蘋果醋｜降血糖減頭皮助心臟健康9大好處　熱飲加1種食物好瞓啲？

撰文： 關頴琪 最後更新日期： 2021-01-25 15:07

蘋果有益眾所周知，但原來蘋果醋的好處更多，不但減肥、降血糖，還可改善多囊性卵巢症等。不過，是否飲得愈多愈好？飲多少才是適當？什麼時候飲功效最佳？

蘋果含豐富維他命C、E、胡蘿蔔素、茄紅素、果膠等，不但能提升免疫力、抗氧化，還有助降膽固醇、預防腎結石等。而醋亦有助降血糖、防三高。若兩者結合成為蘋果醋功效又是否加倍？

綜合《印度時報》、日本電視節目《林修の今でしょ!講座》報道，蘋果醋有9大好處，除了減肥，還可抗菌、降血糖等。

▼按圖看更多蘋果醋好處（按圖了解👇👇👇）

+ 13 + 13 + 13

按《印度時報》引述有研究顯示，飯後飲用蘋果醋，血中所含的葡萄糖較少，有利穩定血糖。同時有專家指出蘋果醋的醋酸，或許和糖尿病藥有類似的作用，可以提升細胞對胰島素的敏感度，改善胰島素阻抗的症狀。而女性對胰島素的敏感度提升，則有助卵巢正常運作，從而改善多囊性卵巢症候群（PCOS）。2013年亦有研究發現，持續飲用蘋果醋可穩定的月經周期，改善月經失調。

另外，日本電視節目《林修の今でしょ!講座》其中一集請來青林縣立保健大學的井澤弘美教授，講解蘋果的功用，當中提到因為醋的醋酸可以舒張血管，和蘋果中可以預防動脈硬化的原花色素一併飲用可以帶來雙重功效，比起配搭蜂蜜，更有助血管健康。

蘋果醋飲用最佳時間

蘋果醋好處多，雖然目前尚未有研究證實最佳的飲用時間，但一早一晚飲蘋果醋，原來功效各有不同。

▼飲用蘋果醋小貼士（按圖了解👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

早上飲：提神、消胃氣

如果你常受消化不良困擾，可嘗試在早上飲一杯蘋果醋，助你提神和消胃氣。不過，蘋果醋的氣味濃烈，如果一起床就飲，或會令人覺得嘔心刺鼻。大家可在清水中先加入不多於一湯匙的蘋果醋，先去習慣它的味道，之後再逐漸添加分量。

晚上飲：降血糖、紓緩喉嚨痛

扁桃腺經常發炎的人，晚上飲一杯蘋果醋，有助抗菌、紓緩喉嚨痛，還可降低你的血糖水平。睡前喝杯加了蜜糖的熱蘋果醋，更可讓你有更好的睡眠質素，就連翌日醒過來口腔的臭味，都可一一幫你消除。

▼同場加映：蜜糖蘋果醋有助安眠外，以下4種飲品竟也有意想不到的助眠作用（按圖了解👇👇👇）

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忌飯後立刻飲

飯後即飲蘋果醋會影響消化，所以最好是在飯前或是空腹的時候飲。日本的電視節目《林修の今でしょ!講座》中就提到，因為蘋果有抑制脂肪吸收的效果，所以在飯前飲用，才能發揮它的功用。

蘋果醋飲得愈多愈好？

蘋果醋一天飲多少才足夠？根據《印度時報》引述2016年的研究，每日攝取一個湯匙，或是15ml的蘋果醋，就足以令人吸收它當中的營養，然而這個都只是平均值，在不同體質的人身上，都會有不同的指標，如果真的決定要把蘋果醋納入自己的日常餐單，最好是諮詢醫生的專業意見。

除了要注意飲用的時機，飲用的方式亦是重要的一環，不當的攝取方法，隨時會「好心做壞事」。以下就列舉出其中4個攝取蘋果醋時經常犯的錯誤：（按圖了解👇👇👇）

1. 未經稀釋就飲

別以為蘋果醋益處多，未經稀釋便直接飲用會更加有效。而實情是濃縮的蘋果醋，會對牙齒和食道造成傷害，切記要先依據說明稀釋蘋果醋後才飲用。

２. 喝太多

過量地飲用蘋果醋，會令身體有被燒灼的感覺。而且，蘋果醋會與食物中的礦物質互相反應，變相減少了鉀和鈣的攝取，容易引發各種副作用，例如鉀攝取量不足導致心律不正；鈣攝取不足會令骨質疏鬆，增加骨折風險。

３. 直接塗上皮膚

由於蘋果醋有抗菌作用，有些人會將它直接塗在粉刺上或用作脫疣，但切記塗上皮膚的，一定要是事先已經稀釋了的蘋果醋。直接塗上濃縮的蘋果醋到皮膚，或會使皮膚灼傷。

蘋果醋用法

蘋果醋做法簡單，只要將連皮切的蘋果、醋和冰糖放入同一個容器醃製兩個月以上即可，非常適合在家中自製。往後在寒次的天氣可以加入暖水飲用，喜歡飲酒的人，則可以加酒製成蘋果酒。

資料參考：《印度時報》、《Hello醫師》、《林修の今でしょ!講座》