液到肌肉，才能支持身體的需要，而在正常情況下，適當的運動量是能強化心臟，有益健康的，但如進行過量或過於劇烈的運動，加上身體潛藏隱藏的問題時，就有機會令心臟負荷過重，誘發心臟問題，從而引致運動猝死。

運動猝死與年齡無關？

2宗運動猝死事故死者皆為35歲以上，其實35歲以上或以下人都有猝死風險。心臟科專科醫生張誠謙指，35歲以上人士發生運動猝死，通常是因後天心血管問題，如膽固醇積聚令冠狀血管內壁狹窄、冠心病等。

運動猝死個案也可以在年輕人身上發生，包括名人小鬼黃鴻升、高以翔等也死於猝死。大多數35歲以下的個案，則大多因心臟有先天性結構缺憾，例如心肌肥厚症、冠狀動脈異常，不少病人往往在病發前並不自知，所以十分高危！

增加運動猝死風險的5大因素

劇烈運動和心臟問題固然是運動猝死最重要誘因，但很多時病發都還有其他因素「推波助瀾」。

▼增運動猝死風險的危機：（按圖了解👇👇👇）

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1. 天氣變冷誘發心臟病

連日來天氣轉涼，不少人仍堅持運動習慣，而氣溫降，亦增加運動猝死風險。心臟冠狀動脈的疾病最易病發的季節，冬天溫度每降攝氏1度，未來1個月患心血管疾病的機率會增加20％。氣溫降低周邊的血管收縮，造成血管的阻力變大及血壓上升，增加心臟負荷。加上寒冷增加血液的的凝結反應，亦會增加心肌梗塞風險，造成猝死。

2. 傷風、感冒病毒

若身體抱恙情況下做運動，猝死風險亦會增加，常見是傷風、感冒等上呼吸道疾病，因病毒有機會感染心臟肌肉，導致心肌炎，令心臟問題惡化。

研究顯示，流感增加心臟病發風險高達6倍， 65歲以上人士的風險特別高。

3. 休息不足

心臟會在睡眠時休息並復元，心跳減慢、血壓降低，但長時間缺乏休息（一般指每日睡眠少於6小時），心臟要一直維持用力泵血的狀態，如同機器運作過度一樣，就有機會無法負荷，增加病發風險。

4. 沒有暖身就運動

運動猝死最常發生在以下情況，包括沒有暖身就馬上運動、劇烈運動完沒有緩衝就驟停、不利的運動環境，例如高溫、缺氧。

▼運動後出現什麼不適應停止運動？（按圖👇👇👇）

▼運動前後的貼士：（按圖👇👇👇）

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5. 做不熟悉的運動

除了沒有暖身外，從事自己不熟悉的運動也是運動猝死最常發生的因素，大家應因應能力選擇適合自己的運動。近年不少人愛上跑馬拉松，但這項運動需要訓練及體能要求高，過往亦有跑步或馬拉松新手的猝死個案。

日本國士館大學的救急系統研究科主任田中秀治曾指，馬拉松跑步是導致運動猝死最多的項目； 而39歲以下運動猝死機率最高是跑步、游泳和足球，40歲至59歲則是跑步、游泳，還有高爾夫球 。

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▼同場加映：猝死來得突然，但大部分患者在發病前可能身體已發出警號，猝死前的10大先兆包括什麼（按圖👇👇👇）

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如你有以上症狀，切勿忽略不適，應盡快求診！

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如你或身邊人出現猝死的相關症狀，並持續超過5分鐘，應立即提供救援。（GettyImages）

猝死自救黃金5分鐘

心肌梗塞是心血管血流的「完全堵塞」，心臟失去血液就會缺氧，人也就昏倒、猝死。當心臟完全缺氧超過10分鐘，基本上都很難救回來。如你或身邊人出現猝死的相關症狀，並持續超過5分鐘，就要懷疑自己有可能心肌梗塞，或是任何心臟的疾病正在發作。

如果很快就意識不清而昏倒的，若身邊有人應馬上進行CPR（心肺復甦術）跟使用AED（自動體外心臟去顫器），至少可保持心臟的功能，免得因為救援時間太久而導致壞死。

出現猝死症狀時的自救方法：

• 不要再做任何活動，以免血液跑到周邊，導致心臟缺血更嚴重

• 建議坐、或半躺著，讓血液可以回流到心臟

• 心臟病史患者：隨身攜帶一種心絞痛的藥劑「耐絞寧（硝化甘油）」，覺得突然胸口很痛、可以趕快含一片，馬上叫救護車

• 沒有心臟病史：可先吃一片抗凝血的阿斯匹靈，沒有阿斯匹靈就大量喝水，讓血液凝結速度降低，也要馬上叫救護車

▼同場加映：疫情下，做運動戴口罩會增猝死風險？戴口罩做運動有什麼要注意？（按圖👇👇👇）

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