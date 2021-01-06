護髮｜枕頭藏16種菌頭濕就瞓累事？吹頭唔乾易斷髮多頭皮補救3招

忙碌一整天之後回到家，洗澡有時候真的是相當費神又費力的事，但是因著氣候問題，一天不洗澡通常就會讓人覺得很難受，好不容易洗完澡後，如果是留長頭髮的朋友，還得再花個5~10分鐘把頭髮吹乾，甚至還會吹到滿頭大汗，您是否時不時會興起，乾脆不要用吹風機，只用毛巾擦乾頭髮就好的想法呢？不過長輩時常告誡頭髮沒吹乾很容易感冒，是真有其事嗎？本文將為您揭開睡覺頭髮沒吹乾會對健康有什麼樣的影響。 撰文：于承宇 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

感到寒冷≠感冒

頭髮沒吹乾會導致感冒，可能來自於我們對體溫感知的誤解。當我們感冒的時候，身體的恆定體溫標準將會升高，使我們更容易感到寒冷，但是這並不表示就會造成感冒；然而，由於我們對感冒的印象總是跟身體寒冷掛勾，因此當身體感到寒冷便會造成感冒的印象，便牢牢的印在我們的腦海裡。事實上，感冒產生的原因，源自感冒病毒入侵體內，身體覺得寒冷跟病毒入侵並沒有直接關聯，只要病毒沒有進到您的身體裡，不管有沒有吹頭髮、被風吹或是被雨淋，都不會引發感冒。

▼頭髮濕濕睡覺易滋生細菌？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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頭髮濕濕睡覺提供細菌生長環境

大家都知道，潮濕又溫暖的環境是細菌生長的溫床，當您沒吹頭髮便躺床準備入睡，細菌可正要準備開Party。而說到細菌就不得不提，馬拉色菌（Malassezia）是最常在頭皮生長的細菌，您可能對它的名字有些陌生，不過您可能對它的所造成症狀感到熟悉，像是頭皮屑和脂漏性皮膚炎（Seborrheic dermatitis），這2種惱人的皮膚問題，都是由它所引起。

根據過敏期刊（Allergy）的研究，一塊枕頭上可能有4~16種菌叢，假如沒有經常更換枕頭套和清洗枕頭的習慣，枕頭上所累積的細菌量可能相當可觀，若再加上濕漉漉的頭髮所提供的潮濕環境，造成細菌繁殖，並提高感染脂漏性皮膚炎，造成頭皮發癢或出油也不是什麼意外的事。

濕髮易斷裂且造成隔日整理困難

睡覺的時候，總免不了翻來覆去，不過在頭髮沒吹乾的情況下，可能會提高頭髮斷裂的機會，有些朋友可能會將長頭髮綁成馬尾或包包頭，避免潮濕的頭髮在睡覺的時候，一直觸碰到臉造成不適，但是這樣做反而會加劇頭髮受損的機會。

除此之外，如果您很討厭早上花費大把的時間整理頭髮，那最好還是把頭髮吹乾再睡覺。帶著水分的頭髮，在您睡覺的時候，會經由枕頭的「巧手」，讓您在早晨梳洗的時候，能夠見識到出人意料的抽象髮型。頭髮經常亂翹的朋友都知道，有時候頭髮的雜亂超出一個程度時，那就不是用手沾沾水壓平能夠處理的小事了，在繁忙的上班日，亂翹的頭髮不僅可能讓您遲到，更可能打壞了一天的好心情。

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3方法降低沒吹乾頭髮睡覺的傷害

有時候實在太過勞累，不想把頭髮吹乾也是人之常情，您不妨可以試試看以下的折衷方式，取得休息與保護頭髮之間的平衡點。

1. 護髮

使用護髮產品如：護髮素、潤髮乳或髮膜，可以幫助頭髮的毛鱗片閉合、減少頭髮因摩擦或拉扯而斷裂或是在早上的時候糾結成一團的機會。另外，也有人會使用椰子油進行護髮，其實也能達到相同的效果。

2. 使用絲質枕套

這種材質的枕頭套比起一般的枕套來得更加滑順，除了可以讓頭髮比較不容易打結之外，低摩擦力也比較不容易刺激臉部肌膚。

3. 加減吹一點

雖然聽起來有些廢話，但是盡量讓頭髮殘留的水分減少，的確可以減少前面所提狀況發生的機會。建議用毛巾將大多數的水分吸乾後，再使用風筒，如果要選擇吹得半乾，建議先把頭皮和頭髮根部的地方吹乾，因為這些地方最容易產生細菌，剩餘的部分就讓它自然乾吧！

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：頭髮濕濕馬上睡？小心細菌在頭皮孳生】