【每日3分鐘】久坐或久站小腿足底痛　6個動作助紓緩「踎」都得？

膝蓋痛非常常見，也很惱人，因此大家比較會注意膝蓋痛的各種訊息。而提到膝蓋痛，大一點的肌肉群，也就是大腿的股四頭肌，總是第一個被討論到的重點。然而，今天就讓我們再把目光往下移動，看看那常被忽略的、膝蓋以下的部位，也就是我們的小腿肌肉，以及連接到腳踝、足底的肌腱們。

想想看，如果坐了一整天，下半身沒什麼活動，膝蓋、腳踝多數時間都待在同一個位置，代表小腿肌肉都沒怎麼動，下半身容易愈來愈腫脹不靈敏。萬一走路時又是穿著高跟鞋，走路期間小腿的活動範圍仍極受限制。活動範圍受限後，一束束的肌肉纖維就習慣維持於縮短的狀態。這時膝蓋痛、阿基里斯腱肌腱炎、或足底筋膜炎就找上門。

▼6招紓緩小腿與足底（點擊下圖看清！👇👇👇）

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有些人則是不停走路、爬樓梯、長跑、久站，常需要小腿腓腸肌、比目魚肌、與足底的努力，帶來延遲性肌肉痠痛與腫脹。這時小腿肌肉收縮、縮短，同樣會讓人於小腿和足底處覺得好緊。長期忽略小腿緊繃的結果，就會帶來阿基里斯腱發炎或足底筋膜炎。

所以，還是找些時間好好做些紓緩動作吧！如果是在運動過後，只要人不會太喘，就可以開始拉筋。假使你是坐了一整天想要來點伸展，或早上剛起床需要伸展，可以先在室內原地快走個三、五分鐘，增加一些流往肌肉的血液循環後，再開始伸展。以下的幾個方式，都對紓緩腳底和小腿非常有用。

1. 下犬式

先讓雙手落在肩膀下方，做個掌撐平板式的動作，接著手掌出力撐地，把重心移往後，出力讓屁股往天花板方向移動，腿打直，整個人變成倒過來的V字形。腳跟踩在地上，感受後腳的拉長伸展。如果暫時因為後腳很緊沒辦法兩隻腳都踩在地上，可以先彎曲一腳，先感受伸直踩地那側的後腿伸展，再輪流換腳練習。

1. 下犬式（照護線上授權使用）

2. 亞洲蹲

站著時雙腳打開與肩膀同寬，就像要做深蹲的方式後屈膝蹲下，讓雙手是往前擺保持平衡，過程中雙腳腳趾記得要朝前，雙腳要踩著地，不要離地，才能感覺腳踝處後方的伸展，停留30秒。

2. 亞洲蹲（照護線上授權使用）

3. 毛巾操

坐在地墊上，或坐在不會太軟的床上，雙腳向前伸直。雙手各握住毛巾的一端，將毛巾套向一腳。靠著雙手出力，把腳底拉向自己，感受腳底的伸展，停留30秒。之後再換腳拉筋伸展。兩邊輪流各重複個三到五次。

3. 毛巾操（照護線上授權使用）

4. 推牆伸展

面對牆壁，雙手扶著牆，一腳往後退，讓後腳踩地感受伸展，過程中兩隻腳的腳趾頭都要朝向前方，不要讓後腳變成朝向側邊，造成受力不均。手臂可以彎曲讓身體前傾，加深伸展的強度。當後腳是打直狀態下，伸展到的主要是後腿表層的腓腸肌；當後腳彎曲，能伸展到深層一點的比目魚肌。

4. 推牆伸展（照護線上授權使用）

5. 垂腳跟伸展

這次，我們讓地心引力來幫忙。請站在階梯上，把腳移到階梯的邊緣，緩緩下降腳跟使其垂向地面，過程中腳是整個打直的。可以先從一隻腳開始練，如果熟悉了，可以一次垂兩隻腳的腳跟，不過請注意安全就是了，雙手可以扶著欄杆。腳跟往後垂的程度愈多，拉筋強度愈大。

5. 垂腳跟伸展（照護線上授權使用）

6. 小腿前側伸展

前面五個動作都著重於小腿後方的伸展，不過小腿前側也有脛前肌，偶爾也要照顧一下。當我們伸展小腿後方時，為了將小腿後方肌肉拉長，都要做把腳尖勾起來的動作。如果想要伸展小腿前側，方向就會與小腿後方的肌肉伸展反過來，改成把腳底板往下壓。那我們可以靠哪些方式把腳底板往下壓呢？你可以站個類似弓箭步的方式，但後腳不是腳跟著地，而是讓腳尖的腳背處著地，身體稍微下降，把腳踝推往向地面處。或者勾起單腳，讓腳背放在椅子上，身體往下降感受小腿前側的伸展。

6. 小腿前側伸展（照護線上授權使用）

好好練習的話，拉筋會帶來深層的滿足感，還能恢復肌肉的彈性，減少運動傷害的機會。然而過程中也要留意任何不適，萬一某些地方太痛一定不對，最好讓醫生檢查確定狀況。

找個時間好好感受一下拉筋伸展帶來的快樂吧。

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【本文獲「照護線上」授權轉載，原文 ：舒緩小腿與足底，你該這麼做！（懶人包）】