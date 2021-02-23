【懷孕寶典】孕婦便秘勿輕視　拆解便秘原因、四招輕鬆擺脫困擾

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-02-23 11:00

準媽媽們在懷孕期間，除了要為迎接小生命的來臨而做好準備外，還要面對生理上的改變，甚至有身體不適的症狀，如：噁心、抽筋及水腫等。而讓孕婦最苦不堪言的莫過於是便秘，不但會造成腹部脹氣，如長期無改善，更會影響胎兒發育、提高早產的風險。所以，孕婦便秘實在是不容忽視，必須及早處理。

（圖片：Bohe）

孕婦便秘的三大原因

根據衛生署的資料顯示，大概一至四成的孕婦會出現便秘的問題。以下為各位準媽媽拆解箇中原因。

１. 荷爾蒙改變

懷孕期間，孕婦的體內會分泌大量黃體素，以穩定子宮內膜，讓受精卵著床更穩固。但這種荷爾蒙會令腸道的平滑肌松弛，蠕動的速度減慢，導致大腸比平時吸收更多的水分。糞便因變硬而不易排出，出現便秘的情況。

（圖片：careonline）

２. 腸道受壓迫

懷孕的中後期，胎兒會不斷成長，子宮也會逐漸變大，容易對大腸造成壓逼。腸道蠕動變慢，食物殘渣停留時間變長，水分被榨乾，導致排便不暢，繼而形成便秘。

（圖片：Pttnews）

３. 缺乏運動、纖維攝取不足

不少女性在懷孕之後，因擔心寶寶生長，都會選擇休息養胎，導致運動量大跌。事實上，適量、溫和的運動不單可以增加流到胎盤中的氧氣與養分，幫助胎兒發育；更有助消化，加速腸道蠕動。一旦運動不足，就有可能引致便秘。 加上，部分準媽媽在飲食方面攝取的纖維及水分並不足夠，糞便無法變得柔軟，難以排出，進而誘發便秘。

便秘對胎兒有影響嗎？

孕婦無法順利排便時，腹部脹氣的情況會變得嚴重，飲食習慣亦會受影響。吃得少，營養吸收不足，亦不利於胎兒的生長。

一旦用力排便，肛門位置的壓力會大增，直腸下端的靜脈血管容易破裂出血，可能會引發痔瘡。如排出的糞便過硬，或每次需以浣腸的方法才能解決，會刺激子宮收縮，甚至造成胎兒流產、早產的風險。

四個小妙招 助孕婦擺脫便秘困擾

便秘除了對孕婦造成不適，更會影響寶寶。以下就有四個方法，幫助改善便秘情況。

１. 固定排便

養成定時排便的好習慣，特別是在早上。因為結腸的推進活動在這段時間會比較活躍，有助排便。另外。有便意時不要強忍，一定要及時如廁。而孕婦排便的時間不應長於十五分鐘，否則容易導致腹部受壓，阻礙下肢血液回流。

２. 補充水分

每日飲用六到八杯溫開水，可軟化糞便，有助順暢地排出體外，緩解便秘問題。

（圖片：intermountainhealthcare）

３. 均衡飲食

盡量多吃蔬果類的高纖維食物，如：橙、西蘭花等。可以促進腸道的蠕動，減少食物殘渣停留的機會，有助排便。避免進食辛辣、油炸等刺激性食物，增加腸道的負擔。

（圖片：commonhealth）

４. 規律運動

維持適量的運動能夠增強腹肌的收縮力，增加腸道蠕動，從而減輕便秘的問題。輕度的鍛鍊如：散步、瑜珈等，更可改善血液循環，增強盆底肌肉力量，有助於自然分娩。

如孕婦便秘的問題持續，以上方法亦無助緩解症狀，必須盡早求醫，接受專業、適當的治療，切忌擅自使用通便藥物。