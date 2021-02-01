感冒穴位｜頭痛發燒6個穴位紓緩感冒症狀　按穴前記得呢1步免損傷

感冒是最常見的疾病，成人平均每年感冒2至3次，小孩則高達6-8次。普通的感冒就算不吃藥，7~10天也可自癒。然而感冒有許多惱人的症狀，像是咳嗽、頭痛、喉嚨痛、鼻塞流鼻水等，因此許多人會想趕快去看醫生，或去藥房買個感冒藥把不適的症狀壓下來。雖然吃藥可以紓緩症狀，但你也能選擇按摩穴道，不但能紓緩症狀也幫助增強人體的免疫力，讓人體免疫系統正常運作。
▼按摩這些穴道有助舒緩感冒症狀（按圖了解👇👇👇）：
按摩工具：
1. 手指：指甲不宜過長，以免戳傷。
2. 棒子類：如原子筆鈍或尖端、各種筆類、筷子、叉子等，接觸面要圓滑，尖端大小要剛好。
操作方法：
1. 使用指腹按壓，拇指是一般最常用的，或可使用其他工具。
2. 力道適中，時間不宜過長，因力道過強會有反效果，如肌肉痠痛、瘀血。
1. 頭痛－風池穴
位置：後頸部兩條大筋外緣陷窩中，相當於耳垂齊平。
功效：主治頭痛 ，緩解頭重腳輕、眼睛疲勞、頸部酸痛、失眠、宿醉等。
2. 發燒－大椎穴
位置：低頭時，頸部中線第一個凸起處的下方的凹陷處。
功效：能幫助退燒、快速緩解感冒的各種症狀。
3. 鼻塞、流鼻涕－迎香穴
位置：鼻翼外緣的法令紋處（大約是鼻翼旁溝紋的中點處）。
功效：治鼻炎、鼻塞、鼻竇炎、流鼻水、鼻子過敏、感冒等。
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4. 咳嗽－太淵穴、孔最穴
太淵穴位置：位於手腕的橫紋上，手心向上，靠近外側處。
功效：屬「肺經」，主治咳嗽、支氣管炎、氣喘、胸痛、咽喉腫痛。
孔最穴位置：位於尺澤穴和太淵穴的連線上，約距離太淵穴7寸，距離尺澤穴3寸處。
功效：屬「肺經」，主治咳嗽、嘶啞失聲、咽喉痛、支氣管炎、肺炎、扁桃腺炎、肋間神經痛。
5. 喉嚨痛－尺澤穴
位置：位於手肘內側橫紋上，手心向上，外側往內1指寬處。
功效：主治喉嚨疼痛、感冒、哮喘、肘部疼痛、手臂疼痛、心悸等。
▼同場加映：感冒食療（按圖了解👇👇👇）
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