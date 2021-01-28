每日3分鐘｜寒背易腰痛損心肺功能　躺着就能矯正寒背最尾1步咪錯

就是超簡單，躺著就可以矯正駝背！有感於駝背已經是現代人的文明病，駝背時，頭向前傾、肩膀內縮，會造成肩頸僵硬，長期下來會影響腰部造成酸痛，還會壓迫胸腔及內臟使呼吸不順，長久下來，甚至會導致心肺功能不佳。駝背也會讓你看起來不美觀，台灣豐榮醫院院長、同時也是骨科醫師應思漢教大家，其實透過一個很簡單的動作，躺著就可以矯正駝背！

改善駝背問題，透過伸展上胸椎，維持完美體態！

如果你長期坐在辦公桌前工作，身體會一直往前傾，當我們疲倦之後，人會很自然的放輕鬆，頭部就容易往前傾斜，造成駝背及頸部僵硬，所以台灣豐榮醫院院長應思漢醫師指出，其實透過簡單的方式，當我們睡前，平躺在床上，透過軟的小枕頭，把上胸椎伸展開來，每天只要3~5分鐘，就可以有效的改善駝背問題！

▼每天5分鐘躺著就能矯正駝背（點擊下圖看清！👇👇👇）

1. 平躺在床上，準備一個小枕頭（也可用床單、毛巾等摺成約5~8公分厚度、長15~20公分、跟身體同寬的小枕頭）

2. 把小枕頭墊在背部靠中段位置（不碰到肩胛骨），讓上胸椎可以伸展開。

3. 第一次先不要超過5分鐘，未來可以視情況延長。但是切記「不是」愈久愈有效，仍要避免操之過急造成脊椎拉傷！

4. 結束要起身時，切記不要一下子坐起來，可以先側躺再緩慢起身，以免造成受傷！