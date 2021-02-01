馬浚偉吃糙米粥健脾養胃9功效！中醫推介2食療糙米粥或飯更吸收？

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-02-02 10:46

49歲馬浚偉外貌保養得宜，與剛出道時樣貌相差不遠，正修讀中醫課程的他有不少養生心得，其中之一是每朝食糙米粥，健脾養胃，連臉色也改善了不少！有中醫指，糙米有助增強抵抗力、改善消化、潤腸排便等好處，不過，需要注意進食分量及煮食方式，以免加重腸胃負擔。

49歲的馬浚偉外貌保養得宜，原來他每朝都會食糙米粥養胃。（馬浚偉IG）

馬浚偉受訪時曾指，有一段時間的飲食習慣很差，之後聽從中醫意見每朝食糙米粥，健脾養胃，連面色也改善不少。

▼馬浚偉如何製作及食用糙米粥養胃？又適合什麼人食用？ （按圖 👇👇👇）

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糙米粥功效

馬浚偉的糙米養胃粥有陳皮、豆鼓、生薑。健福堂中醫診所註冊中醫方麗璋表示，這些材料有養胃、健脾理氣、燥濕化痰、解表散寒等功效，適合痰多色白、怕冷、手腳不溫、大便稀溏、食少易脹等脾胃虛寒人士，但不太適合煩燥易惱、痰黃、目赤、潮熱盜汗、失眠多夢、小便色黃而少等陰虛內熱的人士。

糙米是稻米去殼後，留的粗糙外層包著白米的米，而中醫對有或沒有經打磨掉外層糙皮的稻米都稱為粳米。

▼糙米的功效及哪些人適宜、哪些人不宜食用？（按圖 👇👇👇）

方醫師指，糙米性平味甘（甜）質硬，歸脾經和胃經，有補中益氣，健脾養胃，補益氣血，滋陰降虛火、養五臟等功效，有助增強抵抗力、改善消化、強健四肢、提高記憶力、生津止渴、滋養肌膚、溫暖身體、潤腸排便、改善脾虛肚瀉等。

糙米適合斷奶後嬰兒至任何年齡人士，特別適合皮膚萎黃、頭髮乾枯、疲倦乏力、食少腹脹、氣短懶言、食慾不振、一年四季易患感冒、手術或病後的康復期、月經色淺淡而量少等脾胃虛弱人士。

不過，糙米雖可健脾養胃，但因其外層粗糙，對腸胃有一定負擔，需要注意進食分量才能發揮最佳功效。

▼食糙米時有什麼地方需要注意？（按圖 👇👇👇）

糙米食用分量

脾胃虛弱人士、幼童、長者，每次宜進食20克（約半碗）以內，而正常成人可每次宜進食30-50克（約大半碗至一碗）以內。由於米飯糖分較高，糖尿病人士應先諮詢醫生意見，了解適合的進食分量。

糙米烹調方式以烹煮至糜爛為佳，如煮成粥，較易於消化，亦可以同白米一起煮成飯，比例是糙米2份，白米8份。食用時應注意勿放涼，反會損傷脾胃，要待溫即食。

▼用糙米煲粥及煲飯在功效上亦稍有不同，什麼人較適合吃糙米粥？（按圖 👇👇👇）

+ 6 + 6 + 6

糙米粥

功效：健脾暖胃、溫補氣血、生津止渴、暖身等。

特點：更易消化、吸收、潤燥、暖胃力更強。以溫補脾胃氣血為主。

適合所有人士，特別是幼兒、老人、病後康復期。

糙米飯

功效：健脾養胃、益氣血、強肌肉四肢等。

特點：大量補充氣力、強健身體。

適合所有人士，特別是青少年、年輕人。

方醫師建議，在早上吃糙米粥較糙米飯好，特別是脾陽氣虛（怕冷、四肢無力、面色蒼白、少氣懶言、大便稀溏等）人士，因早上是陽氣旺盛的時候，而熱粥溫陽補氣功效好，同時易於消化，可醒腦提神，提供營養又不會令早上困倦不已。

簡易糙米粥食療

▼糙米山藥粥：健脾養胃、生津止渴、養陰明目（按圖 👇👇👇）

▼糙米核桃粥：健脾養胃、生津止渴、補腎益智（按圖 👇👇👇）

健福堂中醫診所註冊中醫 方麗璋（受訪者提供）

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