糖尿病｜戒甜就能控制血糖？打胰島素會傷腎？糖尿必須搞懂5件事

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-02-07 10:02

糖尿病是台灣人位居十大死因之一，每年近萬人因糖尿病死亡，根據台灣國民健康署統計，全台灣約有200多萬名糖尿病病友，併發症更可能發生在全身各部位，許多糖友的生活非常不便。以下整理了人們常見的糖尿病迷思，讓我們一起來認識。 文：張雅惠 醫學審稿：台灣註冊醫師姜冠宇／Hello醫師

瘦的人不會罹患糖尿病？不吃甜食和碳水化合物就不用吃藥？（點擊下圖率先看清！👇👇👇，更多迷思在下文）

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迷思1：瘦的人不會罹患糖尿病？

錯！體重與糖尿病沒有絕對的關係。第一型糖尿病多半是因為遺傳所造成的，身材不一定是胖胖的，而第二型糖尿病雖然與肥胖有很大的關聯，但即使沒有過重，但飲食不正常還是可能得到第二型糖尿病。

美國西北大學（Northwestern University）預防醫學教授梅賽德斯·卡內森（Mercedes Carnethon）表示，罹患第二型糖尿病的患者中，有1/8的人體重正常，而這群人很可能是第1.5型糖尿病的患者。體態標準卻罹患糖尿病的患者，通常和基因和生活方式有關。

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迷思2：只要不吃甜食和碳水化合物就能控制糖尿病、不用吃藥？

錯！吃藥的目的是為了矯正血糖代謝的異常，改善胰島素的功能，是幫手不是敵人。不過就算有用藥，糖尿病患者也應該要注意飲食，控制血糖。

糖尿病患者控制血糖的原則就是「固定時間吃、吃固定的量」，暴飲暴食或飲食不均衡都會造成血壓波動。

若是仍屬於糖尿病前期的患者，才有可能透過從生活、飲食、運動等各方面，養成良好的習慣來避免惡化。若已經確診糖尿病，想要只藉由不吃甜食或是澱粉類食物來控制糖尿病，是不可行的。

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迷思3：有糖尿病就必須藉掉所有甜食？

錯！糖尿病患者其實並不是不能吃甜食，關鍵是要如何吃，才不會在進食後讓血糖驟升或是過高。而除了大家首先會想到的，精緻的小蛋糕或是包裝零食等甜食，天然的水果也必須要小心，許多水果的糖份都很高，例如釋迦、龍眼。

糖尿病患者並非所有水果都不能吃，而是要挑選低升糖指數（Glycemic index，簡稱GI）的水果，例如番石榴、番茄等等，而可別覺得GI值低，含糖量也低，就不控制份量了。無論是含糖量高或低的水果，只要吃下的碳水化合物含量相同，影響都是一樣的。

以下各分量的水果，皆約含15克的碳水化合物： 1/2 中型香蕉 3/4 杯藍莓 1又1/4 杯士多啤梨 1杯切塊的哈密瓜

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迷思4：糖尿病患用藥治療最終會走向洗腎？

不會！多數需要洗腎的糖尿病患者，反而都是因為沒遵照醫囑服藥，長期血糖控制不佳，最後需要施打胰島素治療，而到這個情況通常腎臟都已經出現不可逆轉的損傷，進而需要洗腎。這同時也是坊間認為施打胰島素要洗腎迷思的主因。

根據台灣健保署的資料，有三成洗腎病患是因糖尿病腎臟病變所引起。且新增的洗腎病患中，約有四成是因糖尿病腎臟病變所造成。

其實許多大型研究證實，長期穩定服藥有預防或減緩腎病變的效果。醫師也一定會定期追蹤患者的腎功能，並依此調整藥量。

重要的是，患者需要養成好的生活和用藥習慣來控制腎病變的發展，從控制血糖、定期驗尿，並且嚴格管理血壓和血糖，就能減緩糖尿病腎病變的惡化與發展速度。一旦出現腎臟病變的問題後，就必須要調整飲食和藥物的治療方式了。

迷思5：增加胰島素用量代表糖尿病狀況更糟？

錯！出現併發症才是變嚴重了！通常病患會需要增加胰島素用的情況有兩種，一種原因是患者有胰島素阻抗的情況，也就是對胰島素的反應不敏感，因此需要增加用量；一種是因為體重增加，並非是因為糖尿病惡化。

因為胰島素本身會促使脂肪合成，所以使用胰島素的患者會隨著使用時間漸漸增胖。然而，身體的脂肪愈多，胰島素阻抗卻可能會愈嚴重。據研究，內臟脂肪組織增加會增加胰島素阻抗的機率，所以原來胰島素劑量就會更不夠了，需要注射的胰島素又會增加。

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(01製圖）

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：罹患糖尿病需戒甜食控血糖？常見的糖尿病的迷思